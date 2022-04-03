«Чапарито» из CJNG добился отстранения от должности за его арест, чтобы быть обоснованным

Альдрин Мигель Харкин Харкин, эль Чапаррито, лейтенант картеля нового поколения Халиско (CJNG), добился полного отстранения от должности для властей, чтобы обосновать его арест, поскольку он обвинил незаконность в том, что они держали его под защитой.

Согласно судебным материалам, рассмотренным Infobae Mexico , Эль Чапарито подал апелляцию в двенадцатый окружной суд Ампаро по уголовным делам в Мехико 16 марта и в тот же день. что действия властей должны быть прерваны в ходе этого процесса.

Согласно источникам, с которыми консультировалось это средство массовой информации, предварительное постановление не означает, что они защищали предполагаемого члена CJNG, а что сообщения, доказывающие его поимку, выполненные в Халиско в действиях, координируемых агентами Генерального прокурора Республики (FGR) и Секретариат ВМС должен быть представлен. ВМС Мексики за три дня до подачи жалобы.

Харкин Харкин, идентифицированный как преступный лидер в Колиме, в своей защите утверждал, что он незаконно удерживается, кроме того, что дублирование конституционного термина в соглашении не было мотивировано, что означает период времени, прежде чем разрешить его связь с процессом.

El Chaparrito fue ubicado en la lista negra de EEUU (Foto: OFAC)

Слушание по вопросу ампаро было отложено на 19 апреля в 11:00, хотя 28 марта было сообщено, что ответственного органа, указанного в собственности федеральной министерской полиции и агентов, находящихся под ее командованием, не существует. Через три дня обоснованный отчет, представленный ответственным органом, было предписано предоставить сторонам.

Эль Чапаррито упал в Сапопане, так как его обвиняют в руководстве торговлей оружием и химическими прекурсорами в порту Мансанильо, Колима, а также грузами, поступающими из Колумбии. 45-летний мужчина также разыскивается властями США.

Согласно отчету ФГР, расследование завершилось выполнением семи обысков в Сапопане и Гвадалахаре, которые были проведены по распоряжению специализированного судьи и координировались агентом Федерального государственного министерства.

Его отслеживали с 29 марта 2019 года, когда было начато расследование по анонимной жалобе, в которой были заявлены различные лица, принадлежащие к преступной группе, занимающейся торговлей огнестрельным оружием в штатах Колима, Халиско и Мехико.

La Sedena ha reconocido la pugna interna y sus consecuencias entre el CJNG y el Cártel Independiente de Colima (Foto: Especial)

Вместе с Эль Чапарито были арестованы Диана Лаура Морга Вега и Хуан Сальвадор Барахас Фигероа, предполагаемые сообщники CJNG, которые были удивлены хранением оружия и наркотиков. После ареста трое были доставлены самолетом в столицу страны.

По словам представителя службы безопасности Густаво Адриана Хойи Сервера, падение лидера CJNG привело к значительному увеличению числа казней в Колиме. Только во второй половине дня после его ареста 500 агентов Национальной гвардии прибыли для усиления операций в образовании и добавления 5000 развернутых элементов.

С тех пор как 25 января в тюрьме Колима вспыхнула драка, Независимый картель Колимы взял на себя территориальные споры против тех, кто ее партнеров в CJNG. Но они ознаменовали войну против Эль Чапаррито и его брата, Хосе де Хесуса Харкина Харкина, R32. Министерство национальной обороны признало внутреннюю борьбу и ее последствия, но другой выявленный преступник, Жозуэ Брисуэла Мерас, Ла Вака, остается на свободе.

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