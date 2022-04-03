1 человек погиб и 37 получили ранения в результате взрыва в ночном клубе в Баку, Азербайджан

Впечатляющий взрыв произошел в ночном клубе в Баку, Азербайджан

Один человек погиб и 37 получили ранения в результате взрыва, произошедшего рано утром в воскресенье в ночном клубе в столице Азербайджана, сообщили в Генеральной прокуратуре Кавказа этой страны.

Спасатели провели обыск в воскресенье утром в завалах ночного клуба в столице Азербайджана после взрыва, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

«По предварительным данным, некоторые люди были убиты или ранены в результате инцидента», - говорится в заявлении министерства на своем сайте.

Он добавил, что «получил информацию о взрыве на объекте, расположенном на улице Тарлана Алиярбекова» в Баку в 03:00 по местному времени. Агентство уточнило, что на дискотеке был потушен пожар, название которого не разглашается.

«Один человек - Майя Аджундова, сотрудница этого учреждения, 43 года, - умерла», - говорится в сообщении прокуратуры, которое цитирует российское агентство общественной печати РИА Новости.

«Тридцать семь человек получили ранения, четверо из них серьезные», - сказал он. Согласно медицинским источникам, на которые ссылается агентство, среди раненых есть итальянец и сенегальский.

Не было ясно, сколько людей находилось на дискотеке во время взрыва, но в заявлении отмечается, что поисково-спасательные операции продолжались.

Министерство разместило на своем сайте фотографии спасателей среди остатков здания.

В социальных сетях были распространены многочисленные видеоролики о том, что масштабы взрыва очевидны.

В первых публикациях вы можете увидеть дно горящего места, в то время как некоторые люди пытаются войти, чтобы спасти тех, кто попал в ловушку.

В видеороликах вы также можете услышать отчаянные крики и крики тех, кто на месте просит о помощи.

Другие публикации показывают присутствие сотрудников службы безопасности, а также спасательных сил для оказания помощи пострадавшим.

Волна взрыва также нанесла ущерб на окраине здания. На улице можно увидеть автомобили с повреждениями, а также остатки предметов и орошаемого мусора.

Среди очевидного хаоса ситуации некоторые люди ходят вокруг, пытаясь избежать сцены, чтобы встретиться с теми, с кем встречались, или помочь тем, кто лежит на полу.

(С информацией от AFP)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: