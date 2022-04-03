Голосование в Коста-Рике: Родриго Чавес и Хосе Мария Фигерес борются за пост президента

Presidential candidates Jose Manuel Figueres of the National Liberation Party (PLN) and Rodrigo Chavez of the Social Democratic Progress Party (PSL) hold a debate ahead of the April 3 presidential election runoff, in San Jose, Costa Rica, March 23, 2022. REUTERS/Mayela Lopez

Около 3,5 миллиона костариканцев приглашены на избирательные участки в это воскресенье для избрания президента страны на следующие четыре года, среди правоцентристских кандидатов Хосе Мария Фигерес от Партии национального освобождения (PLN) и Родриго Чавеса от Партии социал-демократического прогресса (PSD).

Согласно самым надежным опросам, опубликованным до этого четверга, Фигерас и Чавес выходят во второй тур технически ничьей. Последний опрос, проведенный Центром исследований и политических исследований (CIEP) Университета Коста-Рики (UCR), показывает, что Чавес лидирует с 41,4% среди тех, кто решил проголосовать, а Фигерес получил 38%, что, по мнению специалистов, зафиксировано как ничья с учетом погрешности опроса.

Если последние опросы показали что-то ясное, так это то, что разрыв между Чавешем и Фигерасом сокращался с приближением дня выборов, потому что неделей ранее тот же опросник из Университета Коста-Рики присудил 43,3% кандидату ОСДП и 38,1% кандидату из PLN.

«Между кандидатами нет существенных различий, любой из них может быть лидером прямо сейчас, мы не знаем, сколько, но силы на данный момент очень ровные», - сказал Рональд Альфаро University Weekly, координатор опроса CIEP.

В том же опросе было зарегистрировано 18,1% людей, которые до сих пор не решили, за кого голосовать, и от кого зависит, где будет опираться баланс.

Родриго Чавес был неожиданным кандидатом на этих выборах. Накануне голосования в первом туре, 6 февраля, Чавес был на пятом месте среди 25 кандидатов, участвовавших в конкурсе, но выиграл второй тур, заняв удивительно второе место, хотя и отставая от Фигераса более чем на 10 очков.

Таким образом, официальные результаты первого тура вошли в пятерку лучших: Хосе Мария Фигерес из Национального освобождения (27,3 процента); Родриго Чавес из Демократического социального прогресса (16,8 процента); Фабрисио Альварадо из Новой Республики (14,9 процента); Элиесер Фейнцаиг из Либерально-прогрессивной партии (12,4 процента) и Линет Саборио из Христианское социальное единство, 12,4%.

José María Figueres Olsen, candidato del tradicional Partido de Liberación Nacional (PLN), es hijo del tres veces presidente de Costa Rica José María Figueres Ferrer, conocido como "Don Pepe". (REUTERS/Mayela Lopez) REUTERS

Хосе Мария Фигерес Олсен

67-летний Фигерас Олсен, кандидат от традиционной Партии национального освобождения (PLN), является выходцем из семьи политиков и был президентом Коста-Рики в период с 1994 по 1998 год.

Он является сыном Хосе Марии Фигераса Феррера, «Дона Пепе», который был президентом страны в течение трех сроков и вошел в историю как президент, упразднивший армию в Коста-Рике в декабре 1948 года. «Дон Пепе» пришел к власти после того, как взялся за оружие в так называемой «революции 48».

Фигерас Олсен окончил военную академию Вест-Пойнта в США по специальности «промышленное машиностроение», был министром внешней торговли, а затем сельского хозяйства и животноводства во время первой администрации (1986-1990) лауреата Нобелевской премии мира Оскара Ариаса. В 1994 году он стал президентом.

Хосе Мария Фигерас была обвинена в участии в коррупционном скандале, известном как дело Ice-Alcatel в период с 2000 по 2003 год, в котором французская компания Alcatel подкупала коста-риканских политиков и чиновников из различных правительств. Фигерас получил бы 900 000 долларов от этой французской компании. Он отрицает, что это был подкуп, и утверждает, что с этой компанией он разработал «консультационную работу».

Хотя ему так и не предъявили обвинения в преступлении, совпавшем со скандалом, Фигерас переехал жить в Швейцарию и через восемь лет вернулся в Коста-Рику, после того как обвинение подало дело.

Rodrigo Chaves, candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) es un político emergente y ha sido la sorpresa en la jornada electoral costarricense. (REUTERS/Monica Quesada) REUTERS

Родриго Альберто де Хесус Чавес Роблес

60-летний Чавес Роблес, кандидат от формирующейся Социал-демократической партии прогресса (PPSD), имеет степень доктора экономических наук Университета Огайо в США и стипендию Гарвардского университета для изучения проблем бедности в Азии. Он был министром финансов Коста-Рики во время нынешнего правительства Карлоса Альварадо в течение шести месяцев, после чего Альварадо попросил его уйти в отставку в мае 2020 года из-за «непримиримых разногласий».

