Сезон лесных пожаров: как они классифицируются и какой самый разрушительный тип

В последние недели в Мексике произошло несколько крупных лесных пожаров, последний из которых - в национальной охраняемой зоне Эль-Сьело в Тамаулипасе, которая до той пятницы занимала 815 гектаров, несмотря на то, что пожарным бригадам удалось сдержать его на 65%, по данным Национальной комиссии по лесному хозяйству (Конафор).

Высокие температуры, которые происходят в стране, где некоторые регионы достигают 45 градусов по Цельсию, и резкое снижение уровня осадков в последние месяцы в стране способствуют возникновению этих экологических катастроф, 99% случаев которых считаются вызванными деятельностью человека.

Другими крупными жертвами, произошедшими в марте, были весенний лес в Халиско и холм Тепосттеко в Морелосе, которые уже находились под контролем, однако в Сьерра-де-Сантьяго в Нуэво-Леоне пожар распространился с 14 марта, и до начала апреля он затронул почти два тысячи гектаров леса.

Что касается последнего случая, директор гражданской защиты организации Эрик Кавазос заявил, что это был «экологический пожар», поскольку подавляющее большинство из них было «поверхностным».

Incendio en la Sierra de Santiago en Nuevo León, donde el fuego consumió principalmente material combustible en el suelo (FOTO: Agencias)

Поверхностные пожары: в них огонь распространяется горизонтально по поверхности земли и достигает полутора метров в высоту. Они влияют на живое и мертвое топливо, такое как луга, листья, ветки, ветки, кустарники или небольшие деревья естественной регенерации или посадки, стволы, перегной и другие. Его также называют экологическим пожаром.

Подземный огонь: они возникают, когда поверхностное горение распространяется под землей. В этом случае накопленное органическое вещество и корни сжигаются, и оно может даже достичь скальных обнажений. Как правило, они не производят пламени и выделяют мало дыма.

(Foto: Twitter @EnriqueAlfaroR)

Чашечные или воздушные пожары: они считаются самыми разрушительными, опасными и трудноконтролируемыми, потому что огонь поглощает всю растительность. Они также начинают поверхностно, но в этом случае пламя продвигается сначала над уровнем земли и распространяется по вертикальной непрерывности, то есть они поднимаются вверх по растительности, которая служит топливом на лестнице к верхушкам деревьев.

Las especies animales son las más afectadas al perder su hábitat y la posibilidad de conseguir alimento. (Foto: CONANP)

Лесные пожары могут произойти в любое время; однако в Мексике наблюдается два сезона наибольшей заболеваемости, поэтому необходимо быть внимательным к нашей деятельности в зонах риска, поскольку леса не имеют самовозгорания и для возникновения пожара требуется внешний источник, объясняет Conafor.

Первый сезон начинается в январе и длится до июня и соответствует центральным, северным, северо-восточным, южным и юго-восточным районам страны. Второй проходит с мая по сентябрь и наблюдается на северо-западе страны.

Оба совпадают с сезоном сильнейшей засухи на национальной территории, которая вызывает предупреждение на 2022 год, поскольку последствия погодного явления Ла-Нинья уже ощущаются, когда количество осадков значительно уменьшается, а разрушительные последствия засухи усиливаются.

Этот риск сильной засухи беспокоит власти из-за низкого уровня хранения воды в основных водохранилищах страны, но также представляет скрытую опасность лесных пожаров. По последней причине бригадный корпус должен быть готов действовать незамедлительно и своевременно применять меры сдерживания, чтобы требования не превышали уровень поверхностного ущерба.

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