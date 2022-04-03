Насилие в Мичоакане: попечитель Куицео убит после похищения

Франсиско Диас Родригес, доверенное лицо Куицео, был убит и находился внутри своего автомобиля на участке, соединяющем Морелию с Саламанкой, после того как, как сообщалось, был лишен свободы.

Прокуратура Мичоакана начала расследование для выяснения фактов, в результате которых должностное лицо было лишено жизни. По неофициальным сообщениям, у него был огнестрельный удар по голове.

Местные власти уже узнали об этом случае, поскольку Диас Родригес был похищен около 16 ч. 40 м., хотя было указано, что он уехал в общину Мариано Эскобедо.

Согласно отчету министерского подразделения, они получили сообщение об исчезновении муниципального попечителя, и была развернута операция с агентами Национальной координации по борьбе с похищением людей (Conase). Агенты мобилизованы по суше и воздуху, чтобы найти его.

El síndico fue secuestrado por la tarde (Foto: Especial)

Куицео расположен в непосредственной близости от одноименного озера, и в конце прошлого года в этом районе произошло усиление агентов с назначением директора и заместителя директора секретариата безопасности муниципалитета. Этот район также послужил шагом к расширению картеля нового поколения Халиско (CJNG), который вошел в Гуанахуато, чтобы вытеснить картель Санта-Роза из Лимы.

21 ноября, когда прибыли новые командиры, было совершено нападение на бар Чивис, расположенный в районе Сентро муниципалитета. В результате нападения двое погибших и шесть раненых, в том числе две женщины.

Вооруженные лица вошли в ночной клуб на улице Лазаро Карденас и открыли огонь по присутствующим. В этом случае источники, с которыми консультировалась Infobae Mexico, указали, что это могло быть преступной реакцией после вмешательства государственных органов.

До дня выборов в 2021 году, когда население голосовало за правительство и мэров, нападавшие стреляли в автомобиль, в котором ехала Роза Элиа Милан Пинтор, профиль, выбранный коалицией Морена для участия в выборах муниципального президента Куицео.

Ее муж, Хосе Марселино Перес Агилар, был ранен в результате удара после нападения, произошедшего 31 мая, когда он возвращался с семьей домой после отъезда из города Мариано Эскобедо. При въезде в муниципальное место группа вооруженных людей на борту мотоцикла и автомобиля открыла по ним огонь.

José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de Rosa Elia Milán Pintor, candidata de Morena a Cuitzeo, Michoacán, falleció después de un ataque con arma de fuego (Foto: Facebook / @DoctoraRosaElia)

Муж кандидата получил серьезные ранения и был отправлен в больницу, но через несколько часов скончался от полученных ударов. Морениста победила в преференциях и вступила в должность в мэрии.

В ноябре прошлого года губернатор Альфредо Рамирес Бедолла заявил, что Куицео управляет преступной группировкой, занимающейся кражей топлива, известной как уачикол. Согласно исполнительной власти штата, это преступление продолжалось в течение многих лет, поскольку группировка связана с суммой убийств и насилия, зафиксированных в ходе демаркации.

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