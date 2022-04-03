Кристиан Бенавенте высоко оценил адаптацию Джанлуки Лападулы в сборную Перу и достижение утешительного матча

Кристиан Бенавенте — один из перуанских футболистов, у которого было наибольшее будущее в раннем возрасте. Его талант неоспорим, хотя он не смог дать ему преемственность, которую хотел бы, как на клубном уровне, так и в сборной Перу. Однако это не означает, что он остается вызываемым игроком и может быть авторитетным голосом «биколора». Именно «Бена» высоко оценил адаптацию Джанлуки Лападулы и достижение утешительного удара после победы над Парагваем в Лиме.

« Если говорить в сумме, то это очень хорошо для сборной Перу. В данном случае он очень хорошо вписался, и все довольны», — прокомментировал действующий игрок «Альянса Лима» в интервью Willax Deportes, признав интеграцию «Лапы» в национальную сборную.

Точно так же он признался, что был на Национальном стадионе, наблюдая за матчем Перу против «Альбиррохи», который стал ключевым для квалификации на чемпионат мира в Катаре 2022 года. «Я была на стадионе и была очень счастлива. Была очень хорошая атмосфера, и я рад за товарищей. В Перу очень хорошо сформированная группа. Все очень хорошо знают друг друга и имеют сильное представление о профессоре Рикардо Гареке », - сказал он.

И дело в том, что «бело-красные» добились того, что в начале 2021 года казалось невозможным: попасть в пятерку лучших южноамериканских квалификаций. Именно в те месяцы команда вела себя не лучшим образом и смотрела на дно с Боливией и Венесуэлой. Однако после матча с Эквадором в Кито перед Кубком Америки они получили импульс, который заставил их бороться на более выгодных позициях. Поражения в гостях в Бразилии, Аргентине и Боливии не имели значения, так как им удалось добиться положительных результатов против Венесуэлы (местные и приезжие), Чили (местные), Боливии (местные), Колумбии (приезжая) и Эквадора (местные).

Теперь одним из главных людей, ответственных за это достижение, был Джанлука Лападула, который, как сказал Бенавенте, наилучшим образом вписывался и смог заменить в своем стиле два исторических «биколора», таких как Паоло Герреро и Джефферсон Фарфан. И хотя у него нет свитков этих игроков, ему удалось оказаться на высоте, забив 7 голов и 2 передачи в 20 обязательствах, в дополнение к своему вкладу на игровом поле своими яркими движениями и постоянным давлением.

La selección peruana con Gianluca Lapadula celebrando el pase al repechaje previo al Mundial de Qatar 2022. | Foto: EFE

НОВОСТИ С АЛЬЯНСА ЛИМА

С другой стороны, игрок, сформированный в младших дивизионах Реала, сказал, что это для плей-офф помогло Альянсе Лима исправить недостатки перед лицом того, что грядет в Лиге 1 и Кубок Либертадорес. «У нас было время поработать, улучшить то, что было не очень хорошо, и усовершенствовать то, что у нас получилось хорошо. Думаю, нам было хорошо адаптироваться к вещам, которые нужно улучшить, и, надеюсь, следующий матч будет отражен », - сказал он.

АДАПТАЦИЯ К КЛУБУ

Кристиан также объяснил, что чувствует себя адаптированным к «сине-белой» картине, поэтому надеется только начать добавлять. « Я очень доволен группой, чувствую себя очень комфортно. Единственное, что у нас осталось и лично я был бы гораздо счастливее, как и все остальные, с тремя очками», - сказал он.

У перуанского полузащитника также были слова о настоящем, в котором он живет в «Альянса Лима» | Видео: Willax Deportes

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