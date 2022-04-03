В результате стрельбы в Плайя-Мансанильо в Акапулько трое погибших и один

стрельба на пляже Мансанильо в Акапулько

Минуты террора испытали туристов на пляже Мансанильо в порту Акапулько, после перестрелки, в результате которой погибли три человека, один из них был убит агентами безопасности, а другой ранен в ходе преследования.

По данным прокуратуры Герреро, два субъекта прибыли в ресторан, где лишили жизни двух посетителей. Заметив эти действия, они подверглись преследованиям со стороны министерских элементов, но они открыли огонь.

Битва произошла около 15:40 4 апреля, вызвав хаос среди купальщиков, которые пришли насладиться солнечным днем у моря. Один из предполагаемых нападавших скрылся от ранения во время укрытия на суше.

Местные СМИ сообщили, что казнили четверых, но власти уточнили, что их было только трое, так как одному из убийц удалось бежать. Два 9-мм пистолета были закреплены на месте инцидента. В то время как прокуратура и эксперты возбудили соответствующее разбирательство.

Хотя Герреро характеризовался своими портами и туристическими направлениями, насилие и отсутствие безопасности затмили его некогда привлекательность. В Акапулько усилились перестрелки, сжигание помещений, убийства, оставление человеческих останков и столкновения.

Несмотря на то, что даже сегодня проводятся международные спортивные мероприятия и мероприятия, похищения, вымогательства и казни стали частью повседневной жизни организации.

Таким образом, жители Герреро пережили эпизоды террора, спровоцированные организованными преступными группировками. Согласно отчету, опубликованному Международной кризисной группой, не менее 40 групп борются за разнообразный криминальный портфель, включая деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Эвелин Сальгадо, губернатор, вступившая в должность после прошлогодних выборов, подтвердила стратегические версии администрации во главе с Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Перед лицом преступных деяний он гарантирует, что все это будет устранено всякий раз, когда будут устранены коренные причины, например с помощью социальных программ.

Однако подразделения Вооруженных сил не были развернуты для защиты населения, как это было в случае с планами постоянной поддержки в таких штатах, как Нижняя Калифорния, Колима, Мичоакан и Сакатекас, которые управляются правящей партией Морена.

Один из последних примеров террора, которому подверглись жители, произошел 31 марта, когда на тенте автомобиля в муниципалитете Чилапа были обнаружены шесть человеческих голов. Внутри подразделения было восемь мешков с человеческими останками, а рядом с ним было сообщение о наркотиках в отместку за продажу метамфетаминов.

Нечто подобное произошло тремя неделями ранее, после обнаружения двух обезглавленных тел, которые были брошены в такси в Алмазной зоне Акапулько.

Голова одного из испытуемых была оставлена с двумя карточками с надписями о наркотиках на лобовом стекле, а другая отрезанная часть находилась рядом с телами в багажнике автомобиля. На телах были обнаружены следы пыток.

В то время как 24 марта три обезглавленных тела были брошены на участке шоссе в Игуала-де-ла-Индепенденсия, недалеко от трассы, ведущей к общине Санта-Тереза, всего в 20 минутах от муниципального места. Мужчинам было около 30 и 40 лет.

Примерно в 10 метрах от места, где были сложены безжизненные предметы, их головы были отрублены, а рука одного из них была обнаружена. Сотрудники службы безопасности прибыли для охраны района, а тела были переданы в судебно-медицинскую службу для вскрытия закона.

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