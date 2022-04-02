Тони Суккар на Грэмми 2022: Красная дорожка, предыдущие эмоции и более подробная информация о его раннем времени на гала-концерте

Из Лас-Вегаса, США, Тони Саккар делится со своими подписчиками всеми подробностями своего участия в Грэмми 2022. Выдающийся перкуссионист номинирован за свой альбом «Live in Peru» в категории «Лучший латинский тропический альбом», будучи единственным перуанцем, представляющим страну на самых важных наградах в музыкальной индустрии.
В эту пятницу, 1 апреля, всего за два дня до церемонии, бывшее жюри Yo Soy приняло участие в мероприятии MusicaRes «Человек года», организованном Национальной академией искусств и наук звукозаписи, той же организацией, которая вручает премии «Грэмми» самым выдающимся музыкальным экспонентам год.
Перуанский продюсер, одетый в костюм Джино Аморетти на заказ, прошел по красной дорожке, как и другие великие международные художники. После интервью международной прессе он присутствовал на гала-вечере, посвященном Джони Митчеллу и даже пообщался с Джоном Батистом, американским певцом, который в этом году получил 11 номинаций.
ЕГО ПРИНЯЛИ ЗА ЧЛЕНА BTS
Любопытный момент Тони Саккар пережил во время своей презентации на красной дорожке в Grammys, потому что, когда он подошел, чтобы сделать фотографию, десятки фанатов, которые были снаружи, начали кричать и позвонили ему, чтобы попросить фотографию; однако, когда они поняли, что он не является членом BTS, они начал смеяться над случившимся.
ЭМОЦИИ ПРЕГАЛА
В эксклюзивном интервью Infobae двукратный лауреат Latin Grammy указал, что у него нет речи подготовленный в случае выигрыша трофея и что у него нет подготовленной речи тоже будет делать ритуал удачи. Вместо этого он проведет его со своими родителями и братом, с которыми отправился в Соединенные Штаты для участия в церемонии.
«У меня нет ритуала, так сказать, но я всегда стараюсь быть позитивным. Я стараюсь понять, что я там (на Грэмми) и побеждаю. Введи меня в эту атмосферу позитива, и это уже происходит. Однако иногда это не работает, но иногда это так, как в 2019 году, когда я был двукратным победителем на Latin Grammys. Позитивный настрой! », — сказал он.
Он также гордился тем, что является единственным перуанским номинантом: «Для меня большая честь представлять свою страну и мне повезло быть перуанцем. Перуанцы — это лучшее, у нас есть все, и я горжусь тем, что представляю свою страну. Я никогда не остановлюсь, я всегда собираюсь делать хорошую музыку, представляющую мое Перу», - сказал он.
«Вся поддержка со стороны Перу огромна. Я бы сказал всем фанатам, что Перу присутствует на Грэмми. Пойдем в Перу! , мы продолжим заниматься искусством и растем. Давайте продвинемся вперед, Перу!» , добавил он.
О ПРОГРАММЕ «ЖИЗНЬ В ПЕРУ»
«Live in Peru» - это концерт, записанный вживую в Национальном театре в феврале 2020 года и представляющий различные версии «Билли Джин», «A puro dolor», «Uptown Funk» и многих других. Эта постановка должна была претерпеть несколько изменений, которые должны были быть приняты членами Национальной академии искусств и наук звукозаписи США.
«На этом альбоме 19 песен, потому что я играл много песен из «Unity» (альбома, выпущенного в 2015 году). Это был мой шанс представить этот репертуар, очевидно, я перезаписал его вживую, чтобы сделать его другим. Теперь он смог пройти квалификацию, потому что у него были песни на испанском языке, я сбалансировал его, чтобы он мог войти», - сказал он.
ПРОТИВ КОГО ВЫ СОРЕВНУЕТЕСЬ?
Тони Суккар столкнется с легендами испаноязычной музыки, такими как Жилберто Санта-Роза (коллеги), Эйми Нувиола (Без сальсы нет рая), Эль Гран Комбо де Пуэрто-Рико (на карантине); и Рубен Блэйдс и Роберто Дельгадо и Оркеста (Salswing).
НА КАКОМ КАНАЛЕ СМОТРЕТЬ ГРЭММИ 2022 ГОДА?
64-е издание Grammys будет транслироваться в прямом эфире на ТНТ (102 Movistar TV и 702 Claro) и сериалах ТНТ (103 Movistar TV и 612 Claro) для латиноамериканского региона.
ГРЭММИ 2022: КАК СМОТРЕТЬ TNT В ПРЯМОМ ЭФИРЕ?
Сигналы TNT LIVE и LIVE доступны в зависимости от страны проживания. В Латинской Америке были выпущены телевизионные каналы по подписке в США. УУ. Они предлагают услуги LIVE STREAMING, доступ к которым можно получить со смартфонов. Для этого необходимо сначала загрузить приложение TNT GO.
ГДЕ БЕСПЛАТНО ПОСМОТРЕТЬ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ГРЭММИ 2022 В ПРЯМОМ ЭФИРЕ?
Вы можете посмотреть выпуск Грэмми 2022 года со всеми инцидентами и подробностями на официальном сайте Академии звукозаписи: http://www.grammy.com.
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