Avanza País требует, чтобы Педро Кастильо отправился в районы безработицы в Уанкайо или ушел с поста

Коллегия Avanza Pais призвала главу государства Педро Кастильо отправиться в районы, пострадавшие от забастовки тяжеловесных грузоперевозчиков и фермеров в Уанкайо, Хунин, для ведения диалога с гражданами или, в противном случае — уйти с должности.

Через свой аккаунт в Twitter эта парламентская группа опубликовала заявление, в котором заверяет, что текущий социально-экономический кризис в Хунине «находится в ведении исполнительной власти».

«Вот почему мы требуем, чтобы вы оставили позади пренебрежение и восстановили принцип власти, социального мира, безопасности и экономики всех перуанцев, а также возложили на президента Педро Кастильо ответственность за гибель и ущерб целостности наших сограждан», — заявили они.

ОНИ ПРОСЯТ ИЗМЕНИТЬ КУРС

Кроме того, они отметили, что из-за «нежизнеспособности политического проекта Peru Libre» необходимо изменить направление , которое приведет к большему развитию и возможностям для всех перуанцев, особенно для наиболее уязвимые».

В этом направлении они просили немедленного присутствия президента в зонах социальных конфликтов «для того, чтобы отчитаться за население, в противном случае его отставка является конституционным выходом из этого глубокого кризиса и уступит место новому правительству, которое будет реагировать на требования граждан и решать социальные проблемы, которые затрагивают всю страну».

Наконец, они призвали граждан обеспечить мирное проведение акций протеста для защиты частной и государственной собственности, а также личной неприкосновенности.

КОНГРЕСС ВЫЗЫВАЕТ

С другой стороны, совет пресс-секретарей Конгресса Республики принял решение созвать пленарное заседание в этот понедельник, 4 апреля, в 15 часов.

цитирую министров энергетики и шахт (Карлос Паласиос), экономики и финансов (Оскар Грэм), транспорта и коммуникаций (Николас Бустаманте) и сельскохозяйственного развития и ирригации (Оскар Зеа).

Причина приглашения заключается в том, чтобы «сообщить о соглашениях, подписанных с гильдиями фермеров и перевозчиков в центральной части страны ». Также будет обсуждаться «три законопроекта экономической и фискальной сферы, которые изменяют закон IGV и позволяют освобождать или изменять ставку выборочного налога на потребление», как сообщила президент Конгресса Мария дель Кармен Альва.

Законопроекты, которые будут представлены в этот понедельник:

- PL 536, в котором предлагается изменить статью 61 Закона об общем налоге с продаж (IGV) и выборочном налоге на потребление (ISC) для изменения ставок обоих налогов на основе технических отчетов.

- Другим законодательным предложением является PL 1590, который освобождает от уплаты ISC за все дизельное топливо и бензин с октановым числом 84, 90, 95 и 97 до 31 декабря 2022 года.

- Третье законодательное предложение, также освобожденное от процедуры вынесения заключений, - это PL 1541, в котором предлагается внести поправки в закон IGV и ISC, чтобы освободить от уплаты ISC в течение 90 дней.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МЕФ

Между тем, в прошлую субботу министр экономики и финансов (MEF) Оскар Грэм объявил, что исполнительная власть принимает решение о снижении уплаты налога на селективное потребление (CSI) на топливо до 90% посредством верховного указа который может быть утвержден на этой неделе.

«Министерство экономики и финансов вместе с Советом министров принимает решение о снижении, освобождении от уплаты избирательного налога на потребление топлива на 90% с помощью верховного указа, который мы можем издать на этой неделе», - сказал из Колизея Ванка в Хунине, где делегация Правительство встретилось с представителями транспортных и фермерских гильдий.

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