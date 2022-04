Грэмми 2022: Леди Гага станет частью музыкального шоу на Grammys

Известная американская исполнительница Леди Гага в следующее воскресенье примет участие в музыкальных выступлениях премии «Грэмми» 2022 года, где она отдаст сердечную дань уважения своему коллеге и другу Тони Беннетту. Также хистрионистка, выигравшая 12 Grammys на протяжении всей своей карьеры, будет соревноваться в этом году за пять граммофонов за свой джаз-альбом Love For Sale.

Исполнитель Shallow присоединится к голосам, которые будут резонировать интерьер MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, таким как Билли Эйлиш, Джон Ледженд, Джон Батист, BTS и латиноамериканский дуэт, образованный Джей Балвином и аргентинской откровением Марией Бесерра, среди несколько других.

Гага также будет стремиться добавить еще 5 «Грэмми» к своему и без того обширному наследию, включая категории «Лучшее музыкальное видео», «Лучшее сотрудничество», «Лучшая запись года» и «Лучший альбом года» за сотрудничество на Get A Kick Out of You и Love For Sale с Тонни Беннетом.

Именно через важную британскую прессу The Sun стало известно об участии Леди Гаги, которое продлится чуть более 5 минут. Однако это будет дань уважения без самого 95-летнего американского композитора из-за его более специфических проблем со здоровьем Альцгеймера, о чем сообщил его сын и менеджер, Дэнни Беннетт.

Именно в течение последней недели марта Дэнни предложил интервью для портала Variety, где указал причины отсутствия Тонни Беннета.

«Хотя продюсеры пригласили и Тони, и Гагу выступить на воскресной трансляции «Грэмми», вызывает сожаление, что из-за их продолжающейся борьбы с болезнью Альцгеймера он не смог принять. Мы решили, что Леди Гага будет уместно действовать самостоятельно, чтобы представлять их обоих», — сказал первенец Тонни Беннета из Variety.

Lady Gaga rendirá homenaje a Tony Bennett Foto: @Ladygaganownet

Источник объяснил The Sun, что выступление Гаги на 64-й Grammys станет большим моментом ночи и сосредоточится на улучшении карьеры исполнительницы, с которой она сотрудничала с актрисой на ее альбоме 2014 года Cheek To Cheek.

«На сцене Леди Гага споет 'Love For Sale', заглавную песню для своего последнего альбома, который вышел в прошлом году. Он также исполнит песню «Do I Love You», которую они уже исполнили вместе. Когда он поет, фотографии Тони будут транслироваться на экране за сценой», - сказал источник The Sun.

Последний раз Гагу видели на сцене Грэмми до пандемии в выпуске 2019 года, когда она исполнила свой удостоенный множества наград хит Shallow вместе с Брэдли Купером . Презентация исполнителя Always member us this была подтверждена после отмены Foo Fighters после внезапной смерть барабанщика Тейлора Хокинса.

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo REUTERS

Церемония награждения граммофонов, организованная Национальной академией искусств и наук звукозаписи, будет транслироваться на канале CBS в Соединенных Штатах, а в Латинской Америке каналом платного телевидения, на котором можно будет посмотреть мероприятие, будет TNT.

С другой стороны, люди, желающие посмотреть Грэмми 2022 года через Интернет, смогут следить за трансляцией на потоковой платформе Paramount +. Мероприятие также будет транслироваться на официальном канале и на веб-сайте Академии звукозаписи на YouTube, но перевод с английского на испанский в реальном времени может отсутствовать.

