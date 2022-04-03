Он взломал сайт авиакомпании, чтобы найти потерянный багаж

История Нандана Кумара, инженера, который взломал сайт авиакомпании, чтобы вернуть свой чемодан, вышла за рамки социальных сетей, став вирусной, когда он поместил компанию между мечом и стеной после того, как осудил свой недостаток в области обслуживания клиентов и кибербезопасности.

Это было 28 марта, когда инженер-программист и программист Java открыл ветку в своем Twitter, чтобы рассказать о своем опыте путешествий и устранении неполадок с авиакомпанией IndiGo.

Он сообщил, что путешествовал из Патны в Бангалор, Индия, рейсом 6E-185, когда авиакомпания допустила ошибку, отправив его чемодан другому пассажиру и наоборот. Он сказал, что может это понять, потому что обе сумки одинаковы, за исключением нескольких незначительных различий. Он заверил, что не уделял особого внимания деталям багажа, потому что очень доверял компании и считал, что все в порядке.

(Foto: Twitter/@_sirius93_)

Пока он не вернулся домой, жена сказала ему, что привезенный ими чемодан отличается от его собственного, кроме того, что они не закрывали его галстуками. В это время он позвонил в авиакомпанию, чтобы сообщить о проблеме.

Однако ответ службы поддержки не соответствует вашим ожиданиям, поскольку они не оказали немедленной помощи в получении вашего багажа.

Maletas que la aerolínea mandó a destinos diferentes (Foto: Twitter/@_sirius93_)

Хотя они не дали ему быстрого решения и отказались сообщить ему контактные данные того, кто забрал его чемодан, он ждал, так как сотрудники службы поддержки сказали ему, что они позвонят ему, когда свяжутся с другим пассажиром.

После дня ожидания ему не поступало никаких звонков, поэтому он решил принять меры по этому вопросу и начал расследование внутри сайта платформы IndiGo, пытаясь найти для себя пассажира, у которого был его чемодан.

«Итак, сегодня утром я начал исследовать веб-сайт Indigo, тестируя PNR второго пассажира, которое было написано на багажной бирке, в надежде получить адрес или номер, попробовав различные методы, такие как регистрация, редактирование бронирования, обновление контакта, но не повезло».

Но это его не остановило, так как после нескольких неудачных попыток его инстинкт разработчика заставил его нажать кнопку F12 на своем компьютере и открыть консоль разработчика IndiGo на веб-сайте, где начался весь процесс регистрации.

(Foto: Captura de pantalla)

Обнаружив информацию, он принял к сведению контактные данные и решил позвонить другому человеку, чтобы поменять сумки. Он пояснил, что, к счастью, пассажир ответил ему, и он был примерно в 7 километрах, чтобы они могли договориться о средней точке, чтобы увидеть друг друга.

На месте встречи он объяснил, что произошло и как он нашел своего контакта. Кроме того, он утверждал, что другой человек сказал ему, что ему не звонили из авиакомпании и что он не понял, что чемодан не его.

Поскольку ему было очень легко найти личную информацию на веб-сайте, он дал компании несколько рекомендаций по кибербезопасности и посоветовал пассажирам не публиковать фотографии своего посадочного талона или детали кода бронирования в социальных сетях или любые другие конфиденциальные данные.

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