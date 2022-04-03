SRE предупредила мексиканцев, чтобы избежать мошенничества, купив пакет для чемпионата мира 2022 года в Катаре

Soccer Football - Arab Cup - Group A - Qatar v Bahrain - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 30, 2021 Qatar fan holds a flag with a 'Mexico supports Qatar' message inside the stadium before the match REUTERS/Suhaib Salem

После того, как сборная Мексики уже встретила соперников, места и даты, когда она сыграет три матча первого раунда чемпионата мира 2022 года в Катаре, Мексиканская федерация футбола (FMF) вместе с Министерством иностранных дел (SRE) призвала болельщиков ацтеков не поддаваться мошенничеству при покупке туристических пакетов для этого турнира.

На пресс-конференции в Дохе представители заявили в субботу, что во всем мире наблюдается рост мошенничества при поиске билетов на матчи и проживания во время чемпионата мира по футболу в ноябре следующего года на неофициальных сайтах.

По данным ФИФА, больше всего зарегистрировались для покупки билета болельщики из Мексики, США и Англии; конечно, помимо катарцев.

Mexicanos en Doha celebran la calificación al Mundial (Foto: SRE)

Власти подтвердили, что официальными средствами для покупки туристических пакетов или билетов в Катар в 2002 году являются следующие:

- Непосредственно на FIFA.com, где только потребители смогут приобрести билеты на матчи обычной категории. Ни одно туристическое агентство или коммерческая организация не могут включать эти билеты в свои туристические пакеты.

- MATCH Hospitality, где только потребители смогут приобрести билеты на матчи в категории «Гостеприимство» с компанией MATCH Hospitality, которая обладает эксклюзивными и глобальными правами на Программу гостеприимства FIFA. В Мексике пакеты могут продавать только агенты MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel и Mundomex.

Напротив, ATCH Hospitality и FIFA сообщили в Федеральную прокуратуру по защите прав потребителей (Profeco) о предполагаемых пакетах, которые включают рейсы, проживание и билеты на матчи, на которые они не имеют права делать это, что может представлять собой мошенничество. Некоторые из обнаруженных компаний:

- Туры в Неваду

- Туры в Калинку

- Глобальная развлекательная Мексика (GE Mexico)

- Альпез Тревел

- Туры в Ирапуато

- Туристические услуги Just Traveling • Восемь туров

- Путешествие «все в одном»

- Направления майя

- Поездки на чемпионат мира

- Пачбе Мексика

- Ателье Мангат

- Мексикотур

- спортивные туры

- Атаян Тревел

- PlugMe туристический рейтинг гостеприимства

(Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

В конференции приняли участие Марта Дельгадо, заместитель министра иностранных дел по многосторонним делам и правам человека; Грасиела Гомес, посол Мексики в Катаре; Хайме Байром и Хосе Луис Фонт из Match Hospitality; и Йон де Луиза, президент FMF.

Луиза с энтузиазмом и радостью сказала, что Tri будет хорошо завернута болельщиками на стадионах восьмого подряд чемпионата мира по футболу, что увеличивает шансы на то, что она сможет квалифицироваться в группу.

«Рекомендация заключается в том, чтобы билеты, проживание приобретались официальными средствами. Сегодня, когда у нас будут все восемь стадионов в одном городе, это не будет похоже на другие мероприятия, где люди смогут увидеть, как они пройдут на стадионы или как они останутся. Все здесь должно быть все, что было приобретено ранее, иначе даже въехать в страну не будет», - предупредил он.

(Foto: SRE)

Команда под руководством Херардо «Тата» Мартино проведет бой в группе C, в которую войдут Польша (22 ноября | 10:00), Аргентина (26 ноября | 13:00) и Саудовская Аравия (30 ноября | 13:00).

Если он пройдет квалификацию, он пересечет два лучших места в группе D, состоящей из Франции, Дании, Туниса и победителя плей-офф между Перу и Австралией/Объединенными Арабскими Эмиратами.





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