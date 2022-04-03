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Воскресенье 3 апрель 2022
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Россия

Голосование в Коста-Рике: Родриго Чавес и Хосе Мария Фигерес борются за пост президента

Согласно последним опросам на выборах в это воскресенье, два кандидата от правоцентристов прибыли очень равномерно.

Newsroom Infobae

3 апрель 2022
Presidential candidates Jose Manuel Figueres of the National Liberation Party (PLN) and Rodrigo Chavez of the Social Democratic Progress Party (PSL) hold a debate ahead of the April 3 presidential election runoff, in San Jose, Costa Rica, March 23, 2022. REUTERS/Mayela Lopez
Presidential candidates Jose Manuel Figueres of the National Liberation Party (PLN) and Rodrigo Chavez of the Social Democratic Progress Party (PSL) hold a debate ahead of the April 3 presidential election runoff, in San Jose, Costa Rica, March 23, 2022. REUTERS/Mayela Lopez

Около 3,5 миллиона костариканцев приглашены на избирательные участки в это воскресенье для избрания президента страны на следующие четыре года, среди правоцентристских кандидатов Хосе Мария Фигерес от Партии национального освобождения (PLN) и Родриго Чавеса от Партии социал-демократического прогресса (PSD).

Согласно самым надежным опросам, опубликованным до этого четверга, Фигерас и Чавес выходят во второй тур технически ничьей. Последний опрос, проведенный Центром исследований и политических исследований (CIEP) Университета Коста-Рики (UCR), показывает, что Чавес лидирует с 41,4% среди тех, кто решил проголосовать, а Фигерес получил 38%, что, по мнению специалистов, зафиксировано как ничья с учетом погрешности опроса.

Если последние опросы показали что-то ясное, так это то, что разрыв между Чавешем и Фигерасом сокращался с приближением дня выборов, потому что неделей ранее тот же опросник из Университета Коста-Рики присудил 43,3% кандидату ОСДП и 38,1% кандидату из PLN.

«Между кандидатами нет существенных различий, любой из них может быть лидером прямо сейчас, мы не знаем, сколько, но силы на данный момент очень ровные», - сказал Рональд Альфаро University Weekly, координатор опроса CIEP.

В том же опросе было зарегистрировано 18,1% людей, которые до сих пор не решили, за кого голосовать, и от кого зависит, где будет опираться баланс.

Родриго Чавес был неожиданным кандидатом на этих выборах. Накануне голосования в первом туре, 6 февраля, Чавес был на пятом месте среди 25 кандидатов, участвовавших в конкурсе, но выиграл второй тур, заняв удивительно второе место, хотя и отставая от Фигераса более чем на 10 очков.

Таким образом, официальные результаты первого тура вошли в пятерку лучших: Хосе Мария Фигерес из Национального освобождения (27,3 процента); Родриго Чавес из Демократического социального прогресса (16,8 процента); Фабрисио Альварадо из Новой Республики (14,9 процента); Элиесер Фейнцаиг из Либерально-прогрессивной партии (12,4 процента) и Линет Саборио из Христианское социальное единство, 12,4%.

José María Figueres Olsen, candidato del tradicional Partido de Liberación Nacional (PLN), es hijo del tres veces presidente de Costa Rica José María Figueres Ferrer, conocido como "Don Pepe". (REUTERS/Mayela Lopez)
José María Figueres Olsen, candidato del tradicional Partido de Liberación Nacional (PLN), es hijo del tres veces presidente de Costa Rica José María Figueres Ferrer, conocido como "Don Pepe". (REUTERS/Mayela Lopez)REUTERS

Хосе Мария Фигерес Олсен

67-летний Фигерас Олсен, кандидат от традиционной Партии национального освобождения (PLN), является выходцем из семьи политиков и был президентом Коста-Рики в период с 1994 по 1998 год.

Он является сыном Хосе Марии Фигераса Феррера, «Дона Пепе», который был президентом страны в течение трех сроков и вошел в историю как президент, упразднивший армию в Коста-Рике в декабре 1948 года. «Дон Пепе» пришел к власти после того, как взялся за оружие в так называемой «революции 48».

Фигерас Олсен окончил военную академию Вест-Пойнта в США по специальности «промышленное машиностроение», был министром внешней торговли, а затем сельского хозяйства и животноводства во время первой администрации (1986-1990) лауреата Нобелевской премии мира Оскара Ариаса. В 1994 году он стал президентом.

Хосе Мария Фигерас была обвинена в участии в коррупционном скандале, известном как дело Ice-Alcatel в период с 2000 по 2003 год, в котором французская компания Alcatel подкупала коста-риканских политиков и чиновников из различных правительств. Фигерас получил бы 900 000 долларов от этой французской компании. Он отрицает, что это был подкуп, и утверждает, что с этой компанией он разработал «консультационную работу».

Хотя ему так и не предъявили обвинения в преступлении, совпавшем со скандалом, Фигерас переехал жить в Швейцарию и через восемь лет вернулся в Коста-Рику, после того как обвинение подало дело.

