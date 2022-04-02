С контрнаступлением Украины возникают зверства российских солдат

Ukrainian servicemen pose for a picture near a destroyed bridge as Russia's invasion of Ukraine continues, in the town of Irpin outside Kyiv April 1, 2022. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY

Ирпень, город к северо-западу от Киева, стал самым важным полем битвы этой войны. Это была одна из первых деревень, которая была захвачена российскими войсками, выдвинувшимися из Беларуси. Рядом находится стратегический аэропорт Гостомеля, который был основной целью российских спецназовцев для использования в качестве плацдарма при захвате украинской столицы. Существует также один из основных путей эвакуации гражданских лиц, спасающихся от бомбардировок в столичном районе. В памяти свеж образ сотен беженцев под мостом, разрушенным украинскими войсками, чтобы воспрепятствовать проходу российских танков. Они ждали, чтобы пересечь реку Ирпень и продолжить путь на запад в поисках убежища в Польше или дальше на европейскую территорию.

Теперь, пять недель спустя, Ирпень является символом контрнаступления украинской армии, которая восстановила контроль над этим и другими народами в этом районе, такими как Макаров. Они совершили движение когтями и заперли российские войска, оставив только один путь эвакуации — по дороге в Чернобыль и белорусскую границу. Они также вернулись в Бучу, в том же районе и к востоку от города они продвинулись за русские линии, которые, опять же, оказались в ловушке в Броварах. Возможно, в ближайшие часы мы узнаем, что русские бежали на север, чтобы перегруппироваться в белорусском тылу.

Украинцы также продвинулись в других анклавах на Востоке. Они возобновили инициативу в городе Сумы и уже очень близко к российской границе. В Харькове, втором украинском городе, который постоянно подвергался бомбардировкам в течение трех недель, украинцам удалось построить новую оборону и вытеснить кремлевских солдат на сепаратистскую территорию Луганска, чего они не делали в течение предыдущих восьми лет, во время войны на Донбассе, вслед за российскими вторжение в Крым и анклавы в 2014 году. Еще один важный фронт, на котором украинцы продвинулись, находится на юге, в Николаеве, совсем недалеко от Херсона, который является единственным крупным городом, контролируемым русскими. Там они вернули город и восстановили мэра, свергнутого русскими.

Кроме того, Украина, похоже, успешно провела авианалет на территорию противника. Два вертолета, летевшие на очень малой высоте, чтобы избежать обнаружения радиолокационными ракетами, атаковали топливные баки в российском городе Белгород, в 45 километрах от границы между двумя странами. Это подтвердил российский губернатор региона Вячеслав Гладков. Видео, загруженное на сайт «ВКонтакте», показывает корабли, запускающие ракеты. The New York Times определила его подлинность и описала, что два вертолета стреляют по нефтеперерабатывающему заводу, хотя их идентификация не была разграничена. Министр иностранных дел Украины заявил, что не может «подтвердить или опровергнуть» правдивость факта «по соображениям военной безопасности».

Большинство военных аналитиков, с которыми консультировались CNN и BBC, убеждены, что это была рискованная и очень хорошо выполненная украинская наступательная операция. И это серьезный удар по российским генералам, которые на прошлой неделе заверили, что украинские ВВС «практически уничтожены». Учитывая этот успех, вполне вероятно, что в ближайшие дни будет больше ударов по стратегическим объектам на территории России. Они будут усиливаться по мере прибытия военного подкрепления США и Великобритании.

«Они думали, что возьмут Киев в считанные часы. Но они совершили серьезную ошибку, не рассчитав нашу способность мобилизовать силы быстрого реагирования, и в итоге ушли со значительными потерями солдат и оружия», — заявил группе корреспондентов, ставших свидетелями освобождение Ирпеня.

Конечно, то, что Сырский сейчас держит под своим контролем, не похоже на буколический зернопроизводящий город до российского вторжения. Большая часть инфраструктуры непригодна для использования, 80% домов и муниципальных зданий повреждены, скота не видно, а те немногие женщины, которые остались там во время российской оккупации, говорят об ужасных зверствах. Центральная улица покрыта российским военным ломом: танки, ракетные пусковые установки, грузовики для перевозки войск. Витые и обожженные утюги. Джереми Боуэн, легендарный военный корреспондент Би-би-си, насчитал тринадцать трупов, лежащих на квартале той же улицы, десять из них — гражданские лица. Русские спровоцировали массовое убийство, прежде чем отступить.

Ksiena y Maksim Iowenko fueron asesinados a sangre fría por las tropas rusas. Viajaban en un convoy de 10 vehículos civiles que intentaban escapar de los bombardeos. Casi un mes más tarde encontraron sus cadáveres descompuestos cuando los ucranianos liberaron Irpin. (Instagram)

«Уже есть ответы для пары, которая была убита русскими и оставлена в упадке 7 марта. Его ржавая и изрешеченная шрапнелью машина лежит на дороге рядом с одной из заправок, измельченной огнем до снаряда. Рядом с ним находятся сгоревшие и искривленные останки останков, которые едва узнаются как человеческие. На пальце трупа все еще есть обручальное кольцо. Внутри его машины находится то, что осталось от кремированного тела женщины, с открытым ртом, похожим на крик», — рассказал Боуэн в своем кабинете.

Гибель этих людей была снята украинским беспилотником 7 марта, которым управляет подразделение территориальной обороны Бугатти. Подразделение выпустило видео, которое миллионы раз смотрели в социальных сетях. Это вызвало огромное возмущение. В ней было показано хладнокровное убийство человека, поднявшего руки в классическом жесте капитуляции. Тела — тела Максима Иовенко и его жены Ксены. Они находились в его машине и входили в состав колонны из 10 гражданских автомобилей, пытавшихся сбежать от русских.

Контратаки воодушевили украинских бойцов, которые смогли использовать уязвимые места России: плохая логистика, плохое снабжение, отсутствие местных знаний и низкий моральный дух. Все это видно на местах, где единство между авангардом и цепочкой поставок навсегда оборвано, а российские новобранцы берут в плен, которые утверждают, что их обманули командиры. Они говорят, что им сказали, что это военные учения, и они до последней минуты не знали, что собираются напасть на соседнюю страну.

Пропаганда, развернутая из Кремля, говорит о совершенно иной ситуации. Министерство обороны заявило вчера, что Россия вступает в «заключительную фазу» операций после «достижения всех основных целей» на севере Украины. И что войска выйдут из Киева, чтобы «освободить» Донбасс на востоке страны. Все это неправда.

Это контрнаступление также нельзя рассматривать как неизбежную военную победу Украины. Правительство Владимира Зеленского еще далеко до этого. Российские войска по-прежнему превосходят их на звание 10 к 1. «Тотальной неудачи России на местах не было», — пояснил в своем анализе Институт изучения войны. «Мы не видим изменений в тренде, хотя есть области, где украинские войска добиваются определенного успеха. Нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем все закончится». Сам Зеленский признал на этой неделе: «Масштабы вызовов не уменьшились. Российская армия по-прежнему обладает значительным потенциалом для продолжения нападений на украинское государство».

Unos médicos voluntarios toman muestras de un cadáver para ser identificado. Fue encontrado en Bucha tras la liberación por parte de las tropas ucranianas. REUTERS/Oleksandr Ratushniak REUTERS

Принцип российской военной доктрины также подчеркивает идею «наступательной обороны», которая основана на победе над противником путем завоевания времени, сохранения сил и применения артиллерии и ракет для деградации противника. Именно это и происходит в большинстве городов, атакованных силами Кремля. Согласно разведывательным данным западных ведомств, около 10 новых тактических групп российских батальонов, обычно численностью около 700 военнослужащих, с бронетехникой и артиллерией, прибудут на линию фронта в ближайшие несколько часов, направляясь на Донбасс.

Для продолжения контрнаступления Украине потребуется непрерывный поток тяжелого вооружения. Запад поставил ряд вооружений, в первую очередь противотанковые ракеты, но Зеленский неоднократно призывал к отправке танков, самолетов и артиллерийских систем. На данный момент самое эффективное оружие, которое они ему предоставляют, — это исчерпывающая информация о передвижении российских войск. Его забирают и отправляют разведывательные самолеты США, которые постоянно летают над украинской территорией.

Украина могла бы воспользоваться этой сильной позицией, которой она добилась в последние дни с помощью другого вида контратаки: дипломата. Переговоры сторон с турецким посредничеством продолжаются в Стамбуле. Хотя существует огромный скептицизм в отношении возможности достижения долгосрочного соглашения, украинская делегация теперь может занять более твердую позицию в противодействии российским претензиям на территорию.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, entrando a una reunión en Kyiv con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS VIA REUTERS

«Сейчас хорошее время для украинцев определить проблемы, которые они хотят, пока есть импульс, а европейское единство и поддержка все еще сохраняются», - пояснил Серхио Харамильо, бывший колумбийский чиновник, который разрабатывал мирный процесс с FARC и который сейчас является советником Европейского института мира. в Брюсселе. «Всегда лучше вести переговоры, когда вы сильнее и для украинцев, которые могут быть сейчас».

Но позиция преимущества украинских сил противостоит стенам Кремля. Владимир Путин хочет окончательно остаться с Крымским полуостровом, который захватил и аннексировал в 2014 году, и двумя провинциями Донбасса. В Вашингтоне и Брюсселе считают, что Россия просто выигрывает время от переговоров, спонсируемых Турцией, и что их цель состоит в том, чтобы кровью и огнем оккупировать очень большую часть или всю территорию Украины, прежде чем приступить к переговорам. Соединенные Штаты и Европа уже предупредили, что только полное прекращение огня, вывод войск и возвращение захваченных территорий вызовет дискуссии о снятии санкций с российской экономики, которые уже вызывают серьезные разногласия внутри Кремля.

Украине придется победить Россию на нескольких фронтах, прежде чем получить какие-либо уступки от Путина. Контрнаступление — очень хороший первый шаг.

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