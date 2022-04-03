Клара Ноэми прошла короткий путь в школу и была найдена мертвой в ручье в Веракрусе

Насилие в отношении женщин в Мексике снова унесло жизнь несовершеннолетней, на этот раз от Клары Ноэми: 15-летнего подростка, который исчез 29 марта в Уастека-Веракрус.

Молодая женщина, описанная как «полная мечтаний», покинула свой дом в тот вторник утром в Телебачиллерато общины Эль-Лимон. Однако, понимая, что он опаздывает на занятия, он решил сделать короткий путь, это был последний раз, когда его видели, так как он так и не добрался до кампуса.

Во второй половине дня, понимая, что их дочь не возвращается из школы, ее родители подали заявление об исчезновении в Государственную поисковую комиссию Веракруса (CEBV), которая выдала форму срочного обыска.

Тем временем некоторые жители общины объединились в бригады, чтобы путешествовать по региону и как можно скорее найти девочку с черными глазами и светло-коричневой кожей, но им это не удалось.

(Foto: Twitter @LetyHer92012400)

Лишь до 2 апреля, через четыре дня после ее исчезновения, элементы министерской полиции обнаружили тело Клары в потоке со следами сексуального насилия. Об этом сообщили неофициальные источники после того, как власти заверили предполагаемого преступника.

Согласно сообщениям, испытуемый, опознанный как Артемио «Н», признался в убийстве подростка после сексуального насилия над ней. Позже, добавил обвиняемый, он попытался спрятать тело в ручье, привязав его к некоторым камням, чтобы оно не плавало и, таким образом, они не могли его найти.

После этого коллективы, родственники и друзья потребовали справедливости за феминицид молодой женщины из Веракруса, попросив губернатора образования Куитлауака Гарсиа и президента Республики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора полностью наказать виновного в феминициде объем действия закона.

Veracruz es la segunda entidad con más feminicidios registrados en lo que va del 2022. (Foto: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM) Rogelio Morales

Веракрус сообщил о 15 убийствах женщин в течение первых двух месяцев 2022 года, что делает его вторым штатом с самым высоким уровнем заболеваемости, уступая только штату Мехико (Эдомекс), который зарегистрировал 22.

Согласно данным Исполнительного секретариата Национальной системы общественной безопасности (SESNSP), трое из 15 жертв были несовершеннолетними; девяти были старше 18 лет, а другим неизвестен возрастной диапазон.

Между тем, демаркация занимает первое место в списке похищений, зарегистрировав за тот же период шесть человек; двое несовершеннолетних. Кроме того, данные Министерства внутренних дел (Segob) показывают, что в этом учреждении зарегистрировано 55 случаев простого изнасилования и 126 случаев сексуальных надругательств.

Следует отметить, что Клара стала второй пятнадцатилетней, убитой на этой неделе, к борьбе за справедливость прилагается дело Розы Марии, которая появился безжизненным 24 марта возле своего дома в Куэцалане, Пуэбла.

По этой причине 31 марта к муниципальному президенту был организован марш с требованием провести расследование с гендерной точки зрения, поскольку, по заявлению ее семьи, ее смерть рассматривается как предполагаемое убийство, а не фемицид.

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