Rodrigo Chaves, candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) es un político emergente y ha sido la sorpresa en la jornada electoral costarricense. (REUTERS/Monica Quesada)
Rodrigo Chaves, candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) es un político emergente y ha sido la sorpresa en la jornada electoral costarricense. (REUTERS/Monica Quesada)REUTERS

Родриго Альберто де Хесус Чавес Роблес

60-летний Чавес Роблес, кандидат от формирующейся Социал-демократической партии прогресса (PPSD), имеет степень доктора экономических наук Университета Огайо в США и стипендию Гарвардского университета для изучения проблем бедности в Азии. Он был министром финансов Коста-Рики во время нынешнего правительства Карлоса Альварадо в течение шести месяцев, после чего Альварадо попросил его уйти в отставку в мае 2020 года из-за «непримиримых разногласий».

Он проработал во Всемирном банке почти 30 лет, и стал директором отделения Всемирного банка в Индонезии.

Два сотрудника Всемирного банка осудили Чавеса за «сексуальные инсинуации» и «нежелательное неподобающее поведение», которые, по словам кандидата, являются «сплетнями и ложью». Он также отрицал, что это стало причиной его ухода из всемирной организации.

Как было опубликовано The Wall Street Journal в октябре 2021 года, в ходе расследования, проведенного административным судом Всемирного банка, были зафиксированы показания, в которых Чавес описывался как «известный преследователь» и что «существует документально подтвержденная модель домогательств, длившаяся не менее четырех лет и затрагивающая шесть женщин».

Хотя этот вопрос стал основным атакующим флангом соперников и гражданских организаций, похоже, он не затронул большинство костариканцев, которые заняли пятое место на второе место в первом туре выборов и сохранили его на вершине симпатий в последних опросах.

Лозунг кампании Чавеса — #MeComoLaBronca, фраза, которую костариканцы используют как «Я сталкиваюсь с проблемами».

Оба кандидата сосредоточили свои рабочие предложения на экономике, государственном управлении и окружающей среде, а дебаты были сосредоточены на вопросах коррупции, управления финансированием выборов и жалобами на сексуальные домогательства.

«Все начинается с ускорения нашей экономики для создания рабочих мест, привлечения инвестиций, консолидации новых предприятий и укрепления экспорта. У вас есть наше обещание: мы раз и навсегда покончим с бумажной работой, чрезмерными препятствиями и вмешательствами со стороны государства и неправомерными расходами. Мы дадим им работать, не мешая!» , обещает Чавес в своем правительственном плане.

Программа Фигерес, в свою очередь, предлагает среди своих основных целей на 2030 год «сократить выбросы углекислого газа наполовину, ликвидировать крайнюю бедность, сократить безработицу до менее чем 7%, стать двуязычной страной, восстановить бюджетное здоровье (дефицит менее 3% и долг менее 50% ВВП), расти темпами более чем на 5% и быть номером один по конкурентоспособности в Латинской Америке».

Los últimos esfuerzos de la campaña electoral han estado dirigidos a conquistar a 1.5 millones de costarricenses que no tienen por quién votar. (REUTERS/Mónica Quesada)
Los últimos esfuerzos de la campaña electoral han estado dirigidos a conquistar a 1.5 millones de costarricenses que no tienen por quién votar. (REUTERS/Mónica Quesada)REUTERS

Никарагуа и Даниэль Ортега

Хотя оба кандидата являются правоцентристами, на этом последнем этапе они избегали фронтального позиционирования вокруг диктатур Кубы, Венесуэлы и Никарагуа и ограничились подтверждением демократических ценностей Коста-Рики.

Раньше, по крайней мере, Фигерас был понятнее. В интервью чилийскому СМИ Emol в январе 2019 года он сказал: «Мне кажется, что режим Мадуро намного превысил все пределы, которые должны быть ему разрешены, и что скорее он стал режимом, который, похоже, имеет в качестве своего главного врага не международное сообщество, а венесуэльский сами люди. Я не понимаю, как во времена, когда мы живем, может существовать режим, который причиняет столько боли, столько страданий, отчаяния и страданий венесуэльской семье».

Из Никарагуа он сказал в том же интервью: «Мне очень больно то, что происходит в Никарагуа. Я помню революцию 79-го года, когда весь мир обратился в поддержку сандинистского движения за свержение 50 лет диктатуры Сомозы. И с годами, видя, что некоторые лидеры той революции, которая покорила иллюзию мира, стали выражением во много раз хуже, чем годы Сомозы, может только наполнить его печалью».

Никарагуа не участвовала в предвыборных дебатах, несмотря на то, что в Коста-Рике проживает 350 000 человек, включая мигрантов и изгнанников, из нашего соседа на севере.

«Отношения с никарагуанским правительством, безусловно, более деликатные. Существуют различия в ценностях, других условиях и международном позиционировании наших стран, но эти различия не означают, что мы не будем говорить и стремиться улучшить климат отношений между двумя странами. У нас есть это обязательство, и поэтому из-за сочетания экономических и политических интересов мы собираемся приложить исключительные усилия, чтобы можно было сгладить ситуацию и наладить отношения наилучшим образом», - объяснил Фигерес Олсен цифровым медиа CrHoy в начале февраля этого года. год, до первого тура.

10 марта кандидат Родриго Чавес, в свою очередь, во время встречи с представителями экспортных компаний, палат и банковских структур страны заявил: «Нашим интересом будет защита нашей демократии, защита наших свобод. Поэтому я надеюсь, что у меня будут очень теплые отношения с доном Даниэлем Ортегой».

Результаты этого дня будут определены более чем 1,5 миллиона костариканцев, которые заявили, что у них нет кандидатов для голосования. Чтобы убедить их, Фигерас призывает выбрать «опыт», а Чавес - «другой способ ведения дел».

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