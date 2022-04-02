ВИДЕО: Полиция Эдомекс усмирила и избила водителя в муниципалитете Зинакатепек

Они распространили фотографии избиения полицейскими водителя в Зинакатепеке, Эдомекс (Видео: Twitter/@ @FernandoCruzFr7)

В ночь на пятницу, 1 апреля, видео частной камеры безопасности стало вирусным через социальные сети, в котором были замечены три сотрудника секретариата государственной безопасности Мексики, подвергающие гражданского лица, который ранее был арестован на борту его автомобиля.

Пока один из офицеров проводил что-то вроде обыска внутри автомобиля, гражданина допрашивали два других элемента, пока он не решил записать, что власти делают на его мобильный телефон.

Согласно первым сообщениям, мужчина пытался зафиксировать предполагаемые словесные оскорбления, которыми его запугивали офицеры, и необоснованный обыск его автомобиля, поэтому они немедленно пошли к нему, чтобы избивать и пинать его.

После того, как он выхватил мобильное устройство, человека положили на пол к решеткам, где его пинали полицейские и осмотрели, а затем сопровождали в его подразделение, Chevrolet Spark, где они взяли чемодан из багажника и продолжили свой путь.

Инцидент произошел рано утром 26 марта в 2:39 утра, но после того, как видео стало вирусным, Секретариат государственной безопасности Мексики ответил журналисту Азусене Урести, который также поделился видео, что инцидент уже расследуется.

«Министр безопасности штата Мехико придерживается политики нулевой терпимости к злоупотреблениям со стороны полиции; сообщаем вам, что отчет уже передан в отдел внутренних дел штата Мехико, и расследование началось. Мы все еще ожидаем», - написали они в своем аккаунте в Twitter.

Со своей стороны, Отдел внутренних дел штата Мехико подтвердил, что было начато расследование по видеоролику, распространенному в социальных сетях, поэтому они подтвердили свою позицию абсолютной нетерпимости к злоупотреблениям со стороны полиции и предложили гражданам сообщать об этих действиях.

«Мы вновь заявляем, что существует нулевая терпимость к злоупотреблениям со стороны полиции и мы не позволим тем, кто в форме, далек от принципов честности, объективности, законности, профессионализма и лояльности, оставаться в учреждении. Мы призываем вас осудить эти действия с МАС штата Мехико», - написали они.

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