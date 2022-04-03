Латвия, Эстония и Литва прекратили импорт российского газа в ответ на вторжение в Украину

Imagen de archivo de las instalaciones de Gazprom en el yacimiento de gas de Bovanenkovo, en la península ártica de Yamal, Rusia. 21 mayo 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

Директор латвийского оператора хранения природного газа сообщил в субботу, что страны Балтии больше не импортируют российский природный газ. «С 1 апреля российский природный газ больше не поступает в Латвию, Эстонию и Литву», — заявил по радио Улдис Барисс, исполнительный директор Conexus Baltic Grid.

«Если еще были сомнения относительно того, может ли быть доверие к поставкам из России, то текущие события ясно показывают нам, что никакого доверия больше нет», - добавил он.

Барисс также сообщил, что Балтийский рынок в настоящее время обеспечен запасами газа, хранящимися под землей в Латвии.

Этот шаг происходит в то время, когда президент России Владимир Путин пытается задействовать энергетическую мощь своей страны. Столкнувшись с параличом российской экономики из-за международных санкций, Путин предупредил страны-члены Европейского союза (ЕС), что им придется открывать рублевые счета для оплаты российского газа.

El presidente de Lituana, Gitanas Nauseda via REUTERS

В то время как Соединенные Штаты запретили импорт российской нефти и газа, Европейский блок, который получил около 40% своих поставок газа из России в 2021 году, сохранил поставки из Москвы.

Президент Литвы Цыгане Науседа попросил остальных членов ЕС последовать примеру стран Балтии.

«По состоянию на этот месяц в Литве больше нет никакого российского газа», - написал он в Twitter. «Много лет назад моя страна приняла решения, которые сегодня позволяют безболезненно разорвать энергетические связи с агрессором», - добавил он. «Если мы сможем это сделать, остальная Европа тоже может это сделать», - сказал он.

МЕРЫ ИЗ ВАШИНГТОНА

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что более 30 стран присоединились к нему в освобождении своих запасов нефти для стабилизации рынка, потрясенного российским вторжением в Украину.

«Сегодня утром более 30 стран по всему миру были вызваны на внеочередное заседание и договорились выпустить на рынок десятки миллионов дополнительных баррелей нефти», — говорится в сообщении Байдена из Белого дома.

Он также заявил, что его правительство создало больше рабочих мест за первые 14 месяцев его срока полномочий, чем любой президент в истории. «Наша экономика прошла путь от восстановления к движению», — сказал президент.

Как он пояснил, в марте было создано 431 000 рабочих мест, что ниже ожиданий, но знаменует одиннадцатый месяц подряд увеличением более чем на 400 000 рабочих мест в месяц, что является самой длинной полосой с 1939 года.

Таким образом, с уменьшением числа случаев заражения вариантом COVID-19 Omicron с конца января экономика США создала 1,68 миллиона рабочих мест в первом квартале или в среднем 562 000 рабочих мест в месяц.

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