Пропагандистская кампания, начатая армией Венесуэлы после серьезных обвинений начальника Южного командования США

Генералат Венесуэлы не принимает легкомысленно слова начальника Южного командования Соединенных Штатов Лоры Джейн Стрикленд Ричардсон, которая призывает администрацию Николаса Мадуро активно участвовать «в деятельности по незаконному обороту наркотиков и укрывать региональные террористические группы в пределах своих границ». .» Это объясняет сильную пропагандистскую кампанию, которую социальные сети и СМИ Боливарианских национальных вооруженных сил (FANB) развернули, чтобы показать, что венесуэльский режим противостоит наркоторговцам и нерегулярным группировкам.

Основное внимание в этой кампании уделяется деятельности, проводимой в штате Апуре, и ее самым дерзким пропагандистом является Стратегический оперативный командующий (Ceofanb) Доминго Эрнандес Ларес, который изобрел термин TANCOL (колумбийские террористы, убийцы, наркоторговцы) и ежедневные показы фотографии и видеозаписи с изображением сцены мероприятий, проводимых ФАНБ.

Не случайно Лора Дж. Ричардсон, которая имеет 35-летнюю военную карьеру, является четырехзвездным генералом и имеет высшее звание генерала в военных званиях Соединенных Штатов, которых в настоящее время насчитывается всего 45. На слушаниях коммандос Севера и Юга 24 марта 2022 года, где были проанализированы различные глобальные конфликты, акцент был сделан на Венесуэле, поскольку Ричардсон упомянул партизанские организации FARC и ELN как нерегулярные группы на территории Венесуэлы.

Эти две организации, Армия национального освобождения (ELN) и диссиденты Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), ведут с 30 декабря 2021 года ожесточенную войну за контроль над территорией в пограничной полосе, которая охватывает, с венесуэльской стороны, штат Апуре, а с другой Колумбийский департамент Араука.

La generala Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur

Хотя глава Южного командования (Southcom) говорила о гуманитарном кризисе Венесуэлы как об одном из худших в полушарии, важно то, что она охарактеризовала происходящее как «серьезную угрозу безопасности региона». Она не преминует упомянуть Венесуэлу вместе с Кубой, когда упоминаются угрозы.

Что показывает, что США очень внимательно следят за происходящим на юге континента, так это то, что Ричардсон подчеркнул, что за неделю до вторжения России в Украину «российский вице-премьер Юрий Борисов посетил Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, страны, которые поддерживают тесные связи с Россией, и что обеспечить России плацдарм в западном полушарии».

Так американский генерал сообщает, что США следят за «влиянием России на этот регион», хотя она продолжает называть Россию угрозой для Латинской Америки и «наращивает свои обязательства в полушарии, в то время как Путин стремится сохранить свои варианты и отношения открытыми в нашем районе».

Выступая перед комитетом Конгресса США по вооруженным службам, Ричардсон выразил вызов, который ставит перед Соединенными Штатами продвижение России и главным образом Китая над Латинской Америкой, предупредив, что «негативное влияние Китая в этом регионе вскоре может напоминать хищническое влияние и что он теперь имеет в Африке».

La campaña del Ceofanb 'Apure es nuestro'

Танкол?

Стратегический оперативный командующий вооруженными силами является реальной командной властью в военном учреждении, а в Венесуэле эту должность занимает генерал Доминго Эрнандес Ларес, офицер, который по заслугам поднялся на различные ступени. В отличие от предыдущего стратегического командующего, главнокомандующего Ремихио Себальосом Ичасо, генерал Эрнандес имеет предки и пользовался руководством, но он выглядит неуместно на важной должности.

Пока он был командующим армией, война велась в период с марта по апрель 2021 года, когда Вооруженные силы потерпели поражение от диссидентов FARC в штате Апуре; старший офицер был сосредоточен на кампании, которую он назвал «У меня тоже есть свой танк», интересной деятельности по спасению системы вооружения армии, которая была позже распространялась на другие компоненты, но эта деятельность могла осуществляться любым другим офицером, а не генералом первого компонента FANB, в рамках войны, которую партизаны вели против венесуэльских военных, некоторые были похищены, другие ранены и 16 убиты.

Возможно, потому, что эта кампания дала ему признание в FANB и в высшем правительстве, генерал Эрнандес Ларес любил видео с сообщениями, музыкой, некоторые с голосом Уго Чавеса или заявлением офицера, а также фотографии с военными в сценариях войны.

С тех пор глава Ceofanb опубликовал многочисленные сообщения в социальных сетях, в течение нескольких недель уделяя особое внимание тем, которые связаны с борьбой с незаконным оборотом наркотиков, пытаясь показать, что Вооруженные силы ведут фронтальную борьбу с наркоторговцами и нерегулярными группами, которые он осмеливается назвать не партизанскими, а танколом.

