Грэмми 2022: все номинанты, расписание и ТВ

64-е издание Grammys, перенесенное из-за варианта COVID-19 Omicron, состоится в следующее воскресенье, 3 апреля, на MGM Gran Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
Церемония награждения граммофонов, организованная Национальной академией искусств и наук звукозаписи, будет транслироваться на канале CBS в Соединенных Штатах, а в Латинской Америке каналом платного телевидения, на котором можно будет посмотреть мероприятие, будет TNT.
С другой стороны, люди, желающие посмотреть Грэмми 2022 года через Интернет, смогут следить за трансляцией на потоковой платформе Paramount +. Мероприятие также будет транслироваться на официальном канале и на веб-сайте Академии звукозаписи на YouTube, но перевод с английского на испанский в реальном времени может отсутствовать.
Событие Грэмми можно посмотреть в следующее время в разных странах:
Гора: 00:00 по Гринвичу
- Аргентина, 21:00
Канал 306 (HD) на потоке кабельного видения
Каналы 502 (SD) и 1502 (HD) на DirecTV
Каналы 1034 (HD) на Телецентре
- Уругвай 21:00
- Чили 20:00
- Парагвай 20:00
- Венесуэла 20:00
- Боливия 20:00
- Колумбия, 19:00
- Перу 19:00
- Эквадор 19:00
- Мексика, 19:00
Блюдо 370
Иззи-610
Небесно-415
Тотальная игра - 435
Вы также можете посмотреть его через tnt.com, но вам понадобится услуга платного телевидения, а также вы сможете смотреть гала-концерт через потоковую платформу Paramount +.
- Испания в 01:00 4 апреля
Торжественную церемонию вручения музыкальных наград можно посмотреть на Movistar+, следить за ней на веб-сайте Академии звукозаписи или на официальном канале YouTube.
- Соединенные Штаты в 20:00 по восточному времени/ 17:00 по тихоокеанскому
Телевизионная трансляция будет вестись по развлекательным каналам CBS.
Следить за 64-м выпуском премии Грэмми можно в прямом эфире на официальном канале Академии в YouTube, а также на официальном сайте: Grammy.com. Если у вас есть членство, вы можете следить за церемонией в потоковом режиме через Paramount +.
Вот список всех музыкальных исполнителей, номинированных на 64-й выпуск Grammys:
Я все еще верю в тебя - ABBA
Свобода - Джон Батист
Я получаю удовольствие от тебя - Тони Беннетт и Леди Гага
Персики - Джастин Бибер, Даниэль Цезарь и Живон
Как раз вовремя - Брэнди Карлайл
Поцелуй меня больше - Доджа Кот ft SZA
Счастливее, чем когда-либо - Билли Айлиш
- Монтеро (назови меня своим именем) - Lil Nas X
-Водительские права - Оливия Родриго
Оставьте дверь открытой - Silk Sonic
Мы есть - Джон Батист
Любовь на продажу - Тони Беннетт и Леди Гага
Правосудие (тройные патроны делюкс) - Джастин Бибер
Планета Ее (Deluxe) - Доджа Кот
Счастливее, чем когда-либо - Билли Айлиш
Задний план моего разума - H.E.R.
Монтеро - Лил Нас Х
Sour - Оливия Родриго
Эвермор - Тейлор Свифт
Донда - Канье Уэст
Вредные привычки — Эд Ширан
Красивый шум - Алисия Киз ft Брэнди Карлайл
Водительские права - Оливия Родриго
Борьба за тебя - H.E.R.
Счастливее, чем когда-либо - Билли Айлиш
Поцелуй меня больше - Doja Cat в сотрудничестве с SZA
Оставьте дверь открытой - Silk Sonic
Монтеро (назови меня своим именем) - Lil Nas X
Peaches - Джастин Бибер в сотрудничестве с Даниэлем Цезарем и Giveon
Как раз вовремя - Брэнди Карлайл
Вертиго - Пабло Альборан
Мис Аморес - Паула Аренас
Старомодный - Рикардо Архона
Мои руки - Камило
Мендо - Алекс Куба
Откровение - Селена Гомес
Афродизиако - Рау Алехандро
Мировой тур Ultimo - Бад Банни
Хосе - Джей Бэлвин
KG0615 -КАРОЛ ГС
in Fear (О любви и других демонах) - Кали Учис
Deja - стерео насос
Посмотрите, что вы заставили меня сделать (издание Deluxe) - Electric Diamond
Происхождение - Хуанес
Кламбре - Нати Пелузо
Эль Мадриленьо - Тангана
Карматические резонансные звуки - Zoé
Антология музыки Ранчерры Том 2 -Аида Куэвас
Мне 80 лет - Висенте Фернандес
Грудь — Моя Лаферта
Un Canto por Мексика Vol. 1 - Наталья Лафуркад
Ayayay (Супер Делюкс) - Кристиан Нодал
Salswing - Рубен Блейдс и Роберт Дельгадо и Оркеста
В Куарентене - великое комбо Пуэрто-Рико
Без сальсы нет рая - Aymée Nuviola
Коллега - Жилберто Санта Роса
Live I Perú - Тони Саккар
Зеркало, зеркало - Чик Кориа и Чучо Вальдес
История звукового Бронкса - Карлос Энрикес
Виртуальная зона птиц - Артуро О'Фаррил Афро-латинский джазовый оркестр
Прозрачность - Дафнис Прието Секстето
Искусство Болеро - Мигель Зенон и Луис Пердомо
Любой — Джастин Бибер
Как раз вовремя - Брэнди Карлайл
Счастливее, чем когда-либо - Билли Айлиш
Positions - Ариана Гранде
Водительские права - Оливия Родриго
Я получаю удовольствие от тебя - Тони Беннетт и Леди Гага
Одинокий - Джастин Бибер и Бенни Бланко
Масло сливочное
Высшая мощность — Coldplay
Поцелуй меня больше - Доджа Кот фт Сза
Любовь на продажу - Тони Беннетт и Леди Гага
«Пока мы не встретимся снова (Live) - Нора Джонс
Рождество Тори Келли - Тори Келли
Ледиси поет Нина - Ледиси
Такова жизнь - Вилли Нельсон
Рождество Холли Долли - Долли Партон
Любой — Джастин Бибер
Как раз вовремя - Брэнди Карлайл
Счастливее, чем когда-либо - Билли Айлиш
Positions - Ариана Гранде
Водительские права - Оливия Родриго
Правосудие (тройные патроны делюкс) - Джастин Бибер
Планета Ее (Deluxe) - Доджа Кот
Счастливее, чем когда-либо - Билли Айлиш
Positions - Ариана Гранде
Sour - Оливия Родриго
Герой — Афроджак и Дэвид Гетта
Ткацкий станок - Олафур Арнальдс фт Бонобо
Раньше - Джеймс Блейк
Heartbreak - Бонобо и совершенно огромные вымершие динозавры
Ты сможешь это сделать - Карибу
Alive - Руфуес дю Сол
Бизнес - Тиесто
Подсознательно — черный кофе
Опавшие угли - Illenium
Музыка — это оружие (перезагрузка) - Майор Лейзер
Ударная волна - Маршмелло
Свободная любовь - Сильван Эссо
Суждение - Десять городов
Двойное дело» - Рэнди Брекер и Эрик Мариенталь
Сад - Рэйчел Эккрот
Три Фолс - Тейлор Эйгсти
В Токио Блю Ноут - Стив Гэдд
Глубоко: сеансы баритона, том 2» - Марк Леттьери
Выстрел в темноте - переменный/постоянный ток
Знаю тебя лучше (в прямом эфире из студии А Капитолия) - Black Pumas
Ничто не сравнится с 2 U - Крис Корнелл
Ом — Дефтоны
Разжигание огня - Foo Fighters
Генезис - Дефтоны
Чужой - театр сновидений
Амазония - Годжира
Подталкивая приливы - Мастодонт
Триумф короля Фрика (Склеп сохранения и суеверия) - Роб Зомби
Питание — переменный/постоянный ток
Капитол Капитол - Прямой эфир из Студии А - Черные Пумы
Никто больше не поет, как ты, том 1 ″ - Крис Корнелл
Медицина в полночь - Foo Fighters
Маккартни III - Пол Маккартни
Все мои любимые песни - Weezer
Бандит - короли Леона
Расстояние - Маммот Швх
Найди мой путь - Пол Маккартни
В ожидании войны - Foo Fighters
Берег - лисицы флота
«Если я не могу любить, я хочу власти» - Хэлси
Jubilee - японский завтрак
Обрушился в солнечных лучах - Арло Паркс
Папин дом - Сент-Винсент
Потерял тебя - Снох Алегра
Peaches - Джастин Бибер в сотрудничестве с Даниэлем Цезарем и Giveon
Повреждение - H.E.R.
