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«Чапарито» из CJNG добился отстранения от должности за его арест, чтобы быть обоснованным

Действия ФГР должны быть прекращены до тех пор, пока они не докажут, что ордер на арест был получен в рамках надлежащей судебной процедуры, но предполагаемый источник насилия в Колиме также не защищен

Newsroom Infobae

2 апрель 2022

Альдрин Мигель Харкин Харкин, эль Чапаррито, лейтенант картеля нового поколения Халиско (CJNG), добился полного отстранения от должности для властей, чтобы обосновать его арест, поскольку он обвинил незаконность в том, что они держали его под защитой.

Согласно судебным материалам, рассмотренным Infobae Mexico , Эль Чапарито подал апелляцию в двенадцатый окружной суд Ампаро по уголовным делам в Мехико 16 марта и в тот же день. что действия властей должны быть прерваны в ходе этого процесса.

Согласно источникам, с которыми консультировалось это средство массовой информации, предварительное постановление не означает, что они защищали предполагаемого члена CJNG, а что сообщения, доказывающие его поимку, выполненные в Халиско в действиях, координируемых агентами Генерального прокурора Республики (FGR) и Секретариат ВМС должен быть представлен. ВМС Мексики за три дня до подачи жалобы.

Харкин Харкин, идентифицированный как преступный лидер в Колиме, в своей защите утверждал, что он незаконно удерживается, кроме того, что дублирование конституционного термина в соглашении не было мотивировано, что означает период времени, прежде чем разрешить его связь с процессом.

El Chaparrito fue ubicado en la lista negra de EEUU (Foto: OFAC)
El Chaparrito fue ubicado en la lista negra de EEUU (Foto: OFAC)

Слушание по вопросу ампаро было отложено на 19 апреля в 11:00, хотя 28 марта было сообщено, что ответственного органа, указанного в собственности федеральной министерской полиции и агентов, находящихся под ее командованием, не существует. Через три дня обоснованный отчет, представленный ответственным органом, было предписано предоставить сторонам.

Эль Чапаррито упал в Сапопане, так как его обвиняют в руководстве торговлей оружием и химическими прекурсорами в порту Мансанильо, Колима, а также грузами, поступающими из Колумбии. 45-летний мужчина также разыскивается властями США.

Согласно отчету ФГР, расследование завершилось выполнением семи обысков в Сапопане и Гвадалахаре, которые были проведены по распоряжению специализированного судьи и координировались агентом Федерального государственного министерства.

Его отслеживали с 29 марта 2019 года, когда было начато расследование по анонимной жалобе, в которой были заявлены различные лица, принадлежащие к преступной группе, занимающейся торговлей огнестрельным оружием в штатах Колима, Халиско и Мехико.

La Sedena ha reconocido la pugna interna y sus consecuencias entre el CJNG y el Cártel Independiente de Colima (Foto: Especial)
La Sedena ha reconocido la pugna interna y sus consecuencias entre el CJNG y el Cártel Independiente de Colima (Foto: Especial)

Вместе с Эль Чапарито были арестованы Диана Лаура Морга Вега и Хуан Сальвадор Барахас Фигероа, предполагаемые сообщники CJNG, которые были удивлены хранением оружия и наркотиков. После ареста трое были доставлены самолетом в столицу страны.

По словам представителя службы безопасности Густаво Адриана Хойи Сервера, падение лидера CJNG привело к значительному увеличению числа казней в Колиме. Только во второй половине дня после его ареста 500 агентов Национальной гвардии прибыли для усиления операций в образовании и добавления 5000 развернутых элементов.

С тех пор как 25 января в тюрьме Колима вспыхнула драка, Независимый картель Колимы взял на себя территориальные споры против тех, кто ее партнеров в CJNG. Но они ознаменовали войну против Эль Чапаррито и его брата, Хосе де Хесуса Харкина Харкина, R32. Министерство национальной обороны признало внутреннюю борьбу и ее последствия, но другой выявленный преступник, Жозуэ Брисуэла Мерас, Ла Вака, остается на свободе.

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