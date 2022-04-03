Сюрприз в боксерском матче: судья был ударен и его пришлось снять на носилках

Рефери плохо разместился на ринге и был ударен ананасом по груди

Позиционирование на ринге — один из самых важных моментов для судьи при ведении боя. А мексиканский судья Хесус Гранадос несколько секунд стоял в плохом секторе в противостоянии Ирвина Туррубиартеса и Херардо Валенсуэлы. Что, если он заплатил за это: он получил ананас на грудь и его пришлось снимать на носилках.

Последние удары третьего раунда были распределены, когда правый хук Валенсуэлы не постиг желаемой боксера участи и повлиял на авторитет боя. Гранадос почувствовал сильную боль и перестал обращать внимание на бой в последние моменты. Судья начал кружить руками в банке и, услышав колокол, наклонился и коснулся области, где почувствовал мощную агрессию.

Четвертый раунд должен был начаться, но Иисус лег на бок ринга, где врачи немедленно лечили его. Его автоматически вывезли из зоны боевых действий на носилках для оказания неотложной помощи. Камеры сосредоточились на моменте, когда они открыли его одежду, чтобы проверить степень удара и чтобы он также мог лучше дышать.

Оказавшись в лазарете, Гранадос был с медицинским персоналом вечера и через несколько минут выздоровел. Согласно трансляции TV Azteca, судья удалился на собственные средства из гимназии Родриго Кеведо, расположенной в городе Чиуауа, и находится вне опасности. «Прошло много времени с тех пор, как мы видели что-то подобное. Великим историческим прецедентом является Бенни Леонард, нью-йоркский боец, который однажды ушел в отставку, посвятил себя судьей, и 18 апреля 1947 года, когда он имел в виду незначительную драку, он упал мертвым. Мы проводим сравнение на предмет исторической ценности, мы не хотим, чтобы это привело к такому определению», — пояснил один из комментаторов.

Коллега отвечал за продолжение противостояния, которое привело к победе Туррубиартеса нокаутом в седьмой главе. Херардо Валенсуэла впервые в карьере упал и остался с рекордом в 10 побед и одно поражение, в то время как Ирвин снова растянул свой впечатляющий рекорд 24:0: 1, сыграв одну ничью против Густаньо Пинья Мельгара в конце 2021 года.

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