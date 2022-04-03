Украина зафиксировала новые нападения России на рассвете на прибрежном городе Одессе

View of an explosion, after Russian President Vladimir Putin authorised a military operation in eastern Ukraine, near Dnipro, Ukraine February 24, 2022 in this image obtained by REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Как сообщает журналист AFP, в воскресенье утром в Одессе, прибрежном городе на юго-западе Украины, была слышна серия взрывов.

Взрывы ощущались около 06:00 (по местному времени) и вызвали по крайней мере три шлейфа черного дыма с видимым пламенем, по-видимому, в промышленной зоне этого стратегического порта на Черном море.

Сотрудник отеля в центре города сказал, что слышал самолет, но военный недалеко от места одного из взрывов указал, что это ракета или ракета.

«Одесская область — часть приоритетных задач противника. Противник продолжает свою вероломную практику нападения на чувствительную инфраструктуру», — сказал Назаров, который подтвердил запрет сообщать о местонахождении или ущербе, причиненном атаками.

"La región de Odesa forma parte de los objetivos prioritarios del enemigo", declararon las autoridades REUTERS

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, написал в Telegram: «Одесса подверглась нападению с воздуха. В некоторых районах наблюдаются пожары. Некоторые из ракет были сбиты силами ПВО».

Со своей стороны, советник Одесского городского совета Петр Обухов осудил в своем профиле в Facebook нападение российских войск и заверил, что город ничего не забудет и не простит.

«Противник нанес ракетный удар в Одессе. Одной из целей был топливный бак. Мы ничего не забудем и не простим», - сказал он.

БЛОКАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Несмотря на потерю контроля над районами, близкими к столице, российские военно-морские силы сохраняют блокаду украинского побережья в Черном и Азовском морях, не позволяя Украине пополнять поставки по морю, согласно последнему разведывательному отчету Министерства обороны Великобритании.

Россия все еще сохраняет возможность совершить десантную посадку, но эта операция, вероятно, будет сопряжена с риском из-за времени, которое пришлось подготовить украинским войскам, говорится в докладе, опубликованном в это воскресенье.

Мины, которые могут находиться в Черном море, представляют риск для морской деятельности , добавляет он.

Хотя происхождение этих мин пока не ясно, их присутствие почти наверняка связано с военно-морской активностью России в этом районе и демонстрирует, как российское вторжение в Украину влияет на гражданские интересы.

(С информацией от AFP и EFE)

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