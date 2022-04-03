AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
Воскресенье 3 апрель 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Украина зафиксировала новые нападения России на рассвете на прибрежном городе Одессе

Сильные взрывы, которые были слышны в этом населенном пункте, вызвали по крайней мере три шлейфа черного дыма с видимым пламенем, по-видимому, в промышленной зоне этого стратегического порта на Черном море.

Newsroom Infobae

3 апрель 2022
View of an explosion, after Russian President Vladimir Putin authorised a military operation in eastern Ukraine, near Dnipro, Ukraine February 24, 2022 in this image obtained by REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
View of an explosion, after Russian President Vladimir Putin authorised a military operation in eastern Ukraine, near Dnipro, Ukraine February 24, 2022 in this image obtained by REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Как сообщает журналист AFP, в воскресенье утром в Одессе, прибрежном городе на юго-западе Украины, была слышна серия взрывов.

Взрывы ощущались около 06:00 (по местному времени) и вызвали по крайней мере три шлейфа черного дыма с видимым пламенем, по-видимому, в промышленной зоне этого стратегического порта на Черном море.

Сотрудник отеля в центре города сказал, что слышал самолет, но военный недалеко от места одного из взрывов указал, что это ракета или ракета.

«Одесская область — часть приоритетных задач противника. Противник продолжает свою вероломную практику нападения на чувствительную инфраструктуру», — сказал Назаров, который подтвердил запрет сообщать о местонахождении или ущербе, причиненном атаками.

"La región de Odesa forma parte de los objetivos prioritarios del enemigo", declararon las autoridades
"La región de Odesa forma parte de los objetivos prioritarios del enemigo", declararon las autoridadesREUTERS

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, написал в Telegram: «Одесса подверглась нападению с воздуха. В некоторых районах наблюдаются пожары. Некоторые из ракет были сбиты силами ПВО».

Со своей стороны, советник Одесского городского совета Петр Обухов осудил в своем профиле в Facebook нападение российских войск и заверил, что город ничего не забудет и не простит.

«Противник нанес ракетный удар в Одессе. Одной из целей был топливный бак. Мы ничего не забудем и не простим», - сказал он.

БЛОКАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Несмотря на потерю контроля над районами, близкими к столице, российские военно-морские силы сохраняют блокаду украинского побережья в Черном и Азовском морях, не позволяя Украине пополнять поставки по морю, согласно последнему разведывательному отчету Министерства обороны Великобритании.

Россия все еще сохраняет возможность совершить десантную посадку, но эта операция, вероятно, будет сопряжена с риском из-за времени, которое пришлось подготовить украинским войскам, говорится в докладе, опубликованном в это воскресенье.

Мины, которые могут находиться в Черном море, представляют риск для морской деятельности, добавляет он.

Хотя происхождение этих мин пока не ясно, их присутствие почти наверняка связано с военно-морской активностью России в этом районе и демонстрирует, как российское вторжение в Украину влияет на гражданские интересы.

(С информацией от AFP и EFE)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

Ужас в Буче: украинские войска восстановили город и обнаружили сотни тел мирных жителей
Украина подтвердила восстановление всей Киевской области
Момент, когда Украина уничтожает российский танк ракетой Javelin, символом сопротивления

новости без цензуры