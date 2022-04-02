Тостао и Памела Оспина не перестают иметь напряженность на 'MasterChef Celebrity': «Не говори со мной», - сказал ей комик

Помимо гастрономического выступления каждого известного участника, все еще стоящего в «MasterChef Celebrity Colombia» (2022), в последние дни разногласия между Тостао (Кантате/Чоккибтаун) и Памелой Оспиной (комик) также стали главными героями гастрономического реалити-сериала. Такие трения, похоже, присутствуют между ними в течение некоторого времени, о чем говорили другие коллеги. Однако они стали очевидны для колумбийской аудитории после разработки «Командного вызова», самого последнего.

Итак, во время вышеупомянутого теста Тостао был лидером его группы, в которой помимо Оспины были Изабелла Сантьяго (венесуэльская актриса) и Эстивар Джи (влиятельный человек). Зная, что комик будет в его команде, артистка осознала свое неудовольствие, сделав комментарий, который, по его словам, был из юмора: «Мы просто хотим быть тремя...» , то есть без Памелы Оспина. Это был лишь один из нескольких факторов, которые привели к напряженности между ними во время испытания.

Однако, несмотря на обстоятельства, именно команда Тостао одержала победу над остальными. То, что было ранее рассказано, было показано в эпизоде в четверг, 31 марта, а в эпизоде, показанном в пятницу, 1 апреля, между колумбийскими знаменитостями возникли еще одни разногласия. Что произошло? Ну, когда жюри реалити-шоу — шеф-повара Хорхе Рауш, Николас де Субирия и чилийский Кристофер Карпентье — показали причины своего триумфа, Зубирия отказался от вопроса:

«Они прибыли с 14 законченными пластинами и почти не дошли до 15-го числа, кто это был тот человек, который сделал это касание, чтобы мяч вошел, и они могли добраться до пластины 15?» , стоит помнить, что поставленная задача заключалась в том, чтобы готовить для 15 панкеров.

Столкнувшись с поставленным вопросом, Памела Оспина поняла, что именно она добавила недостающий кусок курицы в одно из блюд, но Тостао и Изабелла Сантьяго не согласились с этим ответом, даже венесуэльская актриса упомянула в интервью, которые они проводят с участниками, на исповеди Кстати, что ни разу не пропала порция курицы. Однако момент, когда комик добавляет этот белок, был зафиксирован.

В этих интервью Тостао также прокомментировала, что вклад комика в её команду был подытожен в соло пикара.

Теперь, когда они уже были на балконе — месте, где участники, выигравшие «Impunity Pin» или которым просто не нужно проходить «Выбывание», — Памела Оспина сказала Totao: «... Если я что-то сделал, я сломал вещи и положил последнюю курицу». На слова своего партнера шоколано ответил, среди прочего, «... Вы потратили 60 минут (продолжительность командного теста), подбирая лица и плохо разговаривая о блюде, и никто вам ничего не сказал».

Именно в этот момент комик захотела завершить свой разговор с артистом, выпустив: «Это неправда... Не говорите со мной! Не говорите со мной!» ; в свою очередь, паиса положила правую руку между ней и певцом, чтобы создать барьер и оттолкнуть его.

Tostao y Pamela Ospina no paran de tener tensiones en ‘MasterChef Celebrity’: “No me hablés”, le dijo la comediante. Foto: Captura de pantalla Foto: Captura de pantalla

В ходе телевизионной программы реалити-шоу они уже вошли в список исключенных: Луис Эдуардо Аранго (актер), Мартин Карпан (актер) (аргентинский актер), Леди Норьега (актриса и певица), Жаир Ромеро (актер) и Мария Тереза Баррето (актриса) в их соответствующий заказ.

Не следует упускать из виду, что Александра Монтойя (подражатель и комик) также снята с производства, но из-за заявление об отставке она подала.

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