Он проработал во Всемирном банке почти 30 лет, и стал директором отделения Всемирного банка в Индонезии.

Два сотрудника Всемирного банка осудили Чавеса за «сексуальные инсинуации» и «нежелательное неподобающее поведение», которые, по словам кандидата, являются «сплетнями и ложью». Он также отрицал, что это стало причиной его ухода из всемирной организации.

Как было опубликовано The Wall Street Journal в октябре 2021 года, в ходе расследования, проведенного административным судом Всемирного банка, были зафиксированы показания, в которых Чавес описывался как «известный преследователь» и что «существует документально подтвержденная модель домогательств, длившаяся не менее четырех лет и затрагивающая шесть женщин».

Хотя этот вопрос стал основным атакующим флангом соперников и гражданских организаций, похоже, он не затронул большинство костариканцев, которые заняли пятое место на второе место в первом туре выборов и сохранили его на вершине симпатий в последних опросах.

Лозунг кампании Чавеса — #MeComoLaBronca, фраза, которую костариканцы используют как «Я сталкиваюсь с проблемами».

Оба кандидата сосредоточили свои рабочие предложения на экономике, государственном управлении и окружающей среде, а дебаты были сосредоточены на вопросах коррупции, управления финансированием выборов и жалобами на сексуальные домогательства.

«Все начинается с ускорения нашей экономики для создания рабочих мест, привлечения инвестиций, консолидации новых предприятий и укрепления экспорта. У вас есть наше обещание: мы раз и навсегда покончим с бумажной работой, чрезмерными препятствиями и вмешательствами со стороны государства и неправомерными расходами. Мы дадим им работать, не мешая!» , обещает Чавес в своем правительственном плане.

Программа Фигерес, в свою очередь, предлагает среди своих основных целей на 2030 год «сократить выбросы углекислого газа наполовину, ликвидировать крайнюю бедность, сократить безработицу до менее чем 7%, стать двуязычной страной, восстановить бюджетное здоровье (дефицит менее 3% и долг менее 50% ВВП), расти темпами более чем на 5% и быть номером один по конкурентоспособности в Латинской Америке».

Los últimos esfuerzos de la campaña electoral han estado dirigidos a conquistar a 1.5 millones de costarricenses que no tienen por quién votar. (REUTERS/Mónica Quesada) REUTERS

Никарагуа и Даниэль Ортега

Хотя оба кандидата являются правоцентристами, на этом последнем этапе они избегали фронтального позиционирования вокруг диктатур Кубы, Венесуэлы и Никарагуа и ограничились подтверждением демократических ценностей Коста-Рики.

Раньше, по крайней мере, Фигерас был понятнее. В интервью чилийскому СМИ Emol в январе 2019 года он сказал: «Мне кажется, что режим Мадуро намного превысил все пределы, которые должны быть ему разрешены, и что скорее он стал режимом, который, похоже, имеет в качестве своего главного врага не международное сообщество, а венесуэльский сами люди. Я не понимаю, как во времена, когда мы живем, может существовать режим, который причиняет столько боли, столько страданий, отчаяния и страданий венесуэльской семье».

Из Никарагуа он сказал в том же интервью: «Мне очень больно то, что происходит в Никарагуа. Я помню революцию 79-го года, когда весь мир обратился в поддержку сандинистского движения за свержение 50 лет диктатуры Сомозы. И с годами, видя, что некоторые лидеры той революции, которая покорила иллюзию мира, стали выражением во много раз хуже, чем годы Сомозы, может только наполнить его печалью».

Никарагуа не участвовала в предвыборных дебатах, несмотря на то, что в Коста-Рике проживает 350 000 человек, включая мигрантов и изгнанников, из нашего соседа на севере.

«Отношения с никарагуанским правительством, безусловно, более деликатные. Существуют различия в ценностях, других условиях и международном позиционировании наших стран, но эти различия не означают, что мы не будем говорить и стремиться улучшить климат отношений между двумя странами. У нас есть это обязательство, и поэтому из-за сочетания экономических и политических интересов мы собираемся приложить исключительные усилия, чтобы можно было сгладить ситуацию и наладить отношения наилучшим образом», - объяснил Фигерес Олсен цифровым медиа CrHoy в начале февраля этого года. год, до первого тура.

10 марта кандидат Родриго Чавес, в свою очередь, во время встречи с представителями экспортных компаний, палат и банковских структур страны заявил: «Нашим интересом будет защита нашей демократии, защита наших свобод. Поэтому я надеюсь, что у меня будут очень теплые отношения с доном Даниэлем Ортегой».

Результаты этого дня будут определены более чем 1,5 миллиона костариканцев, которые заявили, что у них нет кандидатов для голосования. Чтобы убедить их, Фигерас призывает выбрать «опыт», а Чавес - «другой способ ведения дел».

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