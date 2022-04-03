Почему Эктор Эррера может пропустить Лигу чемпионов

FOTO DE ARCHIVO: El futbolista mexicano Héctor Herrera durante el partido de octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Atlético de Madrid y el Manchester United en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España, el 23 de febrero de 2022. REUTERS/Javier Barbancho

Впереди 16-й тур Лиги чемпионов, и одним из мексиканских футболистов, показавших выдающиеся результаты в соревнованиях, является Эктор Эррера. Теперь элемент Атлетико Мадрид будет под сомнением в приверженности колхонеро против «Манчестер Сити».

После участия со сборной Мексики в отборочных матчах чемпионата мира Эррера испытывал некоторый мышечный дискомфорт. После того, как он покинул концентрацию Tri, он вернулся со своей командой, и во время одной из тренировок у него было мышечное недомогание, поэтому со среды 30 марта у него не было активности в клубе.

Теперь за несколько дней до начала Лиги чемпионов Эррера может пропустить обязательство из-за травмы. Хотя до сих пор клуб не опубликовал никаких медицинских заключений о его положении, его мышечное недомогание может на некоторое время увести его из судов.

В это воскресенье, 4 апреля, ему дали медицинские анализы, чтобы определить тяжесть его недуга или открыть для него возможность выступить в первом матче Лиги чемпионов. В противном случае мексиканский полузащитник пропустит первый матч турнира.





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