Уругвай: тест на COVID-19 больше не нужно вводить, если вакцинирован

Pasajeros llegan al aeropuerto internacional José Martí y se realizan la prueba PCR para detectar la covid-19, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Mastrascusa

Со вчерашней пятницы больше не нужно сдавать тест на ПЦР или антиген для въезда в Уругвай. Согласно указу, подписанному в прошлую пятницу президентом Республики Луисом Лакалье Поу, правительство считает, что «необходимо и желательно обновить упомянутую нормативную базу, адаптировав ее к оценке принятых мер и эволюции пандемия, которая мотивирует чрезвычайную ситуацию в стране санитарная».

В документе указывается, что часть указа 195/020 от 15 июля 2020 года, который регулирует правила въезда в страну в контексте чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, заменена. Эти типы мер, наряду с разницей в обменном курсе, способствуют тому, что уругвайский туризм перестает быть внутри их собственной страны и обращается к Аргентине.

Мэр Сальто (Уругвай) Андрес Лима также подтвердил, что начиная с апреля можно будет перейти из Аргентины в Уругвай, просто предъявив доказательства вакцинации. Выступая перед прессой, президент Уругвая несколько дней назад подтвердил: «В этом случае, просто предъявив доказательства вакцинации, вы можете пересечь границу из Аргентины в Уругвай. Это то, что начнется с апреля, и у нас есть единственный вопрос, будет ли это до Недели туризма или после нее».

En una rueda de prensa las autoridades sanitarias dijeron que “cuanto más se flexibilice el ingreso y se les facilite la vida a los turistas, es mejor para el sector. Pero tiene un fondo sanitario que tiene que resolverlo el MSP” (Photo by Mario Tama/Getty Images) Mario Tama | Getty Images

Министр туризма Табаре Виера уже настаивал на важности этой меры для содействия росту туристического сектора, который, несмотря на летний сезон, не смог восстановиться. На пресс-конференции он сказал, что «чем более гибкий доход и облегчается жизнь туристов, тем лучше для сектора. Но у него есть фонд здравоохранения, который должен решаться Министерством здравоохранения».

Сатдиджан прокомментировал меры, принятые до сих пор Министерством здравоохранения: «За эти два года мы были очень ответственны. В настоящее время остальные меры касаются закрытых помещений в некоторых видах деятельности. Все мероприятия [на свежем воздухе] больше не имеют протоколов, [хотя] есть рекомендации по маскам в случае больших скоплений людей», - сказал он в эфире Radio Universal.

Со своей стороны, министр портфеля Даниэль Салинас заявил, что прекращение чрезвычайной ситуации в области здравоохранения «является пунктом повестки дня, когда пройдет волна Омикрона и будут достигнуты важные группы вакцинации в марте», сообщает La Diaria.

El test COVID ya no será necesario EFE/ Esteban Biba

Ниже следуют правила, действующие с 1 апреля, согласно El País de Uruguay и Министерству здравоохранения этой страны.

Используйте маску для лица при контакте с другими людьми на расстоянии менее двух метров, как во время поездки, так и по прибытии в страну;

Медицинское страхование в Уругвае

Соблюдать меры профилактики заражения, определенные органом здравоохранения

Составьте аффидевит, упомянутый в статье 1 Указа № 195/020 от 15 июля 2020 года

Те, кто не перенес заболевание COVID-19 в течение последних 10 (десяти) - 90 (девяносто) дней до посадки или прибытия в страну и не доказывает, что они получили разовую дозу или обе дозы, в зависимости от типа поставляемой вакцины, против вируса SARS CoV-2, одобренного их страной происхождения, должны дополнительно доказать, что они получили отрицательный результат теста на обнаружение вируса SARS CoV-2 (методом молекулярной биологии PCR-RT, антигены или диагностические методы, которые были одобрены Министерством здравоохранения), проведенного не более чем за 72 (семьдесят два) часа до начала поездка (при условии, что пассажир находится в пути) в лаборатории, авторизованной в стране отправления или транзита. Несовершеннолетние в возрасте до 6 лет освобождаются от обязанности, изложенной в этом пункте, и на них распространяются остальные санитарные меры, установленные в этом Указе.

Лица, у которых был диагностирован COVID-19 или у которых были симптомы заболевания, не смогут въехать в страну в течение последних 7 (семи) дней до прибытия в страну.

En Uruguay, 79% de la población está inmunizada con dos dosis de vacunas contra el covid-19 y el 58% se dio tres dosis Foto: Aeropuerto Internacional de Carrasco - EFE/Federico Anfitti EFE

Салинас объявил, что считает, что «условия для прогрессивной нормальности будут созданы». Как и Сатджян, он сказал, что, так же, как в феврале все мероприятия на свежем воздухе были включены без необходимости контроля пропускной способности или статуса вакцинации участников, в первую неделю апреля может быть повышена гибкость в мероприятиях в помещении, образовании и условиях входа.

Отвечая на вопрос о прекращении использования масок, он добавил, что «мы не собираемся спешить», и попросил продолжать использовать их в закрытых помещениях, поскольку это была мера, которая также позволила уменьшить количество инфекций других респираторных вирусов в последние два года.

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