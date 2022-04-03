Омар Чапарро использовал фразу Альфредо Адаме, чтобы ответить на разногласия между двумя

Омар Чапарро использовал фразу Адаме, чтобы ответить на спор Кредит (Видео: Инстаграм/ @vengalalaegriatva)

Недавно Омар Чапарро упомянул боевую технику, которую Альфредо Адаме использовал в уличной ссоре, поэтому бывший водитель Hoy интерпретировал это как издевательство и ордера против него.

Учитывая это, Омар Чапарро использовал фразу Альфредо Адаме для ответа на полемику; в видео Venga la Alegría актер упомянул, что это также может стать невыносимым, если на него нападут.

«Есть очень приятная фраза, с которой я на самом деле согласен (Адаме), я услышал ее в одной из его книг, мне очень понравилось, и он говорит: «Я очень крут, пока я не чинг*н», - со смехом объяснил комик.

Ведущий также пояснил, что больше не хочет продолжать спор, в который он ввязался, и предпочел признать, что уважает Адаме, хотя и не оставил в стороне упоминание о «велосипедных пинках» и повторил, что никогда не сможет их выучить:

«Я не мог сказать, зависть ли это, потому что... может быть, это зависть, потому что я так и не научился делать велосипедные пинки, но я это уважаю», - поделился он в клипе Come the Joy Weekends.

В комментариях к официальному аккаунту Venga la Alegría в Instagram многие люди смогли высказать свое мнение об этом конфликте в таких сообщениях, как «Ya chole with Alfredo Adame», «Мы не должны издеваться. У него должны быть проблемы с возрастом или умом.» и «Омар Чапарро, если он знает, как боксировать, он прикончит его у белки».

Спорный актер боролся с женщиной, претендующей на его мобильный телефон Видео: твиттер/ @zegfret

Споры между Адаме и Омаром Чапарро возникли на подкасте La Cotorrisa, во время эпизода актер No Manches Frida (2016) выступил, как только ударил репортера, который «расшатал» его, в своем анекдоте он сослался на велосипедные пинки, а также напомнил полемику Эдуардо Янез.

«Не знаю, поступил ли я неправильно или правильно, но я бросил его на землю и заглотил. Я пнул его, хуже, чем Янез. Гораздо хуже, потому что Яньес только дал ему пощечину, я сломал его, ударил ногой, ударил в живот», - прокомментировал он трансляцию La Cotorrisa.

Омар Чапарро добавил, что по этому поводу он не переусердствовал, поскольку находился в хорошем физическом состоянии и в рамках своих планов не причинял вреда репортеру.

«В отличие от Альфредо Адаме, я тренировался всю жизнь», — говорит комик программы Слобоцки и Рикардо Перес.

Почти после того, как он закончил рассказывать свой анекдот, Омар Чапарро сравнил себя с Адаме и объяснил, что действительно умеет драться. Недавно были сделаны вирусные записи, в которых актер имел уличную ссору с семьей, поэтому были выпущены мемы, забавные издания и даже Карлос Трехо говорил на эту тему.

Когда Адаме услышал о его заявлениях, он взбесился и защитил свою технику, изученную в Mix Martial Arts (смешанные боевые искусства), которая заключается в имитации педалирования велосипеда, чтобы повредить противнику, когда он уже успел вас сбить с ног.

Он также заверил, что его теперь соперник расстроен, застенчив и что он завидует ему:

«Тренер питер* звезд, которые сказали, что их не существует (пинки), точно так же, как сквирт Омара Чапарро, который сказал, что это не черная лента и тот бросок. Все эти завистливые люди, помните, что успех отравляет и разочарование, горечь, комплексы и зависть, потому что они очень легко спят», - вспыхнула Адаме.

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