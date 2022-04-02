Каким будет первая международная поездка Габриэля Борича и каким будет его расписание в Буэнос-Айресе

Габриэль Борич начнет свою первую международную поездку в Аргентину в это воскресенье, инаугурационное направление, которое было традицией среди чилийских президентов Себастьяна Пиньера.

Борик прибудет в Буэнос-Айрес с большой группой министров, парламентариев, министров Верховного суда и бизнесменов.

В понедельник его примет в Casa Rosada Альберто Фернандес, в то время как проходит межминистерская встреча между официальными лицами обеих стран. Вечером в CCK запланирован гала-ужин, на котором выступят такие артисты, как Виктор Эредия, Чанго Спасчук и Инти Иллимани.

На повестке дня у Борича также есть визит в Национальный конгресс, где его примут как вице-президент Кристина Киршнер, так и президент Палаты депутатов Серхио Масса.

Канцлер Антония Уррехола, Альваро Элизальде, председатель Сената, и Рауль Сото, председатель Палаты депутатов, поедут вместе с президентом.

Оппозиционные парламентарии, такие как Паулина Нуньес из партии «Национальное обновление», Эрик Аэдо из «Христианской демократии» и лидер Независимого демократического союза Хавьер Макайя и чилийские бизнесмены, также будут летать на президентском самолете.

Уррежола заявил, что надеется решить такие вопросы, как миграция, торговля и «выход из разногласий, на которых была сосредоточена повестка дня между соседями»

Alberto Fernández con Gabriel Boric en Chile

Борич также попытается организовать встречу с матерями Пласа-де-Майо в Пространстве памяти, которое работает в бывшем ESMA.

Через два дня после начала поездки в Аргентину Сантьяго почтил память об убийстве бывшего сенатора Хайме Гусмана, который также был правой рукой диктатора Аугусто Пиночета. Вокруг церемонии, которая состоялась на общем кладбище Сантьяго, расположенном в 4,5 км от центра города, где лежат его останки, президент Национального обновления Франсиско Чауан обратился к Боричу.

«Я хочу задать и допросить президента Республики, попросить президента Республики во время его визита в Аргентину, который является его первым визитом за пределы страны в качестве президента, снова спросить и потребовать экстрадиции Гальварино Апабласы, чтобы он предстал перед судом».

Гальварино Апабласа живет в Аргентине более 20 лет и преследуется в Чили за убийство Хайме Гусмана. И он считается политическим беженцем с тех пор, как этот статус был предоставлен во время правления Кристины Киршнер в 2010 году.

Чауан добавил, что «мы не собираемся поддерживать безнаказанность. Кажется, что некоторые хотят добиться безнаказанности в нашей стране, разрабатывая законопроекты о помиловании и амнистии, но когда дело доходит до осуждения трусливого убийства демократического сенатора, они смотрят рядом с ним. Президент Борич, мы требуем, чтобы убийцы Хайме Гусмана предстали перед судом».

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