Грэмми 2022: все номинанты, расписание и ТВ

Vista de una estatuilla de los premios Grammy, en una fotografía de archivo. EFE/Mike Nelson

64-е издание Grammys, перенесенное из-за варианта COVID-19 Omicron, состоится в следующее воскресенье, 3 апреля, на MGM Gran Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Церемония награждения граммофонов, организованная Национальной академией искусств и наук звукозаписи, будет транслироваться на канале CBS в Соединенных Штатах, а в Латинской Америке каналом платного телевидения, на котором можно будет посмотреть мероприятие, будет TNT.

С другой стороны, люди, желающие посмотреть Грэмми 2022 года через Интернет, смогут следить за трансляцией на потоковой платформе Paramount +. Мероприятие также будет транслироваться на официальном канале и на веб-сайте Академии звукозаписи на YouTube, но перевод с английского на испанский в реальном времени может отсутствовать.

Paramount Plus transmitirá la ceremonia (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo) REUTERS

Событие Грэмми можно посмотреть в следующее время в разных странах:

Гора: 00:00 по Гринвичу

- Аргентина, 21:00

Канал 306 (HD) на потоке кабельного видения

Каналы 502 (SD) и 1502 (HD) на DirecTV

Каналы 1034 (HD) на Телецентре

- Уругвай 21:00

- Чили 20:00

- Парагвай 20:00

- Венесуэла 20:00

- Боливия 20:00

- Колумбия, 19:00

- Перу 19:00

- Эквадор 19:00

- Мексика, 19:00

Блюдо 370

Иззи-610

Небесно-415

Тотальная игра - 435

Вы также можете посмотреть его через tnt.com, но вам понадобится услуга платного телевидения, а также вы сможете смотреть гала-концерт через потоковую платформу Paramount +.

- Испания в 01:00 4 апреля

Торжественную церемонию вручения музыкальных наград можно посмотреть на Movistar+, следить за ней на веб-сайте Академии звукозаписи или на официальном канале YouTube.

- Соединенные Штаты в 20:00 по восточному времени/ 17:00 по тихоокеанскому

Телевизионная трансляция будет вестись по развлекательным каналам CBS.

Следить за 64-м выпуском премии Грэмми можно в прямом эфире на официальном канале Академии в YouTube, а также на официальном сайте: Grammy.com. Если у вас есть членство, вы можете следить за церемонией в потоковом режиме через Paramount +.





Una canción de Lady Gaga figura entre las nominaciones a la mejor del año REUTERS/Henry Nicholls REUTERS

Вот список всех музыкальных исполнителей, номинированных на 64-й выпуск Grammys:

Я все еще верю в тебя - ABBA

Свобода - Джон Батист

Я получаю удовольствие от тебя - Тони Беннетт и Леди Гага

Персики - Джастин Бибер, Даниэль Цезарь и Живон

Как раз вовремя - Брэнди Карлайл

Поцелуй меня больше - Доджа Кот ft SZA

Счастливее, чем когда-либо - Билли Айлиш

- Монтеро (назови меня своим именем) - Lil Nas X

-Водительские права - Оливия Родриго

Оставьте дверь открытой - Silk Sonic

Мы есть - Джон Батист

Любовь на продажу - Тони Беннетт и Леди Гага

Правосудие (тройные патроны делюкс) - Джастин Бибер

Планета Ее (Deluxe) - Доджа Кот

Счастливее, чем когда-либо - Билли Айлиш

Задний план моего разума - H.E.R.

Монтеро - Лил Нас Х

Sour - Оливия Родриго

Эвермор - Тейлор Свифт

Донда - Канье Уэст

Вредные привычки — Эд Ширан

Красивый шум - Алисия Киз ft Брэнди Карлайл

Водительские права - Оливия Родриго

Борьба за тебя - H.E.R.

Счастливее, чем когда-либо - Билли Айлиш

Поцелуй меня больше - Doja Cat в сотрудничестве с SZA

Оставьте дверь открытой - Silk Sonic

Монтеро (назови меня своим именем) - Lil Nas X

Peaches - Джастин Бибер в сотрудничестве с Даниэлем Цезарем и Giveon

Как раз вовремя - Брэнди Карлайл

Вертиго - Пабло Альборан

Мис Аморес - Паула Аренас

Старомодный - Рикардо Архона

Мои руки - Камило

Мендо - Алекс Куба

Откровение - Селена Гомес

Афродизиако - Рау Алехандро

Мировой тур Ultimo - Бад Банни

Хосе - Джей Бэлвин

KG0615 -КАРОЛ ГС

in Fear (О любви и других демонах) - Кали Учис

Bad Bunny destacó en el género urbano (Foto: IG: badbunnypr)

Deja - стерео насос

Посмотрите, что вы заставили меня сделать (издание Deluxe) - Electric Diamond

Происхождение - Хуанес

Кламбре - Нати Пелузо

Эль Мадриленьо - Тангана

Карматические резонансные звуки - Zoé

Антология музыки Ранчерры Том 2 -Аида Куэвас

Мне 80 лет - Висенте Фернандес

Грудь — Моя Лаферта

Un Canto por Мексика Vol. 1 - Наталья Лафуркад

Ayayay (Супер Делюкс) - Кристиан Нодал

Salswing - Рубен Блейдс и Роберт Дельгадо и Оркеста

В Куарентене - великое комбо Пуэрто-Рико

Без сальсы нет рая - Aymée Nuviola

Коллега - Жилберто Санта Роса

Live I Perú - Тони Саккар

Зеркало, зеркало - Чик Кориа и Чучо Вальдес

История звукового Бронкса - Карлос Энрикес

Виртуальная зона птиц - Артуро О'Фаррил Афро-латинский джазовый оркестр

Прозрачность - Дафнис Прието Секстето

Искусство Болеро - Мигель Зенон и Луис Пердомо

Rubén Blades figuró con su álbum Salswing! EFE/Federico Ríos (EPA) EFE

Любой — Джастин Бибер

Как раз вовремя - Брэнди Карлайл

Счастливее, чем когда-либо - Билли Айлиш

Positions - Ариана Гранде

Водительские права - Оливия Родриго

Я получаю удовольствие от тебя - Тони Беннетт и Леди Гага

Одинокий - Джастин Бибер и Бенни Бланко

Масло сливочное

Высшая мощность — Coldplay

Поцелуй меня больше - Доджа Кот фт Сза

Любовь на продажу - Тони Беннетт и Леди Гага

«Пока мы не встретимся снова (Live) - Нора Джонс

Рождество Тори Келли - Тори Келли

Ледиси поет Нина - Ледиси

Такова жизнь - Вилли Нельсон

Рождество Холли Долли - Долли Партон

Любой — Джастин Бибер

Как раз вовремя - Брэнди Карлайл

Счастливее, чем когда-либо - Билли Айлиш

Positions - Ариана Гранде

Водительские права - Оливия Родриго

Правосудие (тройные патроны делюкс) - Джастин Бибер

Планета Ее (Deluxe) - Доджа Кот

Счастливее, чем когда-либо - Билли Айлиш

Positions - Ариана Гранде

Sour - Оливия Родриго

Olivia Rodrigo tiene varias nominaciones tras el lanzamiento de Sour (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Герой — Афроджак и Дэвид Гетта

Ткацкий станок - Олафур Арнальдс фт Бонобо

Раньше - Джеймс Блейк

Heartbreak - Бонобо и совершенно огромные вымершие динозавры

Ты сможешь это сделать - Карибу

Alive - Руфуес дю Сол

Бизнес - Тиесто

Подсознательно — черный кофе

Опавшие угли - Illenium

Музыка — это оружие (перезагрузка) - Майор Лейзер

Ударная волна - Маршмелло

Свободная любовь - Сильван Эссо

Суждение - Десять городов

Двойное дело» - Рэнди Брекер и Эрик Мариенталь

Сад - Рэйчел Эккрот

Три Фолс - Тейлор Эйгсти

В Токио Блю Ноут - Стив Гэдд

Глубоко: сеансы баритона, том 2» - Марк Леттьери

Выстрел в темноте - переменный/постоянный ток

Знаю тебя лучше (в прямом эфире из студии А Капитолия) - Black Pumas

Ничто не сравнится с 2 U - Крис Корнелл

Ом — Дефтоны

Разжигание огня - Foo Fighters

Генезис - Дефтоны

Чужой - театр сновидений

Амазония - Годжира

Подталкивая приливы - Мастодонт

Триумф короля Фрика (Склеп сохранения и суеверия) - Роб Зомби

Питание — переменный/постоянный ток

Капитол Капитол - Прямой эфир из Студии А - Черные Пумы

Никто больше не поет, как ты, том 1 ″ - Крис Корнелл

Медицина в полночь - Foo Fighters

Маккартни III - Пол Маккартни

Paul McCartney en la categoría de rock (Foto: REUTERS/Diego Vara/File Photo) REUTERS

Все мои любимые песни - Weezer

Бандит - короли Леона

Расстояние - Маммот Швх

Найди мой путь - Пол Маккартни

В ожидании войны - Foo Fighters

Берег - лисицы флота

«Если я не могу любить, я хочу власти» - Хэлси

Jubilee - японский завтрак

Обрушился в солнечных лучах - Арло Паркс

Папин дом - Сент-Винсент

Потерял тебя - Снох Алегра

Peaches - Джастин Бибер в сотрудничестве с Даниэлем Цезарем и Giveon

Повреждение - H.E.R.

Оставьте дверь открытой - Silk Sonic

Поднимите свои чувства - Жасмин Салливан

Ты мне нужен - Джон Батист

Принеси мне это домой - Би Джей Чикагский малыш, Пи Джей Мортон Кеньон Диксон и сотрудничество с Чарли Берелом

Born Again — Леон Бриджес в сотрудничестве с Робертом Гласпером

Борьба за тебя - H.E.R

Сколько может выдержать сердце - Lucky Daye в сотрудничестве с Yebba

Новый свет - Эрик Беллинджер

Есть что сказать - Кори Генри

Настроение Валиант - Кайот Хиатус

Столик на двоих — Лаки Дэй

Званый ужин: десерт - терраса Мартин, Роберт Гласпер, 9-е чудо и Камаси Вашингтон

Обучение за рубежом: длительное пребывание - Masego

El tema de Cruella está nominado CULTURA DISNEY Europa Press

Круэлла

В районе Хайтс

Уважаемый Эван Хансен

Одна ночь в Майами

Респект

Шмигадун!

Глава 1 США против Билли Холлидей

Повреждение - H.E.R.

Хорошие дни - SZA

Годовщина разбитого сердца - Giveon

Оставьте дверь открытой - Silk Sonic

Поднимите свои чувства - Жасмин Салливан

Временные максимумы в фиолетовом небе - Snoh Aalegra

Мы есть - Джон Батист

Голд-Диггерс-Саунд - Леон Бриджес

Задний план моего разума - H.E.R.

Истории Heaux - Жазмин Салливан

El rapero Tyler, the Creator figura entre los nominados ( REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

Семейные узы - Baby Keem в сотрудничестве с Кендриком Ламаром

Ап - Карди Б

Мой. Жизнь - Джей Коул в сотрудничестве с 21 Сэвиджем и Морреем

Way 2 Sexy - Дрейк в сотрудничестве с будущим молодым бандитом

Зот S*** - Меган Ти Жеребец

Гордость. Является. Этот. Дьявол - Джей Коул в сотрудничестве с Lil Bab

Что нужно знать - Doja Cat

Индустрия Baby - Lil Nas X в сотрудничестве с Джеком Харлоу

Wusyaname - Тайлер, Создатель в сотрудничестве с Youngboy Never Broke Again и Тай Долла $ign

Ураган - Канье Уэст в сотрудничестве с The Weeknd и Lil Baby

Межсезонье - Джей Коул

Сертифицированный мальчик любовника - Дрейк

Масло болезни Кинга - Nas

Позвони мне, если потеряешься - Тайлер, Создатель

Донда - Канье Уэст

Соли для ванн - (DMX) в сотрудничестве с Jay-Z и Nas

Лучший друг - Saweetie в сотрудничестве с Doja Cat

Семейные узы - Baby Keem в сотрудничестве с Кендриком Ламаром

Тюрьма - Канье Уэст в сотрудничестве с Jay-Z

Мой. Жизнь - Джей Коул в сотрудничестве с 21 Сэвиджем и Морреем

Chris Stapleton tiene varias nominaciones en las categorías relacionadas al country (Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona) REUTERS

Навсегда в конце концов - Люк Комбс

Запомни ее имя - Микки Гайтон

Все, что я делаю, это драйв - Джейсон Исбелл

Фотопленка - Кейси Масгрейвз

Тебе, наверное, стоит уйти - Крис Стэплтон

Если бы я тебя не любил - Джейсон Олдин Кэрри Андервуд

Младший я - братья Осборн

Рад, что ты существуешь - Дэн + Шэй

Погоня за тобой - Райан Херд и Марен Моррис

Пьяный (и я не хочу домой) - Эль Кинг и Миранда Ламберт

Скелеты - Братья Осборн

Запомни ее имя - Микки Гайтон

Ленты Марфы - Миранда Ламберт, Джон Рэндалл и Джек Ингрэм

Баллада о Дуде Хуанита - Стерджилл Симпсон

Начиная с начала - Крис Стэплтон

Лучше, чем мы нашли - Марен Моррис

Фотопленка - Кейси Масгрейвз

Холод - Крис Стэплтон

Снова страна - Томас Ретт

Необычные - Уокер Хейс

Запомни ее имя - Микки Гайтон





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