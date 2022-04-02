Какая группа смерти на чемпионате мира в Катаре согласно рейтингу ФИФА

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 General view during the draw REUTERS/Carl Recine

В эту пятницу 32 мяча парализовали планету, потому что сотни миллионов людей внимательно следили за жеребьевкой чемпионата мира по футболу в Катаре 2022, проведенного ФИФА в Дохе, и определили формирование групп конкурса, который начнется 21 ноября и пройдет в финале 18 декабря. . Поскольку последний мяч упал в соответствующей зоне, фанаты и международная пресса интересуются, что такое Death Group. Запрос, на который до сих пор не было однозначного ответа.

Дело в том, что анализ того, с какими соперниками сложнее столкнуться, субъективен и не завершает дебаты, в которых даже участвовали бывшие футболисты и тренеры, которые избегают склоняться к кому-либо. Но, согласно бразильскому сайту Globoesporte, существует простой математический отчет, который может положить конец обсуждению.

Стоит помнить, что горшки для предыдущего розыгрыша были собраны в соответствии с рейтингом ФИФА каждой страны, который позволил 32 командам разделиться на четыре кибориана. Таким образом, понимается, что Материнский дом футбола понимает, что лучшие команды - это те, кто занимает первое место в этом рейтинге. Таким образом, с запечатанными областями можно добавлять точки объединенных групп каждой группы, и, таким образом, та, которая накапливается больше всего, технически будет иметь лучших членов или, следовательно, самой сложной.

Следуя этой простой формуле, группа B получает наибольшее количество очков и, следовательно, является группой смерти в соответствии с рейтингом ФИФА. Есть Англия, Иран, Соединенные Штаты и победитель последнего утешительного матча УЕФА, который еще предстоит решить. Если Уэльс квалифицируется, зона будет иметь 6548 очков, из которых Украина 6495 и Шотландия 6432. Любая комбинация оставляет ее на высоте.

В качестве аналога выступает группа А из Катара, который занимает первое место среди посевных, Эквадора, Сенегала и Нидерландов благодаря своему хостингу. Вместе они набирают 6 217,41 балла и затем составляют самую доступную зону, но в то же время одну из самых даже потому, что между командами нет большой разницы. Хотя, если Новая Зеландия выиграет плей-офф против Коста-Рики в июне, пул E, в который входят Германия, Испания и Япония, опустится в конец этого списка.

Así quedaron armados los grupos del Mundial de Qatar 2022

В соответствии с этой логикой порядок сложности групп будет следующим:

1- Группа B, Англия, Иран, США и Уэльс/Шотландия/Украина: 6548 очков (Уэльс) или 6495 очков (Украина) или 6432 балла (Шотландия).

2- Группа D, Франция, Перу/Арабские Эмираты/Австралия, Дания и Тунис: 6505,57 балла (Перу) или 6405 (Австралия) или 6300 очков (Арабские Эмираты).

3 — Группа G, Бразилия, Сербия, Швеция, Камерун: 6 496,02 балла.

4- Группа F, Бельгия, Канада, Марокко и Хорватия: 6478,99 балла.

5- Группа E, Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия и Япония: 6416,25 балла (Коста-Рика) или 6119 очков (Новая Зеландия).

6- Группа С, Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика и Польша — 6412,84 балла.

7- Группа H, Португалия, Гана, Уругвай и Южная Корея: 6 217,41 очка.

8 — Группа А, Катар, Эквадор, Сенегал и Нидерланды: 6 136,86 балла.

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