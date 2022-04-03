Еврейская Иордания: история игрока, который мечтает стать первым ортодоксальным, играющим в НБА

В феврале 1999 года журнал Sports Illustrated поместил на обложку еврейского игрока, который блистал в средней школе (в среднем 35,4 балла) и прозвал его «еврейской Иорданией». Но на самом деле никто никогда не воспринимал это всерьез, возможно, из-за бомбастичного титула и Тамир Гудман играл за Macabbi Tel Aviv, европейский пауэрхаус и крупнейший клуб Израиля, но он остался желающим попасть в НБА после того, как не адаптировался к Мэрилендскому университету по религиозным причинам . Сегодня, 23 года спустя, ни одно СМИ не поощряют этот титул, но, похоже, это не так долго, потому что ситуация повторяется, хотя и с гораздо более благоприятным контекстом для баскетболиста, мечтающего преодолеть барьер.

Это Райан Террелл, игрок, который блистает в баскетболе колледжа до такой степени, что является лучшим бомбардиром (с 27,1 балла) среди 1220 факультетов, составляющих три дивизиона NCAA, и только что принял решение не возвращаться на выпускной год в университете Иешивы в Нью-Йорке и заявить о себе право на драфт НБА, который состоится 23 июня. Конечно, этот 2m01 и 21-летний защитник играет в третьем и последнем дивизионе, вызывая некоторые сомнения относительно того, можно ли перевести его уровень и потенциал на профессионализм, но в наши дни на каждого смотрит и анализирует большое количество скаутов НБА. Говорят, что, хотя сегодня это непросто, есть команды, которые следуют за ним, чтобы мальчик мог осуществить «мечту войти в историю и стать первым православным евреем, играющим в НБА», как он заявил несколько дней назад, когда сделал объявление. Конечно, Райан полон решимости и уточнил, что, в отличие от Гудмана, он примет решение не отдыхать в субботу, день, отведенный для субботы.

Террелл происходит из семьи с хорошей экономической культурой, обращенной в православный иудаизм. Мальчик, стремясь превзойти выбранный вид спорта, с самого начала сомневался. «Я, например, не хотел использовать кипу в пикадо с друзьями, потому что мне было немного неловко. Быть белым и, кроме того, использование кипы было похоже на два удара вместе на кортах, где он играл. Но это произошло со мной, потому что я не понимала важности и не гордилась этим. Сегодня все по-другому», - признался он недавно. В 15 лет Райан обладал талантом, достоинствами играть, особенно в стрельбе, но он едва весил 65 килограммов. Именно тогда он решил поступить в среднюю школу Вэлли Торэй в Калифорнии и успешно попробовал себя в Earl Watson Elite, высшем конкурсе в западной части США. Таким образом, мало-помалу разведчики начали следовать за ним в той маленькой средней школе коллектива. Внезапно он перестал быть «тощим и коротким». Она росла, укреплялась и стала наступательной силой, с отличным броском и даже шокирующими данками.

Террелл в среднем набирал тройной дабл за последние два года старшей школы и несколько университетов смотрели на него, предлагая ему стипендию. Стэнфорд был самым престижным, но не единственным. Военно-воздушные силы, Калифорнийский университет в Ирвайне и Кэл Стейт Нортридж также внесли свои предложения. Террелл выбрал ВВС, зная, что рядом находится раввин и кошерный ресторан, который отгружал еду, признался он. Но он быстро понял, что совершил ошибку. Как и в случае с Гудманом в Мэриленде, на поверхность вышли религиозные темы, такие как тренировка, которую команда проводила по субботам, во время субботы. Райан взял бэкграунд и выбрал другой факультет для обучения и игры. Но никто из тех, кто уже нуждался в его услугах: он попросил поступить в иешиву, еврейский университет в Нью-Йорке, который не предлагает стипендий, что удивило его отца. «Мы прилагали усилия и раньше, мы сделаем это сейчас», - ответил Брэд, узнав причины, по которым его сын выбрал тот университет, который оставил его дальше от его мечты (он играет в дивизионе III), но ближе к его убеждениям.

Мальчик был соблазнен, во-первых, что тренер Эллиот Штайнметц стремился создать еврейскую культуру превосходства в спорте. «Это было важно, но также то, что я чувствовал и думал. Я всю жизнь ходил в еврейские школы. Я выросла религиозной и кошерной, уважающей ритуальные предписания иудаизма. Мои родители были шокированы, потому что знали, что я хочу играть в I дивизионе, но я сказал им: «Я хочу быть кумиром евреев». Мне нравится решение, которое я принял, и я не жалею об этом. Надеюсь, многие ребята примут такое же решение: выберите религию и оставайтесь на этом пути. Путь, по которому я убежден, что мои мечты тоже могут быть достигнуты», - сказал Райан газете New York Times в интервью. Террелл проявляет удивительную решимость делать то, что чувствует, стремясь достичь равных своим мечтам, даже если дорога длиннее. «Я разговаривал со многими еврейскими игроками, которые чувствуют себя разрушенными, когда их обременяют или подвергают жестокому обращению из-за того, что они евреи, но я так не думаю. Я люблю использовать свой кипа, я горжусь, и когда он говорит мне «еврей», это меня не беспокоит, и я просто показываю им, что они не могут победить меня», - пояснил он.

