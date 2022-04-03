Ваня Блудау и Марио Ириваррен пойманы вместе после объявления о прекращении отношений: помирились ли они?

Марио Ириваррен и Ваня Блудау были в центре внимания СМИ в последнюю неделю марта после того, как модель удивила. объявляя о прекращении своих романтических отношений с бывшим мальчиком реалити-шоу после двух лет романтики.

Хотя сначала бизнесмен не говорил об этом, именно в программе En Boca de Todos он подтвердил заявление, опубликованное влиятельным лицом в его социальных сетях. Бывший «комбатант» отказался сообщить подробности своего разрыва, но подтвердил, что их отношения закончились.

«Это более чем ясно, единственное, что нужно объявить, это то, что все закончилось. Детали и информация о несовершеннолетних строго конфиденциальны, они не должны быть публичными», — заявил бывший член Esto es Guerra 29 марта.

Однако официальный аккаунт Instarandula в Instagram, снятый журналистом Самуэлем Суаресом, опубликовал несколько изображений, на которых можно увидеть Ваню Блудау и Марио Ириваррен снова вместе. Оба обедали в ресторане на пляже Пунта-Хермоса в компании друга.

«Привет, Саму, я отправляю вам фотографии Вани и Марио вместе в Пунта-Эрмоса», первая публикация гласит, что модели хорошо видны за одним столом.

Согласно так называемым «ратухас», которые отправляют фотографии журналисту, Марио Ириваррен и Ваня Блудау провели бы последнюю субботу 2 апреля вместе на юге Лимы. Правда в том, что на этих фотографиях пользователи сети начали размышлять о возможном примирении.

До сих пор ни один из них не использовал свои социальные сети, чтобы отрицать или утверждать тех, кто размещен на портале. Стоит отметить, что во время интервью бывший член «Комбата» указал, что у него не будет проблем с тем, чтобы увидеть лица со своим бывшим на любом мероприятии, которое у них будет на работе, поскольку они бы разорвали отношения на хороших условиях. Могло ли это быть так?

Помните, что обе считались одной из самых солидных пар посередине, потому что, хотя это был роман на расстоянии, у них всегда было время навестить друг друга. Либо она приехала в Перу, либо он собирался в Соединенные Штаты. Хорошая химия, которую они показывали в сетях и на телешоу, где они были гостями, была завидной, ничто не заставило вас думать, что отношения неожиданно закончатся.

(Foto: Instagram / Instarandula)

ЗАЯВЛЕНИЕ ВАНИ БЛУДАУ

Как вы помните, Блудау сделал это объявление 28 марта, через несколько часов после того, как Amor y Fuego подошел к ней, чтобы спросить ее о ее ситуации с Марио Ириварреном, так как они заметили, что оба больше не следили друг за другом в Instagram, и молодая женщина удалили фотографии с ним.

«Сегодня меня перехватила телевизионная программа. И я знаю, что это была моя вина, потому что если бы чувства не взяли на себя меня, никто бы не искал меня, чтобы задать вопросы», - говорится в заявлении модели.

«Я плохо себя вела, пытаясь притвориться перед камерой, и не думаю, что все получилось хорошо. Извините. Делать эти публичные объявления на такую личную тему утомительно и грустно, но это правильно, чтобы сделать «это предполагается», добавила молодая женщина и позже подтвердила свой разрыв.

«Я приняла трудное решение прекратить отношения, которые у меня были, несмотря на то, что с моей стороны много любви. Я не буду приводить никаких подробностей или старых речей, и я искренне надеюсь, что мое решение будет соблюдено», - заключил Ваня, не прежде чем поблагодарить тех, кто прочитал письмо.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

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