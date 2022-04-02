Уругвай: тест на COVID-19 больше не нужно вводить, если вакцинирован

Со вчерашней пятницы больше не нужно сдавать тест на ПЦР или антиген для въезда в Уругвай. Согласно указу, подписанному в прошлую пятницу президентом Республики Луисом Лакалье Поу, правительство считает, что «необходимо и желательно обновить упомянутую нормативную базу, адаптировав ее к оценке принятых мер и эволюции пандемия, которая мотивирует чрезвычайную ситуацию в стране санитарная».
В документе указывается, что часть указа 195/020 от 15 июля 2020 года, который регулирует правила въезда в страну в контексте чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, заменена. Эти типы мер, наряду с разницей в обменном курсе, способствуют тому, что уругвайский туризм перестает быть внутри их собственной страны и обращается к Аргентине.
Мэр Сальто (Уругвай) Андрес Лима также подтвердил, что начиная с апреля можно будет перейти из Аргентины в Уругвай, просто предъявив доказательства вакцинации. Выступая перед прессой, президент Уругвая несколько дней назад подтвердил: «В этом случае, просто предъявив доказательства вакцинации, вы можете пересечь границу из Аргентины в Уругвай. Это то, что начнется с апреля, и у нас есть единственный вопрос, будет ли это до Недели туризма или после нее».
Министр туризма Табаре Виера уже настаивал на важности этой меры для содействия росту туристического сектора, который, несмотря на летний сезон, не смог восстановиться. На пресс-конференции он сказал, что «чем более гибкий доход и облегчается жизнь туристов, тем лучше для сектора. Но у него есть фонд здравоохранения, который должен решаться Министерством здравоохранения».
Сатдиджан прокомментировал меры, принятые до сих пор Министерством здравоохранения: «За эти два года мы были очень ответственны. В настоящее время остальные меры касаются закрытых помещений в некоторых видах деятельности. Все мероприятия [на свежем воздухе] больше не имеют протоколов, [хотя] есть рекомендации по маскам в случае больших скоплений людей», - сказал он в эфире Radio Universal.
Со своей стороны, министр портфеля Даниэль Салинас заявил, что прекращение чрезвычайной ситуации в области здравоохранения «является пунктом повестки дня, когда пройдет волна Омикрона и будут достигнуты важные группы вакцинации в марте», сообщает La Diaria.
Ниже следуют правила, действующие с 1 апреля, согласно El País de Uruguay и Министерству здравоохранения этой страны.
Используйте маску для лица при контакте с другими людьми на расстоянии менее двух метров, как во время поездки, так и по прибытии в страну;
Медицинское страхование в Уругвае
Соблюдать меры профилактики заражения, определенные органом здравоохранения
Составьте аффидевит, упомянутый в статье 1 Указа № 195/020 от 15 июля 2020 года
Те, кто не перенес заболевание COVID-19 в течение последних 10 (десяти) - 90 (девяносто) дней до посадки или прибытия в страну и не доказывает, что они получили разовую дозу или обе дозы, в зависимости от типа поставляемой вакцины, против вируса SARS CoV-2, одобренного их страной происхождения, должны дополнительно доказать, что они получили отрицательный результат теста на обнаружение вируса SARS CoV-2 (методом молекулярной биологии PCR-RT, антигены или диагностические методы, которые были одобрены Министерством здравоохранения), проведенного не более чем за 72 (семьдесят два) часа до начала поездка (при условии, что пассажир находится в пути) в лаборатории, авторизованной в стране отправления или транзита. Несовершеннолетние в возрасте до 6 лет освобождаются от обязанности, изложенной в этом пункте, и на них распространяются остальные санитарные меры, установленные в этом Указе.
Лица, у которых был диагностирован COVID-19 или у которых были симптомы заболевания, не смогут въехать в страну в течение последних 7 (семи) дней до прибытия в страну.
Салинас объявил, что считает, что «условия для прогрессивной нормальности будут созданы». Как и Сатджян, он сказал, что, так же, как в феврале все мероприятия на свежем воздухе были включены без необходимости контроля пропускной способности или статуса вакцинации участников, в первую неделю апреля может быть повышена гибкость в мероприятиях в помещении, образовании и условиях входа.
Отвечая на вопрос о прекращении использования масок, он добавил, что «мы не собираемся спешить», и попросил продолжать использовать их в закрытых помещениях, поскольку это была мера, которая также позволила уменьшить количество инфекций других респираторных вирусов в последние два года.
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