Оставьте дверь открытой - Silk Sonic
Поднимите свои чувства - Жасмин Салливан
Ты мне нужен - Джон Батист
Принеси мне это домой - Би Джей Чикагский малыш, Пи Джей Мортон Кеньон Диксон и сотрудничество с Чарли Берелом
Born Again — Леон Бриджес в сотрудничестве с Робертом Гласпером
Борьба за тебя - H.E.R
Сколько может выдержать сердце - Lucky Daye в сотрудничестве с Yebba
Новый свет - Эрик Беллинджер
Есть что сказать - Кори Генри
Настроение Валиант - Кайот Хиатус
Столик на двоих — Лаки Дэй
Званый ужин: десерт - терраса Мартин, Роберт Гласпер, 9-е чудо и Камаси Вашингтон
Обучение за рубежом: длительное пребывание - Masego
Круэлла
В районе Хайтс
Уважаемый Эван Хансен
Одна ночь в Майами
Респект
Шмигадун!
Глава 1 США против Билли Холлидей
Повреждение - H.E.R.
Хорошие дни - SZA
Годовщина разбитого сердца - Giveon
Оставьте дверь открытой - Silk Sonic
Поднимите свои чувства - Жасмин Салливан
Временные максимумы в фиолетовом небе - Snoh Aalegra
Мы есть - Джон Батист
Голд-Диггерс-Саунд - Леон Бриджес
Задний план моего разума - H.E.R.
Истории Heaux - Жазмин Салливан
Семейные узы - Baby Keem в сотрудничестве с Кендриком Ламаром
Ап - Карди Б
Мой. Жизнь - Джей Коул в сотрудничестве с 21 Сэвиджем и Морреем
Way 2 Sexy - Дрейк в сотрудничестве с будущим молодым бандитом
Зот S*** - Меган Ти Жеребец
Гордость. Является. Этот. Дьявол - Джей Коул в сотрудничестве с Lil Bab
Что нужно знать - Doja Cat
Индустрия Baby - Lil Nas X в сотрудничестве с Джеком Харлоу
Wusyaname - Тайлер, Создатель в сотрудничестве с Youngboy Never Broke Again и Тай Долла $ign
Ураган - Канье Уэст в сотрудничестве с The Weeknd и Lil Baby
Межсезонье - Джей Коул
Сертифицированный мальчик любовника - Дрейк
Масло болезни Кинга - Nas
Позвони мне, если потеряешься - Тайлер, Создатель
Донда - Канье Уэст
Соли для ванн - (DMX) в сотрудничестве с Jay-Z и Nas
Лучший друг - Saweetie в сотрудничестве с Doja Cat
Семейные узы - Baby Keem в сотрудничестве с Кендриком Ламаром
Тюрьма - Канье Уэст в сотрудничестве с Jay-Z
Мой. Жизнь - Джей Коул в сотрудничестве с 21 Сэвиджем и Морреем
Навсегда в конце концов - Люк Комбс
Запомни ее имя - Микки Гайтон
Все, что я делаю, это драйв - Джейсон Исбелл
Фотопленка - Кейси Масгрейвз
Тебе, наверное, стоит уйти - Крис Стэплтон
Если бы я тебя не любил - Джейсон Олдин Кэрри Андервуд
Младший я - братья Осборн
Рад, что ты существуешь - Дэн + Шэй
Погоня за тобой - Райан Херд и Марен Моррис
Пьяный (и я не хочу домой) - Эль Кинг и Миранда Ламберт
Скелеты - Братья Осборн
Запомни ее имя - Микки Гайтон
Ленты Марфы - Миранда Ламберт, Джон Рэндалл и Джек Ингрэм
Баллада о Дуде Хуанита - Стерджилл Симпсон
Начиная с начала - Крис Стэплтон
Лучше, чем мы нашли - Марен Моррис
Фотопленка - Кейси Масгрейвз
Холод - Крис Стэплтон
Снова страна - Томас Ретт
Необычные - Уокер Хейс
Запомни ее имя - Микки Гайтон
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