НИМ попросил мигрантов, следующих транзитом через Мексику, не причинять себе вреда и не быть заложниками третьих лиц

A migrant gets his mouth sewed shut as part of a protest calling the Mexican government to speed up the humanitarian visa process, while he travels in a caravan heading the U.S., in Alvaro Obregon, Mexico, April 2, 2022. REUTERS/Jose Torres

В последние несколько недель мигранты, которые (в основном) пересекают Мексику, большинство из них центральноамериканское и гаитянское происхождение, прибегают к практике протеста против того, что, по их мнению, мало или совсем не поддерживается национальными властями: сшивание губ или голодовки. Учитывая это, мексиканские иммиграционные власти призвали их не причинять себе вреда, считая, что они стали заложниками интересов третьих лиц.

«Национальный институт по миграции (НИМ) Министерства внутренних дел призывает мигрантов не причинять себе вреда и не становиться заложниками интересов третьих лиц, которые утверждают, что защищают свои права человека, а мотивируют их совершать действия, наносящие ущерб их физической и психологической неприкосновенности», — говорится в сообщении агентства в воскресенье через заявление.

НИМ также заявил, что он сожалеет о такой практике, обратившись к властям, и настаивает на том, чтобы мексиканские законы и правила в этой области устанавливали маршруты и случаи оказания помощи для поддержания безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

(Foto: REUTERS/José Torres) REUTERS

В качестве решения институт предложил мигрантам обратиться в свои офисы, чтобы упорядочить свое положение, «как это сделали другие, кто также уехал в том же караване Тапачула, включая уязвимые группы, такие как женщины, несовершеннолетние, пожилые люди или люди с ограниченными возможностями», заявили они, принимая решение о миграционной политике, что это «уважает права человека, устраняет их причины и соблюдает нормы, установленные законом».

Последний эпизод такого рода протестов мигрантов произошел в прошлую пятницу, когда семь членов каравана под названием «мигрантские виакруцисы», устав от застрявших в городе Тапачула в Чьяпасе неделями, даже месяцами, не разрешив свою ситуацию, зашили губы иголкой и ниткой, в то время как предупреждая, что с этого момента каждый час группа людей внутри каравана, вторая в этом году, будет повторять акцию.

Его намерение состоит в том, чтобы оказать давление на власти, с тем чтобы они выдали им документы, позволяющие им свободно путешествовать по Мексике, чтобы добраться до Соединенных Штатов, где они намереваются просить убежища.

Венесуэльский Эдвин Камачо, один из вышеупомянутых мигрантов, предупредил, что они будут продолжать протестовать против наложения швов на губы до тех пор, пока их просьбы о получении юридического статуса в стране не будут удовлетворены, и если они этого не сделают, они продолжат эту практику.

«Мы не хотим проблем и насилия, мы просто хотим, чтобы они дали нам шаг», — сказал Камачо Эфе.

(Foto: REUTERS/José Torres) REUTERS

Тем временем соотечественник Матиас Гонсалес, уроженец Венесуэлы, обратился к правительству Мексики с просьбой помочь им двигаться вперед, поскольку их цель не состоит в том, чтобы остаться в стране.

«Мы просили безопасного поведения, чтобы покинуть город, так как было трудно идти по нашему пути (в сторону США) «, - сказал он.

До этой акции члены каравана мигрантов объявили голодовку по прибытии в общину Альваро Обрегон после двух столкновений с агентами Национальной гвардии (НГ) и иммиграционным персоналом в городе Тапачула.

Федеральные власти арестовали почти 200 мигрантов, включая детей и беременных женщин, сегментировавших караван.

Ситуация критическая, поскольку власти Национального института миграции (НИМ) поддерживают контрольно-пропускной пункт у главного входа в общину, чтобы они не могли покинуть эту деревню.

Migrantes se cosieron los labios para exigir la entrega de visas humanitarias. (Foto: EFE)

Именно в эту пятницу, 1 апреля, сотни мигрантов вышли из Тапачулы, чтобы добраться до Мехико, чтобы упорядочить свой иммиграционный статус, но через несколько километров они столкнулись с федеральными властями.

Этот новый конвой, названный близостью к Страстной неделе как «Крестный путь мигрантов», отправился примерно в 07:00 по местному времени из этого города, граничащего с Гватемалой, где тысячи мигрантов оказались в затруднительном положении в течение нескольких недель и даже месяцев.

Контингент, состоящий из мужчин, женщин и детей, взял свои сумки и отправился по улицам города на прибрежное шоссе Чьяпас, чтобы направиться в столицу, расположенную более чем в тысяче километров.





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