Почему стоимость NFT резко упала

NFT (невзаимозаменяемые токены) сильно выросли, однако некоторые из них пострадали от снижения рыночной стоимости, потерпев неудачу и заставив всех задуматься, почему это так.

Согласно отчету Bloomberg, треть NFT бесполезны, а еще треть продаются по низкой цене, поэтому можно сказать, что более половины из них терпят неудачу.

Многие из них основаны на Ethereum и продаются на платформе OpenSea. Хотя большинство ползают на полу, есть исключения, такие как Bored Ape и CryptoPunk, которым удалось завоевать своих клиентов и рынок.

Business Insider отмечает, что только 1% NFT были проданы на сумму более 1500 долларов, а 75% проданы менее чем за 15 долларов.

Imagen representativa de un NFT (Foto: Pixabay)

Он отмечает, что для выяснения продажной цены NFT есть модель, которая учитывает 3 фактора:

— визуальные функции

- Предварительные продажи NFT

— популярность покупателей и продавцов

Это связано с тем, что NFT, которые имеют ценность, были куплены или своевременно инвестированы такими личностями мирового уровня, как Мадонна, Дэвид Бэкхэм, или проданы общественные движения, такие как украинское правительство. Кроме этого, большинство из них ничего не стоят.

Эти факторы определяют изменчивость цен на NFT до 70%. Тем не менее, остается совершенно неясным, почему бизнес с невзаимозаменяемыми токенами демонстрирует значительное снижение с сентября прошлого года, согласно данным Dune Analytics.

Imagen representativa de los NFT (Foto: Pixabay)

В отчете Nansen количество покупателей NFT было в феврале, и хотя есть коллекции, которые продолжают иметь высокую стоимость, снижение продаж указывает на то, что общественность быстро потеряла интерес к покупке одного из этих предметов.

По словам WhaleShark, с которым консультировался Xataka, один из крупнейших держателей NFT, этот эффект можно было бы ассимилировать с пузырем первичных предложений монет (ICO) в 2018 году, когда деньги изначально быстро текут, пока они не поймут, что экосистема пронизана «плохими яблоками».

ICO было механизмом финансирования, который использует блокчейн, технологию, лежащую в основе биткойнов или NFT, для сбора средств за счет продажи новых криптоактивов, созданных компанией.

NFT-HypeBear (Foto: Archivo)

Бум ICO начался в середине 2017 года, когда этот метод стал многомиллиардной отраслью. К 2018 году 55% первоначальных предложений криптоактивов не были удовлетворены. Дисбаланс заставил ICORating сделать вывод о том, что «качество проектов в целом значительно ухудшилось», поскольку большие суммы денег утекли в меньшие объемы бизнеса.

В настоящее время отсутствие покупателей охладило ожидания рынка, надеясь, что «пузырь», который заставил их расти, как пена, когда художники заинтересовались его приобретением.

С другой стороны, есть те, кто начал продавать свои NFT по более низкой цене, сообщает Fortune о случае с кем-то, кто продал яхт-клуб Bored Ape за 224 тысячи долларов, то есть примерно на 68 тысяч долларов меньше, чем это ему стоило. Тем не менее, нет единого фактора, определяющего, почему они потеряли свою ценность.

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