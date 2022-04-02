Остановка транспорта и социальные конфликты — бомба замедленного действия в Перу

Последние новости из Перу. Союз гильдий мультимодальных перевозок Перу (UGTRANM) готовится провести массовую забастовку, которая начнется в понедельник, 4 апреля, хотя с тех пор в предыдущие дни уже начали проводить мероприятия на дорогах, препятствующие надлежащему движению транспортных средств.

В последнем докладе, опубликованном сегодня утром Управлением наземного транспорта людей, грузов и товаров (Sutran), указывается, что на пятый день забастовки блокада дорожного движения по коммуникационным дорогам в шести регионах прервана, но главным образом в Хунине, Арекипе и Пуно, где совершаются акты насилия произошли.

Почему происходит эта остановка? Причина — всплеск топлива. Перевозчики запросили диалог с представителями центрального правительства с тем чтобы достичь соглашения. Это увеличение больше нецелесообразно для них при перевозке грузов, поскольку стоимость фрахта также возрастет.

В результате этого нового события в правительстве президента Педро Кастильо были выявлены некоторые скрытые социальные конфликты, которые могут вызвать еще один социальный эффект, поскольку они не получают решения от государства. Марши, протесты и остановки — это выражения, используемые пострадавшими сторонами для того, чтобы обращаться с ними в соответствующие органы.

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ?

Он понимается как сложный процесс, в ходе которого слои общества, государство и/или компании считают, что их позиции, интересы, цели, ценности, убеждения или потребности противоречат друг другу, создавая ситуацию, которая может привести к насилию.

Воздействие, которое они могут оказать, зависит от количества вовлеченных субъектов, культурного, экономического, социального и политического разнообразия, форм насилия, которые могут иметь место, или институциональной слабости для борьбы с ними, среди других связанных элементов.

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PERÚ: CASOS REGISTRADOS POR REGIÓN, SEGÚN TIPO Y ESTADO, FEBRERO 2022 (Número de casos)

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В ПЕРУ?

К началу 2022 года Подсекретариат по предотвращению и управлению информацией (SSPI), который отвечает за мониторинг конфликтов, затрагивающих управление, основные права и общественный порядок - представила официальный отчет, в котором говорится о регистрации и внимании к 111 активным социальным конфликтам, из которых 5 конфликтов были зарегистрированы с критическим уровнем риска, а 28 - с неминуемым риском. Было также 53 конфликта с промежуточным риском и 25 с низким риском.

В свою очередь, было зарегистрировано 53 конфликта с промежуточным риском и 25 конфликтов с низким риском, организованных территориальным подразделением. Активные социальные конфликты с более высоким уровнем риска (критические и неизбежные) представляют высокий риск для демократического управления и территориального управления; поэтому они представляют приоритетный интерес для исполнительной власти.

Mapa de conflictos por tipología febrero 2022

ОТЧЕТ О СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТАХ 2022

В феврале этого года случаи по уровню риска оставались стабильными, и количество случаев по уровню риска не увеличилось, особенно в случаях с «критическим» и «неизбежным» статусом. В докладе указывается, что тот же случай сохранялся в кризисной ситуации, зафиксированной также в январе (блокада Pluspetrol-Lot 8), несмотря на то, что в течение месяца исполнительная власть проводила встречи с коренными общинами, которые осуществляли силовую меру (Сан-Хуан-Кампесино, Нуэво Триунфо и Нуэва Либертад).

Амазонас также оказалась в кризисной ситуации из-за блокады моста Коррал-Кемадо, которая была немедленно устранена. В последние недели месяца наблюдалось меньшее увеличение числа случаев с промежуточным риском, что объясняется активизацией диалоговых пространств, а вместе с этим и встреч или сессий, характерных для этого пространства.

С другой стороны, конфликты, подверженные неминуемому риску, в последние две недели февраля снизились, что было связано с тем, что риски эскалации конфликтов были устранены в течение месяца.

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