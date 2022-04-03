Надя из La Academia подверглась преследованиям и унижениям со стороны бывшего босса: «Это заставило меня страдать»

Надя Ивонн, член Академии в первом поколении, рассказала, что в период своей карьеры она получала унизительные комментарии от одного из ее боссов, который просил ее одеваться только так, чтобы она была «провокационной» для него.

В разгар различных заявлений художников, которые раскрыли случаи, когда они подвергались преследованиям и различным злоупотреблениям в индустрии развлечений, Надя также решила рассказать о своем прошлом и случаях, когда ее мучили домогательства со стороны своего босса.

Во время мероприятия, которое она провела в церкви, запечатленного Imagen Entertainment и транслировавшегося на YouTube-канале Густаво Адольфо Инфанте, бывшая академическая рассказала о страданиях, которые она пережила.

La cantante aseguró que durante esa época lloró mucho (Foto: Instagram/@nadiamusica)

Оахаканская певица заверила, что слова тех, кто ей говорил, были сильнее и откровеннее, независимо от того, кто ее сопровождал и как она себя чувствовала, что во многих случаях заставляло ее плакать и чувствовать себя стигматизированной.

То, что они просили переводчика Esta Libertad сделать, совершенно отличалось от того, как она раньше одевалась и была, потому что, как она делилась в разных интервью, ее родители всегда искали ее и заботились о ней, даже когда она была в La Academia, поэтому, как она упоминала, она была «домашней девушкой» » и ее папа и мама хорошо заботились о ней и даже просили ее быть скромными с другими молодыми людьми.

В это время, когда Надя чувствовала себя глубоко униженной, она укрылась в духовности и своей карьере, так как была готова столкнуться с чем угодно, чтобы не дать своему будущему вымирать.

Nadia Actualmente se dedica casi completamente a su religión, por lo que quiso compartir cómo su espiritualidad la ayudó en ese momento (Foto: Instagram/@nadiamusica)

«Господи, если это будет стоить мне моей карьеры, то мне все равно, потому что в тебе я нашел удовлетворение, твою любовь в моем сердце», это был очень мрачный момент в моей жизни, но, наконец, Бог настолько хорош, так справедлив, что он всегда ставит каждого человека на свое место. Даже если в то время мы этого не поймем, тогда Бог сделает», — вспоминал он.

Надя после ухода из La Academia стала одной из самых известных и важных бывших членов первого поколения, потому что, хотя она и не была победительницей, ее поведение и талант, проявленные в реалити-шоу, заработали ее сотни последователей.

Одним из достижений Нади было то, что она была номинирована в 2008 году на премию Грэмми в категории «Лучший мексиканский региональный альбом» за альбом A puro dolor, а также другие награды, такие как Серебряная муза Национальной аудитории и звание Посол мексиканской музыки в Нью-Йорке

В настоящее время певица также показала себя верной христианкой, поэтому большая часть ее работ посвящена христианской церкви и пытается поделиться со своей аудиторией мучительными ситуациями, в которых она нашла убежище в своей религии. До начала пандемии она планировала начать тур под названием God is good.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



