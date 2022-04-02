«Мы хотим, чтобы пришел Педро Кастильо, а не его клоуны»: протестующие требуют присутствия президента в Хунине

Протесты, блокада и остановка транспорта продолжаются в Уанкайо, в районе Хунин , в связи с перечнем жалоб, которые перевозчики и фермеры обращаются к правительству Педро Кастильо. На этот раз возле Колизея Ванка, где они встретились с представителями исполнительной власти, состоящей из нескольких министров и возглавляемой премьер-министром Анибалом Торресом, протестующие требовали присутствия президента.

Национальная гильдия грузовых перевозчиков (GNTC) объявила в прошлый понедельник, 28 марта, о начале бессрочной забастовки по всей стране, которая состоится шестой день в эту субботу.

Среди нескольких протестующих корреспонденту Exitosa в Уанкайо удалось взять интервью у человека, отказавшегося приехать от Анибала Торреса и его министров, и направил послание главе государства.

«Мы хотим президента Педро Кастильо, потому что он обидел нас во всех аспектах, называя ленивыми, оплачиваемыми, преступниками и т.д. Нам нужно его присутствие: во-первых, чтобы извиниться перед народом Уанки, и во-вторых, чтобы решить нашу проблему раз и навсегда. Нам сейчас шесть дней и мы продолжим, если не будет решения», - сказал он.

В другое время он также призвал всех граждан Уанкайо сложить 100% к бессрочной безработице: «Мы привлекаем 100% внимание к народу Уанкайо, потому что нам нужно их присутствие и немедленное решение правительства».

Наконец, протестующий указал, что Педро Кастильо пришел в правительство благодаря голосам «за центр Уанкайо, и, следовательно, он должен быть здесь».

«Мы хотим присутствия Кастильо, мы не хотим, чтобы клоуны приходили (намекая на министров). Именно этого хотят жители Уанкайо», - заключил он.

ПОТРЕБОВАТЬ ПРИСУТСТВИЯ ПЕДРО КАСТИЛЬО

Кардинал Педро Баррето, который сопровождал комитет по диалогу для беседы с профсоюзными лидерами, спросил фермеров и перевозчиков, может ли архиепископ Уанкайо быть посредником между ними и правительством, но они снова потребовали присутствия президента.

«Нет, нам нужен Кастильо!» , потребовал в видео, которое опубликовал журналист Карлос Жаир Сак в своем аккаунте в Twitter.

Кардинал Педро Баррето проконсультировался с протестующими, и они ответили, что хотят видеть Педро Кастильо в Уанкайо Видео: Twitter Карлос Джейр Сак

«По мере того, как разворачивается стол переговоров, происходит противостояние между АЭС и протестующими за Колизеем Ванка. Они выпускают резиновые пули и бомбы со слезоточивым газом. Соседи требуют, чтобы полицейские прекратили стрельбу, потому что подвергают их опасности», - добавил он в другом комментарии с фотографией происходящего в то время.

Протестующие продолжают требовать присутствия Педро Кастильо, который находится в регионе Сан-Мартин, и до тех пор, пока президент появляется в Хунине, забастовка и протесты продолжатся.

Policías disparan balas de goma y bombas lacrimógenas a los manifestantes. Foto: Carlos Jair Saq/@neondemonsaq

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