Марбель плохо справилась в своем первом концерте после боя с Франсией Маркес

Певица Марбель была в глазах общественности в последнее время, из-за своих непрерывных трелей, многие из них считаются расистскими, против кандидата в вице-президенты Франсии Маркес и кандидата в президенты Густаво Петро.

Что ж, в разгар всех медиа-моментов, которые пережила исполнительница Necklace of Fine Pearls, она подтвердила некоторые даты в стране, включая ярмарку ExpoMalocas в Вильявисенсио, которая состоялась в прошлые выходные и с которой было записано видео, опубликованное в социальных сетях и показывая минимальную посещаемость, которую она имела. Концерт.

В аудиовизуальных материалах можно увидеть, как только небольшая группа людей посещает презентацию певца, которую можно увидеть только на больших экранах.

Согласно информации RCN, за несколько дней до мероприятия некоторые граждане обратились к правительству Меты с просьбой отменить презентацию la vallecaucana, однако концерт продолжился.





Самая последняя высокая точка в отношениях произошла несколько дней назад, когда Франция хотела показать другую щеку: она продемонстрировала свое восхищение, уважение и признательность к технокаррилере, жанру, который она создала и который дал ей популярность, которой она пользовалась с 90-х годов. Социальный лидер также призналась, что однажды прошла прослушивание, чтобы войти в музыкальную конкурсную программу Factor X, когда певица была одним из присяжных, попытка, которая оказалась бесплодной.

На это певица ответила: «Я приглашаю вас на дебаты с оппонентами, мадам, а не со мной! Идите и обнимите ПЕТРО И БОББОЛИВАРА... которые очень сильно ее покидают! (...) Так что он посвящает мне все твиты... это просто показывает большого поклонника, который присоединяется к нему за использование моего имени».

В другой трели он сказал Маркесу, что «Надеюсь, однажды вы поймете, что это не проблема ЦВЕТА... Надеюсь, вы понимаете, что мы просто идем очень разными путями! ».

Певица также не перестала отвечать другим пользователям сети, которые, далеко не критикуя ее слова, празднуют «искренность», которую она проявила активисту, получившему премию Goldman Prize, считающемуся Нобелевской премией по экологии.

Столкнувшись с одной из трелей последователя, который указал, как сторонники Маркеса будут делиться ее портретами в Twitter и систематически помечать Марбель, она заверила, что «они домогаются меня».

Когда недоброжелатель напомнил ей, что Франсия Маркес завоевала всевозможные заслуги своим обучением и активизмом, по сравнению с единственным талантом, который есть у королевы технокарилеры, она ответила: «Хахахахахахахахахахахахаха У нас также есть Нобелевская премия мира! (сик)».

Он также поделился, со смеющимся эмодзи, твитом об участии Маркеса в реалити-шоу: «Он был представлен на факторе x? Я имею в виду, вы всегда хотели прославиться?» . Затем он сделал следующее замечание по этому поводу:

По фактору X я сказал ему НЕТ! И сегодня я повторяю это вам... -ВЫ НЕ ПРОДОЛЖИТЕ С НАМИ! 😂

Все началось, когда Марбель заверила:

«Вы не внушаете мне доверия и не представляете меня ни в каком смысле... Не произносите мне дешевую речь, которой вы хотите обмануть людей». В ответ Франция заявила:

«Дорогой @Marbelle30, я не понимаю, как ты ненавидишь меня, не зная меня, как ты мне не доверяешь, если у нас никогда не было возможности завязать дружеские отношения. Позвольте мне сказать вам, что, напротив, я восхищался вами с подросткового возраста», - сказал он, позже добавив, что: «Несколько лет назад я был одним из миллионов молодых людей, которые с нетерпением ждали прослушивания, на котором вы были в качестве учителя музыки, вместе с Хуаном Карлосом Коронелем и Хосе Гавирией выбирали молодых люди, которые будут участвовать в X Factor (реальность с канала RCN)».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: