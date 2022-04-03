Марсело Флорес получил вызов играть за первую команду «Арсенала»

Молодежная карьера Марсело Флореса начала стремительно расти, поскольку ему было всего 18 лет, футбольный клуб «Арсенал» вызвал его на соревнование с первой командой Премьер-лиги. Новость была опубликована в социальных сетях, потому что его отец, Рубен Флорес, отвечал за то, чтобы делиться новостями со своими подписчиками.

В коротком сообщении в социальных сетях она сообщила, что ее сына пригласили выступить с первым составом «Арсенала» на матч против «Кристал Пэлас», который состоится в понедельник, 4 апреля, в 14:00 (центральное мексиканское время).

Об этом сообщили новости, которые удивили последователей мексиканско-канадского нападающего:

«Волнение на вершине с первым звонком @10marceloflores в первую команду @Arsenal на завтрашний матч. Счастливый сын, у вас есть целая жизнь, готовясь к этим моментам. #Flor3s».

Marcelo Flores y su primera convocatoria del Arsenal con el primer equipo (Foto: Twitter/@Ruboflores)





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