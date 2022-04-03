Кабинет AMLO выступил за отмену мандата в Коауила: «Президент не одинок»

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Адан Аугусто Лопес, глава Министерства внутренних дел (Segob), Луис Родригес Бусио, командующий Национальной гвардией (GN), и другие политические деятели приняли участие в мероприятии, организованном Национальным движением за возрождение (Морена), на котором Мандат, который запланирован на 10 апреля.

Мероприятие прошло в казино Condesa Real в Торреоне, Коауила, которое возглавил национальный лидер вишневой партии Марио Дельгадо, которого сопровождал Рикардо Мехия Бердеха, который недавно подал заявление на отпуск в качестве заместителя министра общественной безопасности (SSPC), сенатора Армандо Гвадиана и другие политики организации.

Во время своего выступления глава Segob заявил, что «президент не одинок». Он также отметил, что на выборах 2023 года в Коауиле кандидат в правительство образования будет иметь поддержку мореноистов со всей Мексики.

El titular de la Segob promovió la Revocación de Mandato (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas | Galo Cañas

«В Коауиле рассвет демократии начинается 10 апреля, потому что я не сомневаюсь, что здесь Коауила скажет: «Вы не один Андрес Мануэль Лопес Обрадор», - сказал Адан Аугусто Лопес. «Послушайте, я знаю, что Коауила гордится тем, что демонстрирует динозавров, потому что я говорю вам одно: динозавры исчезнут из Коауилы, потому что будет демократическое правительство, народа», - добавил он.

С другой стороны, в прошлую пятницу, 1 апреля, Комиссия по жалобам и жалобам Национального избирательного института (НИС) распорядилась отозвать более 600 объявлений в пользу главы исполнительной власти относительно консультаций.

Адриана Фавела отметила на специальном заседании, что это решение было принято после жалоб, поданных PRI, PAN, PRD и MC на эту пропаганду, которые они приписывают Морене, гражданской ассоциации «Пусть демократия последует» и должностным лицам, заявив, что они стремятся повлиять на граждан, чтобы в следующее воскресенье, 10 апреля, проголосовать за то, чтобы AMLO оказался в исполнительной власти до 2024 года.

El líder de Morena lideró el evento en Coahuila (Foto: Mario Delgado/Morena)

Это 183 эффектные рекламные объявления, 18 случаев пропаганды плакатов, прикрепленных к заборам, 354 окрашенных забора, 74 ящика холста, размещенных в разных местах, и пять рекламных объявлений в транспортных единицах.

«Единственные две организации, в которые не были поданы жалобы, находятся в Кампече и Коауила, во всех остальных было обнаружено, что этот тип пропаганды действительно существует, и именно реклама предупреждает имидж президента и упоминание о голосовании при аннулировании мандата», - сказал директор избирательный орган.

Стоит отметить, что для того, чтобы консультация по аннулированию мандатов имела эффект, необходимо, чтобы не менее 40% из этих 92 миллионов граждан приняли участие, то есть 37 миллионов 129 тысяч 287 избирателей должны принять участие в выборах не менее 37 миллионов 129 тысяч 287 избирателей.

Boleta que se utilizarán para Revocación de Mandato (Foto: INE)

Если эта цифра не будет достигнута, независимо от того, выступает ли большинство за или против отзыва главы исполнительной власти, результат не будет иметь юридической силы, поэтому Лопес Обрадор останется на своем посту до 2024 года.

Если минимальная цель участия в 37 миллионов будет достигнута, победит вариант с абсолютным большинством голосов, то есть половина плюс один.

Таким образом, для того, чтобы Табаскеньо проиграл в консультации, не менее 18 миллионов 564 645 граждан должны были бы проверить вариант отзыва мандата из-за потери доверия.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: