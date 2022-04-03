Коронавирус в Мексике по состоянию на апрель 2:3 303 новых заражения и 85 смертей

Министерство здравоохранения (SSA) сообщило, что по состоянию на эту субботу, 2 апреля, было зарегистрировано 5 миллионов 665 тысяч 376 случаев кумулятивного заражения коронавирусом (COVID-19). Кроме того, с начала пандемии в Мексике погибло 323 212 человек от этой болезни.

Это означает, что за последние 24 часа было зарегистрировано 3303 инфицированных человека, а также 85 смертельных случаев.

С другой стороны, по оценкам, с момента первого случая было выздоровело 4 миллиона 963 тысячи человек, 9 миллионов 245 тысяч 699 отрицательных случаев и в общей сложности 15 миллионов 595 тысяч 137 человек.

Согласно ежедневному техническому заявлению, в настоящее время в стране насчитывается 9 051 активный случай заболевания; то есть у пациентов, у которых симптомы начали проявляться в последние 14 дней (с 20 марта по 2 апреля 2022 года).

Casos activos por estado (Captura de pantalla: SSA)

Лицами с наибольшим числом активных случаев SARS-CoV-2 в порядке убывания являются: Агуаскальентес, Южная Нижняя Калифорния, Мехико, Колима, Кампече, Веракрус и Наярит.

Что касается доступности больниц, то средняя заполняемость общих коек в медицинских центрах составляет 6 процентов, а койки для интенсивной терапии — 3%.

Штатами с самым высоким процентом общей заполняемости койко-мест являются Нуэво-Леон (23,56 процента), Агуаскальентес (14,28 процента) и Мехико (14,27 процента). В свою очередь, самый высокий процент коек ИВЛ приходится на Тласкалу (12,50%), Мехико (9,02%) и Колиму (8,77 процента).

Возрастная группа, наиболее пострадавшая за последние пять недель, — это люди в возрасте от 18 до 39 лет.

(Captura de pantalla: SSA)

На международной арене во всем мире насчитывается 486 миллионов 761 597 случаев инфицирования и 6 миллионов 142 тысячи 735 смертей. За последние 24 часа было зарегистрировано 1 391 813 и 4 367 миллионов, соответственно. Общая летальность составляет 1,3 процента.

Мексика в настоящее время является пятой страной в мире с наибольшим количеством смертей от коронавируса, только уступая США, Бразилии, Индии и России; и она занимает 20-е место по количеству инфекций, согласно данным последнее обновление Университета Джонса Хопкинса.

Что касается Национальной стратегии вакцинации против SARS-CoV-2, агентство объявило, что к настоящему времени было применено 193 025 266 доз формул Pfizer-BionTech, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, Moderna, Sinovac и Cansino.

(Captura de pantalla: SSA)

Только в эту пятницу, 1 апреля, было сделано 306 741 инъекция.

При повторной вакцинации было применено 36 миллионов 875 510 доз; наблюдается улучшение на 75% у людей старше 60 лет, на 51% у людей в возрасте от 40 до 59 лет и на 47% у людей старше 18 лет.

Мехико, Кинтана-Роо, Керетаро и Сан-Луис-Потоси - это четыре учреждения, в которых уже почти 100% старейшего населения с полным графиком вакцинации. Между тем наиболее отстающим штатом является Чьяпас — 71 процент; за ним следуют Геррео (76 процентов) и Оахака (78 процентов).

Продолжается вакцинация отстающих и молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, а также применение ревакцинации для лиц старше 18 лет.





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