“Quiero demostrar que los judíos podemos jugar al básquet a ese nivel

Тарелл набирает в среднем 27 очков с высоким процентом: 57% на поле и 47% в тройном. Его команда, обычно из кучи, выиграла 25 из 28 матчей и выиграла Конференцию Skyline, одержав серию из 50 побед подряд в период с ноября 2019 года по декабрь 2021 года. В какой-то момент он занял первое место среди 355 университетов, входящих в III дивизион. Жаль, что нынешняя кампания не закончилась так, как все хотели: Маккаби, однако, выбыли из первого раунда плей-офф 3 марта против Джона Хопкинса. Игрок стал лучшим игроком конференции за последние два года, в дополнение к историческому бомбардиру факультета, набрав более 2000 очков, несмотря на то, что два сезона были сокращены из-за пандемии. Фактически, в марте 2020 года, когда турнир был отменен, он набрал 71 очко в двух играх...

Его голевая способность вызвала интерес нескольких скаутов НБА. Владельцы, руководители и бывшие игроки отправились смотреть свои матчи. «Я знаю, что это произошло, сказал мне тренер, что в основном произошло в конце сезона», - признался мальчик, который специализируется на роли, которая становится все более важной с каждым днем: внешняя подача. По данным Synergy Sports, даже их эффективность по очкам за владение мячом (1,31) является третьей лучшей во всей NCAA. Но, конечно, как и все, вы должны взять его пинцетом и оценить, что он делает это в гораздо более низком уровне. Именно поэтому сегодня в проекте прогнозов его не прогнозируют отбирать. Но считается, что это может измениться, когда вы пойдете в кампусы предварительного драфта, где каждый сможет посмотреть его в прямом эфире, особенно ваша способность выступать под лучшей оппозицией. Единственная уверенность в том, что его уровень превышает дивизион, где он играет, и имеет потенциал продолжать расти.

«Я всегда говорил, что евреи не такие физически хорошие спортсмены, как другие, но сегодня мир гораздо более открыт для разногласий, чем 20 лет назад, когда прибыл Тамир. Вот почему я думаю, что время хорошо для Райана, а для меня это как швейцарский армейский нож», - анализирует Гарольд Кац, бывший разведчик Гудмана DT и ешивы. Есть нематериальные активы, которые наделяют его полномочиями, такие как его решимость и менталитет, которые наблюдаются в его высказываниях, и трудовая этика, которая является доказательством всего. Начиная с начальной школы у него есть персональные тренеры, которых ему дала семья, из средней школы, которая не проходит ни дня, чтобы ему не нужно было делать 500 уколов, чтобы отказаться от тренировок, и в течение нескольких лет он следовал плану работы в тренажерном зале, который позволил ему добавить килограммы мышц. Все это позволяет ему быть сильнее, эффективнее, занавешивать занавески и бросать, а также позволяет ему защищать несколько позиций.

«На этом уровне я могу делать то, что хочу, и, думая о следующем, могу только сказать, что я губка: я быстро учусь. Я не сомневаюсь, что смогу сыграть свою роль (в НБА). Я хочу попытаться пройти все возможные тесты, чтобы показать им, что на этом уровне я также могу продолжать забивать, обороняться и помогать своим товарищам по команде», - сказал он. Есть случаи, когда игроки, даже нынешние, попали в элиту — и сильно выделяются — после игры в третьем дивизионе, например, Дункан Робинсон (Майами Хит) и Деррик Уайт (Бостон Селтикс).

Сомневаясь, он также уточнил, что, хотя он будет продолжать использовать кипу — НБА должна санкционировать это, — он сделает единственное исключение, которое идет вразрез с его религиозными убеждениями: он не будет брать еженедельный перерыв — Шаббат — который демонстрирует иудаизм. Практика почти 6000 лет, которая длится с заката каждую пятницу до субботы днем. Они не водят машину, не тратят деньги, не разговаривают по телефону и, конечно, не прилагают физических усилий. Говорят, это способ отдохнуть и превратить мирское в более духовное и священное место. Это может быть потенциальным препятствием для него, но он все прояснил. «Я планирую играть и тренироваться в субботу», - сказал он.

Наконец, он дал понять, что его дело серьезное. «Я хочу показать, что евреи могут играть в баскетбол на этом уровне. Я хочу сделать это для себя, но не только... Я хочу вдохновить других людей в моей религии, чтобы они верили, что я могу это сделать. Я готов творить историю», - дал понять он. В решимости нет недостатка...

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