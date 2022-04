Мария Леон раскрыла, хочет ли она стать мамой в ближайшее время

Мария Леон недавно поделилась своим желанием стать матерью: «моя матка пульсирует», - объяснила она Venga la Alegría 2 апреля. Однако он осознает большую ответственность, связанную с воспитанием детей, поэтому ему нужна стабильность во многих отношениях.

Кроме того, певица объяснила, что не считает пару необходимой для того, чтобы иметь возможность иметь ребенка на руках: «Не обязательно с партнером, потому что вы можете быть мамой, когда захотите, но если я хочу закончить иметь определенные вещи, чтобы предложить что-то любому, кто придет за мной», - сказала она. на утро Ацтеки.

Хотя Мария Леон была бы рада узнать свою материнскую сторону, она объяснила, что, вероятно, не скоро будет здесь. Возможно, вы даже сможете оценить идею усыновления вместо того, чтобы забеременеть. «Моя матка пульсирует, но от этого до того, что происходит, потому что уже многое осталось, ну не так много, или я не знаю, есть много обстоятельств, которые должны произойти, прежде чем это произойдет», - пояснил он.

María León se siente feliz y honrada por colaborar con la trayectoria de los niños en La Voz Kids ( Foto: Televisa)

С другой стороны, бывшая участница группы Playa Limbo отметила, что для нее большая честь предстоящее участие в La Voz Kids, поскольку она будет тренировать в новом сезоне.

«Увидеть мое имя там (на стуле) было похоже на Вау, какая привилегия!» , отметил он, поскольку его роль тренера будет заключаться в содействии профессиональной карьере девочек и мальчиков, которые войдут в состав «La Voz Kids».

Согласно клипу Venga la Alegría в выпуске выходного дня, Мария Леон, Пати Канту, братья Мау и Рики и Джосс Фавела сделали отличную запонку, потому что, по словам певицы, «они уже собираются вместе меректенге».

Así luce la silla giratoria de María León (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

Мария Леон имеет 14-летнюю карьеру актрисы, танцовщицы и певицы, она «готова открыть для себя самых талантливых малышей», согласно продвижению программы TV Azteca в ее социальных сетях.

Бывшая участница группы Playa Limbo уже продемонстрировала свои вокальные навыки в таких театральных представлениях, как Hoy I can't get up. Он также делил сцену с такими известными звездами, как Лос-Анджелес Асулес, Мануэль Михарес, Франко де Вита, Хуан Габриэль, Евгения Леон, Таня Либертад и Гуадалупе Пинеда.

В следующем сезоне следует отметить, что и Пати Канту, и Мария Леон участвовали в прошлом году в реалити-шоу «Кто маска Телевисы», заняв первое место, Мария, и второе место, Пати, с персонажами «Диско-шар» и «Мапаче» соответственно.

La Voz Kids se estrenará el próximo 25 de abril (Foto: captura de pantalla Instagram/@lavoztvazteca)

La Voz Kids — это реалити-шоу, в котором мальчики и девочки смогут продемонстрировать свои навыки пения, премьера нового сезона программы состоится в следующий понедельник, 25 апреля, в 19:30 часов на канале Azteca Uno.

«В новом сезоне #LaVozKids ничего не будет прежним... Таланты, которые вас удивят, неожиданные повороты, которые изменят судьбу участников, и новые этапы, которые поднимут уровень конкурса «Гранд премьера», понедельник, 25 апреля, в 19:30 от AUNO», можно прочитать в посте в Instagram аккаунта, принадлежащего этой программе.

Чтобы посмотреть Azteca Uno, фанаты могут настроиться на канал 101 от сервисных компаний Izzi, Dish , Star TV, Sky и Megacable; в то время как пользователи Izzi смогут выбрать 801 для сигнала высокой четкости .

Начало сезона La Voz Kids также можно посмотреть онлайн на официальном сайте TV Azteca или в мобильном приложении TV Azteca en vivo, который можно получить бесплатно как на Android, так и в системе iOS.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:

По словам Алекса Каффи, Пати Канту и Мария Леон запрещены и не имеют эксклюзивного контракта на Televisa.