Зеленский обвинил Россию во лжи молодым людям, чтобы отправить их на вторжение в Украину

Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends a ceremony welcoming Ukrainians, who were freed by pro-Russian rebels during a prisoner exchange, at the Boryspil airport outside Kiev on December 29, 2019. - Ukraine and Russia-backed separatists in the country's war-torn east exchanged 200 prisoners on Sunday, swapping detained fighters for civilians and servicemen held captive in some cases for years in two breakaway regions. (Photo by Sergei CHUZAVKOV / AFP)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам России «не говорят правду» в рамках заявления России о возобновлении мобилизации молодежи на весенний призыв.

«В этом году новобранцев можно отправить на войну против нашего государства, против нашего народа. Это гарантированная смерть для многих очень маленьких мальчиков. И даже несмотря на то, что они не являются нашими гражданами, все равно наш долг как народа предупредить их», - сказал он.

Таким образом, он напомнил семьям новобранцев, что «смертей больше не нужно». «Спасите своих детей от превращения в злодеев. Не отправляйте их в армию», — попросил Зеленский, добавив, что судьба военных действий им не передана.

«Я хочу остановиться на том, что Россия пытается привести людей в армию в Крыму. Это нарушение гуманитарного права и военное преступление, за которое будет привлечена к ответственности. И это также аргумент в пользу ужесточения санкций против России», — заявил украинский президент.

Continúa la invasión Rusa a Ucrania via REUTERS

Он также предупредил, что российские войска назначают «временных лидеров» на оккупированных территориях, которых он назвал «гаулейтер», немецкий термин, используемый нацистами. «Они угрожают сотрудникам компаний и органов власти сотрудничать с этими обозначенными лицами», - сказал он.

Что касается прогресса на украинской территории, то он заверил, что российская армия накапливает войска в Донбассе, в направлении Харькова. «Они готовятся к новым мощным ударам», - сказал он.

«Европа не имеет права молча реагировать на происходящее в нашем Мариуполе. Весь мир должен отреагировать на эту гуманитарную катастрофу», - сказал он, напомнив о своих переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы отдельно договариваемся об удалении раненых и погибших из города. Мы говорим об этом с Турцией в качестве посредника. Надеюсь, что скоро смогу сообщить подробности», — добавил Зеленский, который также упомянул о встрече с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

В этой связи он заявил, что этот «важный» визит «демонстрирует другим политикам, что мужество в такое время является одной из самых важных черт для политика». Наконец, Зеленский назвал месяц Рамадан: «Украинские мусульмане вместе со всеми мусульманами мира».

(С информацией от Europa Press)

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