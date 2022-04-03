«Разве мы не живем в условиях диктатуры?» : Антонио Аттолини представит документальный фильм, пропагандирующий отмену мандата

В это воскресенье, 3 апреля, состоится 64-я премия Грэмми, самая ожидаемая награда в музыкальной индустрии; однако мексиканская повестка дня будет иметь специальную презентацию, потому что в Capital 21, в 20:00 (по центральному мексиканскому времени), будет показан документальный фильм «Отмена, кто является голосом демократии?» .

Аудиовизуальный материал подготовлен специалистами и направлен на то, чтобы представить, что демократия в Мексике с приходом к власти Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO) «продвигается и развивается хорошо».

Антонио Аттолини, Элиза Годинес и Виолета Васкес являются основными пропагандистами этого материала, который усиливает роль отзыва мандата в общественной жизни страны. В этой связи докладчики заявили, что они не только рассмотрят это консультативное мероприятие в ближайшей перспективе, но и более подробно рассмотрят феномен демократии в Мексике.

AMLO será el primer presidente de México en someterse al proceso de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro) Moisés Pablo | Moisés Pablo

В соответствии с этим постулатом они указали, что даже консультировались с противниками администрации AMLO и что в настоящее время они активны как в Институционно-революционной партии (PRI), так и в Партии национального действия (PAN). По этой причине в документальном фильме будут присутствовать такие голоса, как депутат Сантьяго Крил, сенатор Дамиан Сепеда или художник PRI Сесар Камачо Кирос.

Аттолини Мурра отметил, что возможность депонирования президента с помощью консультативного механизма, организованного мексиканскими институтами, повышает уровень демократии. В нем также критикуется стратегия так называемой политической оппозиции (PRI, PAN, PRD и MC).

Что касается критики оппозиции, Аттолини отметил, что они весьма предсказуемы, потому что он утверждал, что «человек, которого наезжают, вызывает на улицу больше людей, чем его политический проект» и, следовательно, «его стратегия заключается не в том, чтобы участвовать, чтобы не проиграть».

Исходя из этой логики, он подчеркнул иронию в лозунге: «защищать демократию означает не участвовать в ее процессах», который представлен как стратегия сторонников политических программ вне четвертого квартала. «Что будет право сказать, так это то, что если они проголосовали 20, 30 или 40% реестра страны, то, и, очевидно, остальные, кто не участвовал, «слушали их», «они не попали в ловушки Лопеса», - заявил он SDP Noticias.

Antonio Attolini es un miembro de Morena cuya participación en medios de comunicación es notoria (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

Что касается этой позиции, многие активисты оппозиции заявили, что аннулирование мандата является политической стратегией Лопеса Обрадора по ратификации его популярности; однако сенатор от ПАН Дамиан Сепеда указал, что он должен принять участие.

7 марта законодатель Национального действия разрешил сомнения, которые якобы возникли у граждан в связи с аннулированием мандата. В этой связи он заявил, что, по его мнению, динамика, которую Национальный избирательный институт (INE) проведет 10 апреля, является позитивным демократическим мероприятием для мексиканских граждан.

С этой точки зрения паниста сказал, что он убежден, что федеральная администрация так называемого 4T - плохое правительство и что если есть возможность свергнуть через участие и юридические упражнения, то так тому и быть, «вот почему мне нравится аннулирование мандата, потому что я демократ».

Одно из сомнений, которое он уточнил, заключалось в том, есть ли с отзывом возможность того, что Лопес Обрадор будет переизбран президентом Мексики, что было категорически отрицано и объяснило правовые рамки, которые препятствуют этому, и как это заблуждение не затрагивает ни контекста, близкого к нему, ни контекста, близкого к нему, Венесуэла, поскольку процессы не связаны между собой.

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