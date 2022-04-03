Видео: хирург Карлос Рамос рассказал об экстракции биополимеров в Ла-Сегуре

Как сообщалось ранее, Наталья Сегура, более известная как La Segura, пережила сильный процесс восстановления из-за операции по извлечению биополимеров на ягодицах, которая постепенно затронула нижнюю часть спины и задействовала около 30% основной мышцы ее ягодиц.

В дополнение к этому неудобству в его теле, боли, которые он испытывал в течение нескольких месяцев в этой области тела, были спутаны с продолжением, которое осталось после того, как он стал жертвой нападения от имени бывшего партнера мужчины, с которым влиятельный человек некоторое время встречался.

«У меня пока все в порядке, я удалила этот яд из своего тела благодаря Богу», - сказала Ла Сегура, добавив, что документировала абсолютно всю процедуру восстановления с момента поступления в клинику до момента, когда ее выписали.

Точно так же 30 марта генератор контента снова появился в ее социальных сетях, что заставило ее подписчиков очень волноваться, потому что она вернулась в клинику, потому что, по-видимому, была отравлена болевыми пятнами и преодолела выздоровление.

«... это чуть не убило меня, у меня были все неблагоприятные симптомы, все плохие реакции, которые могут иметь на меня лекарства, все симптомы, которые давали мне. С субботы я почувствовал жесткую ногу, которую я даже не мог ходить, это вызвало спастичность в мочевом пузыре, я чувствовал, что иду, что-то странное и ужасное», - добавил влиятельный человек.

После всего этого врач и пластический хирург Карлос Рамос появился в своем аккаунте в Instagram, когда в прямом сообщении его спросили, что происходит с влиятельной валлекауканой и ее неоднократными вмешательствами и поступлениями в операционную из-за биополимеров.

«Это очень расстраивает, я не хочу быть на месте врача, который ее оперировал, потому что это очень расстраивает, что у меня сложный пациент, ни один врач не работает, чтобы навредить пациенту... риски существуют в любой операции и тем более в биополимерах, поэтому не все врачи осмеливаются на это», - сказал он. пластический хирург через свои социальные сети.

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Он добавил, что единственное, что он может сделать, это выразить всю свою солидарность с коллегой, который переживает трудности с валлекауканой, которому пришлось дважды войти в операционную.

«Представляете, что было бы, если бы я был ее хирургом? Мне было бы лучше носить палку повсюду, потому что в Колумбии модно давать мне палку повсюду... чтобы дискредитировать себя, изобрести множество вещей, не зная, что я продолжаю практику, я не знаю, откуда берутся так много пациентов», - заключил хирург.

Вот ответ хирурга Карлоса Рамоса :

Он выразил сожаление по поводу неудобств с вмешательством и отправил ему всю свою поддержку в трудное время с извлечением биополимеров из Ла-Сегуры и его осложнениями.

Реакция на заявления врача вскоре появилась, поскольку развлекательный портал Rechismes отвечал за тиражирование контента, который уже набрал 460 000 просмотров и более 15 550 лайков пользователей Интернета. Среди комментариев выделяются некоторые критические замечания и другие сообщения поддержки, поскольку они считают извлечение биополимеров сложным процессом.

«Правда в том, что это довольно сложная работа для хирургов. Зная, что проблема биополимеров для них относительно нова», «Я уже вижу столько стручков, сколько не делаю операции», «Женщинам, которые лучше заботятся о себе, и лучшая терапия для тщеславия - это тренировка», «И это не та, у которой есть несколько жалоб на медицинскую халатность», среди другие.

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