Круз Азуль против Атласа: похвальное выступление Уриэля Антуны, которое принесло La Máquina победу

Несмотря на несколько выходных после участия в последнем вызове в сборную Мексики, Хуан Рейносо выбрал Уриэля Антуну для начала матча между Крузом Азулом и Атласом на стадионе «Ацтека». Уроженец Гомеса Паласио Дуранго снова взял на себя руки болельщиков благодаря выдающемуся выступлению, которое принесло три очка Ла Нории против действующих чемпионов.

Два последних монарха Liga MX сражались с первых минут, чтобы удержать мяч. Закрытая процедура почти не создала пространства, через которые они могли бы создать вероятность опасности. Лишь на 36-й минуте столицы воспользовались жертвой Брухо Антуны и смогли обогнать соперников во главе с Диего Коккой на табло.

Игнасио Риверо взял мяч в центре поля, чтобы попробовать себя в атаке. Сантьяго Хименес получил услугу back-to-arch от Камило Варгаса и попытался ввести пропуск Рафаэлю Баке, который оказался в этом районе. В то время отсталый отверг намерение и попытался как можно скорее отобрать мяч, но отскок на ноге сына Чако направил футбол в правый угол поля.

Уриэль Антуна снова завоевал награды болельщиков благодаря своему выступлению в матче против «Атласа», где его помощь привела к результату, который дал Крузу Азулу победу (Видео: Twitter/ @LigaBBVAMX)

Мяч казался потерянным, поэтому красно-черные защитники не пытались его спасти. Антуна подумал иначе и провел спринт, чтобы спасти мяч, прежде чем он покинул поле. Его усилия были удовлетворительными, и, благодаря неадекватности своей закладки, он успел контролировать и остепениться, прежде чем отправить центр. В то время он воспользовался качествами Сантьяго Хименеса.

Сын Чако показал свои качества центрового форварда и скрытно завоевывал спины двух защитников, которые пытались отвергнуть центровой. Он ударил по мячу большой головой и врезался в перекладину. Камило Варгас попытался отреагировать, но когда он оказался в воздухе, пятый номер уже отскочил за линию ворот. Балл был установлен на уровне 1 к нулю в пользу местных жителей.

Поощрение людей, сидящих на стадионе «Ацтека», стало стимулом для небесных 11 попытаться найти второй счет. Давление выполнило свою задачу, и «Рохинегро» допустили ошибку в защите, которая едва не стоила им второго гола. Антуна попытался, на этот раз, выстрел на средней дистанции, но Камило Варгас отвлекл бомбу. Доска не двигалась до конца матча, хотя реднегры преследовали с опасностью.

Juan Reynoso consiguió ubicarse en la cuarta posición de la clasificación (Foto: Liga MX)

Социальные сети были неравнодушны к выступлению Брухо, поскольку Круз Азул не в первый раз набрал три очка. «Я благодарю Чиваса за то, что отпустил Антуну», «Уриэль Антуна черпал воду из камней», «Чернокнижник Антуны горит», «Что вы рассказываете мне о выздоровлении чернокнижника Антуны», «Антуна должна стать стартером в Катаре» и «Есть ли что-то, что у Антуны не получается хорошо», - вот некоторые из мнения фанатов в Twitter.

За три дня до выступления за La Máquina Колосс из Санта-Урсулы забил гол Уриэля Антуны за сборную Мексики. Тата выбрал его стартером в матче против Сальвадора и отвечал за забитие первого гола в матче, воспользовавшись отскоком на небольшой площади. Он открыл счет только на 17-й минуте, но все равно остался решающим на оставшуюся часть матча.

Хотя он присоединился к спору Клаусуры 2022 года, Антуна уже превысил минуты, которые он играл весь прошлый семестр с Чивасом. Точно так же он записывает пару очков и на два больше, чем равен своему рекорду со Священной Стаей. Заметное улучшение его характеристик может сделать его одним из 26 элементов, которые будут соревноваться на чемпионате мира в Катаре 2022 года с «Триколором».

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