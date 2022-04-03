Ukraine found 410 bodies of civilians killed by Putin's troops in recovered territories near Kiev

Генеральная прокуратура Украины в воскресенье оценила 410 тел мирных жителей, обнаруженных до сих пор в северных пригородах Киева после вывода российских войск.

«На данный момент с территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей», — сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в посте в Facebook, сообщает агентство Укринформ.

«Прокуроры и другие специалисты до сих пор обследовали 140 из них», - добавил он, пояснив, что следователи сотрудничают с местным населением в поисках свидетелей, жертв и графических доказательств, таких как фотографии или видео.

«Люди напуганы, устали и мучаются, они испытали ужас», — написала Венедиктова, уточнив, что потребуется «время и профессиональный подход», чтобы все правильно задокументировать и не упустить возможность наказать виновных.

В это воскресенье министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил, что, хотя поиски и сбор тел в Буче и других северных пригородах Киева, которые находились под российским контролем, все еще продолжаются, «сотни» тел уже найдены.

La fiscalía general de Ucrania cifró este domingo en 410 el número de cadáveres de civiles recuperados hasta ahora en los suburbios del norte de Kiev tras la retirada de las tropas rusas (REUTERS/Stringer) REUTERS

Кулеба добавил, что она обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой направить миссию по установлению фактов для документирования совершенных злодеяний и судебного преследования за них.

Согласно украинскому правительству, согласно изображениям СМИ, тела жертв одеты в гражданскую одежду, и многие из них связаны и, судя по всему, были убиты выстрелами в голову.

Мэр Бучи объявил вчера, что после вывода российских войск 31 марта местные власти похоронили около 280 тел в братской могиле, потому что они не смогли использовать муниципальное кладбище для этой цели.

Изображения улиц Бучи, усыпанных телами, вызвали ужас в Европе и были осуждены европейскими лидерами, которые призвали к расследованию возможных военных преступлений со стороны России.

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что видение нескольких гражданских тел, разбросанных по улицам Бучи в Украине, удар в живот».

Kuleba solicitó a la Corte Penal Internacional el envío de una misión de investigación (REUTERS/Stringer) REUTERS

«Вы не можете не видеть эти снимки как удар в живот», — сказал Блинкен CNN через день после того, как распространились ужасающие снимки Бучи, украинского города, восстановленного российскими войсками.

«Это будет повседневной реальностью до тех пор, пока будет продолжаться жестокость России по отношению к Украине», - добавил он.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что убийства гражданских лиц в Буче «ужасны».

«Это жестокость по отношению к мирным жителям, которую мы не видели в Европе десятилетиями, и это ужасно и абсолютно неприемлемо», — также сказал Столтенберг CNN.

Ранее глава Евросоюза Шарль Мишель пообещал ввести дополнительные санкции против Москвы осуждая «зверства», совершенные российскими войсками за пределами столицы Украины Киева.

«Шокирован тревожными изображениями зверств, совершенных российской армией в освобожденном районе Киева #BuchaMassacre», — написал в Twitter глава Европейского совета Мишель. «ЕС помогает Украине и НПО собирать доказательства, необходимые для их судебного преследования в международных судах», - сказал он.

(С информацией из EFE)

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