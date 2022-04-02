Что сказала Кармен Муньос по сравнению с Лаурой Боццо и Росио за ее новую программу

Кармен Муньос - телеведущая, которая достигла экспоненциальной известности после участия в качестве ведущей в программе TV Azteca Enamornados, однако после ее ухода из этой компании по возвращении на Televisa у артистки появилась новая программа в формате разговора шоу «Обнаженные секреты».

Шоу, премьера которого состоялась 28 марта и выходит в эфир в 19:00 на канале Unicable, рассказывает истории семей, попавших в беду, таких как Лора в Америке или Вещи жизни. Вот почему Кармен, когда ее спросили о сходстве между ее программой и упомянутыми выше, не заставила себя долго ждать.

Именно во время интервью TVyNovelas известная женщина указала, что не хочет вызывать споры с Лаурой Боццо и Росио Санчесом Азуарой, для которых характерны выступления такого типа.

«Я не люблю сравнения, я действительно уважаю форматы, которые создали мои коллеги, отличные дирижеры, но я думаю, что каждый из них вложил свой стиль, свой штрих, и это то, что отличает каждую программу. Я убежден, что у Secretos al Naked будет мое прикосновение, мой стиль, моя сущность и сущность Алекси Нуньеса. Так что, это бомба, готовьтесь», - сказал он.

Así será el logo oficial del programa (Foto: Twitter/@Alexis_N_Oliva)

Что касается ее подготовки к осуществлению таких программ, Кармен упомянула, что у нее уже были предыдущие знания об этом, но он углубился в то, что это не было оправданием не изучать и давать наилучшее возможное для каждой передачи.

«У меня уже было мало знаний о двух историях, которые я слышала на протяжении многих лет [...], но в конце концов, всегда нужно готовиться. Я имею в виду, что вы не можете импровизировать на телевидении, вы не можете достичь этого без инструментов, потому что, без сомнения, информация - это все. Если ты застрял, ты знаешь, как выйти из строя, как просить совета, как контролировать ситуацию, когда она выходит из-под контроля, то, думаю, я продолжаю готовиться каждый день, я никогда не перестану это делать», - сказал он.

Alexis Núñez produce el proyecto con el que Carmen Muñoz regresa a la pantalla de Televisa tras 13 años de ausencia (Foto: Televisa)

На протяжении многих лет о ток-шоу постоянно ходят слухи о том, что по представленным «делам» принимаются меры. Столкнувшись с этим, Муньос признался, каково это будет в Secretos al Naked.

Хозяин не мог пропустить то, что затронул тему ее недавнего возвращения на Televisa, и она сказала, что, хотя это заняло много времени, возвращение туда, где она работала много лет, было приятным опытом.

«Кажется, я бы никогда не ушла; это что-то очень смешное, потому что, несмотря на годы, что я был в другом месте, это возвращение, 16 лет спустя, я встречаю друзей, с которыми я работал, или я внезапно встретил гримеров, которые приняли меня с большой любовью, Это очень приятно, когда вас приветствуют вот так», - сказала она.

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