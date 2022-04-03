Гильермо Бермехо после забастовки транспорта: «Учредительное собрание восстановит страну»

Конгрессмен Демократической Перу Гильермо Бермехо рассказал в своих социальных сетях о новой конституции через a) Учредительное собрание , социальные конфликты, происходящие на национальном уровне может быть прекращено в связи с остановкой перевозок тяжеловесных грузов. Кроме того, он утверждал, что они являются продуктом «монстров, которые покорили нашу родину» с момента обретения Перу независимости.

«Учредительное собрание вновь основало страну. Чтобы все голоса были услышаны, чтобы все мечты были реализованы, чтобы мы жили настоящей демократией. Сегодня настало время положить конец социальным конфликтам, унаследованным нам монстрами, которые 200 лет республиканской жизни покорили нашу родину», — заявил Бермехо.

Тяжелые грузоперевозчики требуют решения своих требований от правительства президента Педро Кастильо, которое В четверг минимизировали силовые меры и обвинили лидеров в их финансировании.

«Мы знаем, что есть неотложные требования, которые необходимо удовлетворить, но их будет трудно решить без желания к диалогу и внесения поправок. Братья перевозчики, я обещаю вместе искать решения на благо всех», — заявил президент в твиттере в прошлую пятницу, в день, когда в Уанкайо появились сообщения о мародерстве и демонстрациях после блокады дорог.

Кроме того, он предоставил решение купить «то, что нужно Перу» у Венесуэлы, сравнив ее с другими странами, такими как Соединенные Штаты, которые стоят в длинных очередях за добычей нефти.

«Кризис удобрений можно решить путем покупки в Венесуэле. Это единственная страна, которая имеет возможность продавать то, что срочно нужно Перу, и по лучшей цене. Если даже американские суда выстраиваются в очередь для покупки нефти на венесуэльских нефтеперерабатывающих заводах, не должно быть никаких предлогов для покупки карбамида из Боливарианской Республики. Это вопрос политического решения», - сказал он.

АНИБАЛ ТОРРЕС НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Председатель Совета министров Анибал Торрес вместе с другими государственными министрами провел пресс-конференцию сегодня утром в штаб-квартире Дворца правительства, с тем чтобы сообщить о договоренностях, достигнутых за столом диалога в Уанкайо после инцидентов в этом районе.

«Правительство согласовало различные соглашения с представителями транспортного и сельскохозяйственного секторов, чтобы придать импульс развитию центрального региона страны», - говорится в сообщении PCM.

Конференция проходит в тот же день, когда была принята отставка министра здравоохранения Эрнана Кондори, и было решено, что освобождаются от селективного потребления налогов (ISC) до 84- и 90-октанового бензина.

Кроме того, в ходе конференции каждый министр изложил свою точку зрения на произошедшее и отчитался о том, что делается для прекращения этой остановки перевозчиков.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Прошло шесть дней с начала забастовки тяжеловесных грузоперевозчиков, так как это было в понедельник, 28 марта. Они призвали к решению проблемы роста цен на топливо, отмене выборочного налога на потребление (ISC), среди других мер.

В эту субботу правительству удалось завершить и подписать протокол диалога с лидерами транспорта и сельского хозяйства после того, как в Колизее Ванка в Уанкайо был установлен стол, разделенный на разногласия и разделенный на части. Сообщалось, что подписанные протоколы обсуждались за различными столами диалога в Колизее, где перевозчики и фермеры достигли важных частичных соглашений, таких как предстоящая разблокировка дорог в Хунине.









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