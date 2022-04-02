США выделят дополнительно 300 млн долларов на помощь украинской безопасности

El presidente de EE.UU., Joe Biden (d) dialoga con su homólogo de Ucrania Volodymyr Zelenskyy (i). EFE/EPA/Doug Mills / POOL

Министерство обороны США объявило в пятницу, что потратит дополнительно 300 миллионов долларов на «помощь в области безопасности» для укрепления обороноспособности Украины перед лицом российского вторжения.

Помимо 1,6 миллиарда долларов, уже выделенных Вашингтоном, помощь включает в себя ракетные системы с лазерным наведением, дроны, боеприпасы, приборы ночного видения, тактические системы защищенной связи, медицинские принадлежности и запасные части.

«Это решение подчеркивает непоколебимую приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее героических усилий по отражению российской войны», — говорится в заявлении представителя Пентагона Джона Кирби.

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в среду обсудили «дополнительные возможности» для оказания помощи украинским военным, говорится в заявлении Белого дома по итогам призыва.

La ayuda, que se suma a los 1.600 millones de dólares ya comprometidos por Washington

В середине марта Конгресс США принял закон о финансировании, который включал гуманитарную и военную помощь Украине и союзникам по НАТО в Восточной Европе на сумму 13,6 миллиарда долларов.

Вскоре после этого Байден объявил о выделении Украине новой помощи в области безопасности в размере 1 миллиарда долларов.

Значительная часть военной техники, которую Соединенные Штаты предоставили Украине, поступила из ее собственных резервов в рамках процесса, известного как «уход президента».

В отличие от этого процесса, 300 миллионов долларов, объявленные в эту пятницу, пойдут на новые контракты на военную технику от партнеров в оборонной промышленности Пентагона.

Тактические дроны Switchblade являются одними из технологических устройств, включенных в анонс. Они называются «дронами-камикадзе», они могут направляться оператором, чтобы найти и, когда они готовы, запустить в цель, взрываясь при контакте.

Кирби добавил, что «Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами по выявлению и предоставлению дополнительных возможностей украинцам».

(С информацией от AFP)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: