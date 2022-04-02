Почему Украина должна победить Россию





Для Украины решительная победа предотвратит еще одно российское вторжение и, кроме того, станет лучшей основой для создания послевоенного демократического государства, менее коррумпированного российскими олигархами и проникновения в него, объясняет The Economiste в разделе «Лидеры».

СМИ добавляют, что премия для Запада будет почти такой же большой: «Украина сможет не только оживить дело демократии, но и укрепит европейскую безопасность». Он подробно рассказывает, что за 300 лет империализма Россия неоднократно воевала в Европе. Иногда, как в случае с Польшей и Финляндией, это был захватчик. В другие времена, как и в случае с нацистской Германией и наполеоновской Францией, она рассматривалась как смертельная угроза и сама была жертвой агрессии. «Но сильная, демократическая Украина помешает экспансионизму России, потому что ее границы будут безопасными. В краткосрочной перспективе разгневанный и побежденный диктатор останется в Кремле, но в конечном итоге Россия, следуя примеру Украины, будет более охотно решать свои проблемы с помощью реформ внутри страны, чем с помощью авантюр за рубежом».

Выступая перед The Economist в Киеве 25 марта, президент Владимир Зеленский объяснил, что власть народа — секрет сопротивления Украины: «Это наш дом, наша земля, наша независимость. Это просто вопрос времени». Теперь поле битвы начинает рассказывать ту же историю, что и актер, ставший президентом. «После нескольких недель, в течение которых российские штурмовики зашли в тупик, украинские войска начали давать отпор», — сообщают СМИ. Тем не менее, бдительно, большая часть Украины остается в руках России, включая полосу земли на южном побережье, которую россияне теперь считают своей целью на протяжении всего времени. Большая часть украинской армии в регионе Донбасса уязвима для окружения.

«Победа Украины означает сохранение своих бригад на Донбассе и использование их для того, чтобы лишить Россию контроля над оккупированной территорией. Для этого, пояснил Зеленский, Запад должен ввести более жесткие санкции против России и поставлять больше оружия, включая самолеты и танки», — отмечает The Economist.

Но он указывает: «К сожалению, большая часть Запада, похоже, не видит этой исторической возможности. Соединенные Штаты, как и следовало бы, лидируют, несмотря на то, что они наложили вето на отправку самолетов в Украину. Но Германия рассматривает санкции в краткосрочной перспективе, балансируя давление со стороны союзников и общественного мнения с сохранением торговых связей с Россией, поставщиком большей части нефти и природного газа. Президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что выступает от имени западных союзников, когда утверждает, что поставки тяжелого оружия, необходимого Украине, сделают их совоюющими сторонами».

Зеленский обвиняет эти страны в недальновидности. «Он прав», - говорит он в такого рода редакционной статье.

Las tropas ucranianas recuperaron Bucha este sabado (Reuters) REUTERS

«Возможно, Германия сомневается в том, что Украина может оставить свое постсоветское прошлое позади. Действительно, после того, как протесты Майдана установили демократию в 2014 году, страна не могла расстаться с коррупцией и политической инерцией. А после разгрома российской артиллерией украинская экономика окажется в руинах. Однако на этот раз ЕС может внести свой вклад в изменение ситуации, начав работу по вступлению Украины прямо сейчас. Не может быть большего подтверждения учредительной миссии ЕС по созданию мира на истерзанном войной континенте», - предлагает он.

ЕС должен с энтузиазмом приветствовать Украину, как и Восточную Европу приветствовали, когда советское господство пошатнулось в начале 1990-х годов. Это требует щедрой помощи для восстановления экономики, а также политической поддержки и терпения.

Он далее заявляет, что лучшим сдерживающим фактором является для НАТО противостоять завуалированной угрозе господина Путина и дать понять, что ядерное или химическое зверство приведет к полной изоляции России.

«Конфликты непредсказуемы. История полна войн, которые должны были быть короткими, но длились годами. Украина выиграла первый этап этого процесса, просто выжив. Теперь ему нужно двигаться вперед, поэтому Зеленскому нужно удвоить западную помощь», - говорит The Economist и говорит: «Было бы ужасно, если бы то, что стояло между плохим и хорошим миром, было провалом воображения в столицах Европы».

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