Вчера Эрнандес заявил, что «ФАНБ начала курс военного корреспондента для обучения, обучения и объединения журналистов, которые собираются сопровождать воинские части к трансграничной оси в ходе нерегулярной боевой работы», что свидетельствует о его интересе к своей пропагандистской работе.

Destrucción de pistas de aterrizaje de aeronaves del narcotráfico

Против незаконного оборота наркотиков

Некоторые из сообщений, которые он публикует, заинтересованы в демонстрации интереса вооруженных сил и венесуэльского режима к борьбе с наркоторговцами, хотя почти все время есть только пустые лагеря, самолеты без пилотов, взлетно-посадочные полосы без самолетов и т. Д.

Давайте рассмотрим некоторые из этих сообщений: «FANB в рамках операции «Боливарианский щит 2022» Вуэльван Карас продолжает обнаруживать на нашей земле объекты по незаконному обороту наркотиков, которые используют сложную и отдаленную природу наших лесных заповедников и проницаемость своей страны. Все, что найдено, сделано в Колумбии».

«УРРА Амазонас в поисках сектора, доверенного штату Апуре, находит материалы и оборудование, используемые колумбийскими наркотеррористами для обработки своих продуктов смерти и разрушения! FANB демонстрирует эффективную борьбу с наркотиками».

«URRA Trujillo находит лабораторию кокаина в Эдо-Апуре: 800 кг каустической соды, 600 литров серной кислоты, 700 литров соляной кислоты, 500 кг нитрата аммония, 800 литров ацетона, 900 кг мочевины, 300 кг микронизированной серы, 200 кг угольного порошка, произведенного в Колумбии».

«УРРА Карабобо демонтирует 12 взрывных устройств в муниципалитете Паес в естественном Апурейском лесу. Захватчики TANCOL будут изгнаны храбрыми людьми Боливара!»

«Центральная боливарианская милиция в рамках суверенных операций по поиску и отслеживанию берет лагерь TANCOL, посвященный производству кокаина с использованием оборудования и материалов Made in Colombia. Где люди могут расти Родина!»

La Fuerza Armada ha destruido varios campamentos de las disidencias de las FARC en Apure

«Операция Боливарианский щит «Кататумбо» в штате Сулия FANB в борьбе с незаконным оборотом наркотиков отслеживает тайник с кокаином в муниципалитете Семпрун».

«УРРА Тачира в отведенном ей квадранте уничтожает лагерь TANCOL на нашей суверенной территории! Апуре наше!»

«Патрулирующие и разыскивающие в секторе Санта-Рита муниципалитета Паес, УРРА Монагас, обнаружили и демонтировали колумбийское взрывное устройство типа бомбона с более чем 25 кг пороха, которое было установлено на тротуаре у TANCOL для нападения на прохожих».

«Сила страха, насажденная колумбийскими наркотеррористами с минами-ловушками, стала определяющим фактором в приучении деревень к пассивности, опасаясь репрессий, FANB продолжает искать леса для обнаружения и уничтожения лагерей».

«УРРА Ансоатеги из FANB обнаруживает 500 кг пороха с алюминием, 50 метров Меха Лента, 251 магазин винтовок 5,56 и самодельные взрывчатые вещества в норе TANCOL. Вот дети Венесуэлы, защищающие нашу территорию».

«FANB продолжает осуществлять суверенитет и уничтожать все виды террористической инфраструктуры колумбийского наркотрафика и обезвреживать взрывчатые вещества, установленные на наших путях, чтобы унизить наше венесуэльское население! Апуре — это Венесуэла! Убирайся из танкола нашей родины!»

«УРРА «Сукре» захватывает военные материалы TANCOL в Гуафитасе, муниципалитет Паес. Апуре наш, мы не приемлем вмешательства захватчиков любой природы на нашу национальную территорию! Венесуэла принадлежит венесуэльцам!»

«В секторе Каньо Хондо, муниципалитет Паес штата Апуре, при патрулировании и контроле УРРАС Гуарико и столичной милиции FANB в галерейных лесах был обнаружен танк TANCOL с: 50 бочками 220 литров с ацетоном и 50 бочек с тайнером общим объемом 22 000 литров, 16 мешков по 40 кг UREA (640) кг, один пресс, одна канавка, материнский цилиндр и другие. Кроме того, были обезврежены 04 взрывных устройства, которые находились вокруг месторождения TANCOL».

«FANB в борьбе с бедствием наркотиков, спонсируемых группами TANCOL, изымает 6600 килограммов кокаина в дополнение к боевому оружию и боеприпасам. Независимость или ничего!»

Хотя министр обороны заявил, что партизаны обосновались на нашей границе на ночь, информация, опубликованная сетями вооруженных сил, показывает, что утверждения о присутствии партизан на протяжении многих лет на территории Венесуэлы с лабораториями и лагерями всегда были правдой.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: