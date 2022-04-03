«Вы заканчиваете и уходите»: оппозиционные группы провели демонстрацию в стране против отзыва мандата

До демократического аннулирования мандата в стране осталась неделя, однако в это воскресенье оппозиционные группы собрали различные контингенты для демонстрации против консультаций, проводимых президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Под крики «вы закончите и уходите», «пустые урны для голосования» и «Я защищаю НИС», различные контингенты по всей стране собрались в 11 утра в разных регионах страны, чтобы продемонстрировать против консультаций, которые президент Мексики планирует провести в следующее воскресенье и которые вызвали большие споры среди граждан.

В Мехико демонстрация была организована у Ангела независимости, где примерно в 11:30 утра протестующие, одетые в белое, начали свой путь к Монументу революции.

La manifestación en contra de la Revocación de Mandato se convocó a través de redes sociales (Foto: Twitter / @AlEstiloDeHouse)

Демонстрация «Ты закончишь и уходи» была организована в разных штатах Мексиканской Республики, и, помимо призывов не участвовать в консультациях по аннулированию мандата, группы, выступающие против так называемой четвертой трансформации, также требуют охраны здоровья, безопасности, занятости, образования и уважения конституция. Цель этого протеста также заключается в защите Национального института выборов (НИС), поскольку оппозиционные группы утверждают, что действия президента Мексики представляют опасность для этого учреждения.

Среди персонажей, которые распространяли и призывали к демонстрации, - имена бывшего президента Фелипе Кальдерона, а также в качестве федерального депутата Габриэля Квадри, который посвящал различные сообщения в своих социальных сетях, чтобы пригласить граждан принять участие в демонстрации.

Аналогичным образом, мексиканский политик Хорхе Триана использовал свои социальные сети, чтобы пригласить своих подписчиков на марш в это воскресенье, 3 апреля, как и бизнесмен Клаудио Х. Гонсалес Лапорт, который принял мнение журналиста Нестора Охеды и опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter: «Неголосование 10 апреля - явное проявление того, что граждане не позволят манипулировать собой со стороны правительства Морены и Лопеса Обрадора. Эта консультация — дело небольшой лжи».

Gabriel Quadri, diputado opositor del gobierno de López Obrador, compartió en redes sociales su participación en la marcha en contra de la Revocación de Mandato (Foto: Twitter / @g_quadri)

Отмена мандата президента — это консультативное мероприятие, организованное Национальным избирательным институтом (НИС), целью которого является выяснение у граждан, хотят ли они, чтобы глава местной исполнительной власти продолжал исполнять свои обязанности. Для этого в Общем законе об аннулировании мандата (LGRM) предусмотрен ряд руководящих принципов, которые определяют минимальный объем участия, необходимый для того, чтобы сделать его обязательным.

Консультации по отмене мандата вызвали много споров среди граждан, поэтому разные деятели из мира политики высказывались об этом. В то время как члены кабинета Андреса Мануэля Лопеса Обрадора поддержали инициативу президента, многие другие оппозиционные деятели выразили свое недовольство и даже призвали граждан не участвовать в демократических учениях в следующее воскресенье, 10 апреля.

El título del movimiento opositor de la Revocación de Mandato surgió del incómodo incidente de Vicente Fox y Fidel Castro cuando el panista aún era presidente de México (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Название движения, выступающего против отмены мандата Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, происходит от неловкого момента, когда бывший президент Висенте Фокс играл бок о бок с покойным лидером кубинской революции Фиделем Кастро, что породило культовую фразу «ты ешьте и уходите».

В 2004 году Мексика принимала у себя Саммит Америк, в котором принял участие Фидель Кастро. Однако кубинский президент подтвердил свое присутствие всего за несколько дней до мероприятия, что означало неожиданное изменение планов Висенте Фокса, который планировал договориться с президентом США Джорджем У. о статуте для своих соотечественников, находящихся в нерегулярной ситуации в США.

Таким образом, чтобы избежать каких-либо неудач с Джорджем Бушем, Висенте Фокс предложил Фиделю Кастро изменить свою повестку дня, и его предложение было основано на том, что кубинский революционер участвовал в обеде в четверг, а затем покинул Мексику, а также не собирался нападать на США или своего тогдашнего президента. Позже эпизод был резюмирован в культовой фразе «вы едите и уходите».

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