Тони Суккар на Грэмми 2022: Красная дорожка, предыдущие эмоции и более подробная информация о его раннем времени на гала-концерте

Из Лас-Вегаса, США, Тони Саккар делится со своими подписчиками всеми подробностями своего участия в Грэмми 2022. Выдающийся перкуссионист номинирован за свой альбом «Live in Peru» в категории «Лучший латинский тропический альбом», будучи единственным перуанцем, представляющим страну на самых важных наградах в музыкальной индустрии.

В эту пятницу, 1 апреля, всего за два дня до церемонии, бывшее жюри Yo Soy приняло участие в мероприятии MusicaRes «Человек года», организованном Национальной академией искусств и наук звукозаписи, той же организацией, которая вручает премии «Грэмми» самым выдающимся музыкальным экспонентам год.

Перуанский продюсер, одетый в костюм Джино Аморетти на заказ, прошел по красной дорожке, как и другие великие международные художники. После интервью международной прессе он присутствовал на гала-вечере, посвященном Джони Митчеллу и даже пообщался с Джоном Батистом, американским певцом, который в этом году получил 11 номинаций.

Artist Tony Succar arrives for the 31st annual MusiCares Person of the Year Gala honoring Joni Mitchell in Las Vegas, Nevada, U.S., April 1, 2022.Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus REUTERS

ЕГО ПРИНЯЛИ ЗА ЧЛЕНА BTS

Любопытный момент Тони Саккар пережил во время своей презентации на красной дорожке в Grammys, потому что, когда он подошел, чтобы сделать фотографию, десятки фанатов, которые были снаружи, начали кричать и позвонили ему, чтобы попросить фотографию; однако, когда они поняли, что он не является членом BTS, они начал смеяться над случившимся.

Тони Саккара принимают за члена BTS на ковре Грэмми.

ЭМОЦИИ ПРЕГАЛА

В эксклюзивном интервью Infobae двукратный лауреат Latin Grammy указал, что у него нет речи подготовленный в случае выигрыша трофея и что у него нет подготовленной речи тоже будет делать ритуал удачи. Вместо этого он проведет его со своими родителями и братом, с которыми отправился в Соединенные Штаты для участия в церемонии.

«У меня нет ритуала, так сказать, но я всегда стараюсь быть позитивным. Я стараюсь понять, что я там (на Грэмми) и побеждаю. Введи меня в эту атмосферу позитива, и это уже происходит. Однако иногда это не работает, но иногда это так, как в 2019 году, когда я был двукратным победителем на Latin Grammys. Позитивный настрой! », — сказал он.

Он также гордился тем, что является единственным перуанским номинантом: «Для меня большая честь представлять свою страну и мне повезло быть перуанцем. Перуанцы — это лучшее, у нас есть все, и я горжусь тем, что представляю свою страну. Я никогда не остановлюсь, я всегда собираюсь делать хорошую музыку, представляющую мое Перу», - сказал он.

«Вся поддержка со стороны Перу огромна. Я бы сказал всем фанатам, что Перу присутствует на Грэмми. Пойдем в Перу! , мы продолжим заниматься искусством и растем. Давайте продвинемся вперед, Перу!» , добавил он.

Тони Саккар рассказывает Infobae, как он живет до «Грэмми 2022». (ВИДЕО: Infobae/Джозелин Эррера)

О ПРОГРАММЕ «ЖИЗНЬ В ПЕРУ»

«Live in Peru» - это концерт, записанный вживую в Национальном театре в феврале 2020 года и представляющий различные версии «Билли Джин», «A puro dolor», «Uptown Funk» и многих других. Эта постановка должна была претерпеть несколько изменений, которые должны были быть приняты членами Национальной академии искусств и наук звукозаписи США.

«На этом альбоме 19 песен, потому что я играл много песен из «Unity» (альбома, выпущенного в 2015 году). Это был мой шанс представить этот репертуар, очевидно, я перезаписал его вживую, чтобы сделать его другим. Теперь он смог пройти квалификацию, потому что у него были песни на испанском языке, я сбалансировал его, чтобы он мог войти», - сказал он.

Foto: Difusión

ПРОТИВ КОГО ВЫ СОРЕВНУЕТЕСЬ?

Тони Суккар столкнется с легендами испаноязычной музыки, такими как Жилберто Санта-Роза (коллеги), Эйми Нувиола (Без сальсы нет рая), Эль Гран Комбо де Пуэрто-Рико (на карантине); и Рубен Блэйдс и Роберто Дельгадо и Оркеста (Salswing).

НА КАКОМ КАНАЛЕ СМОТРЕТЬ ГРЭММИ 2022 ГОДА?

64-е издание Grammys будет транслироваться в прямом эфире на ТНТ (102 Movistar TV и 702 Claro) и сериалах ТНТ (103 Movistar TV и 612 Claro) для латиноамериканского региона.

ГРЭММИ 2022: КАК СМОТРЕТЬ TNT В ПРЯМОМ ЭФИРЕ?

Сигналы TNT LIVE и LIVE доступны в зависимости от страны проживания. В Латинской Америке были выпущены телевизионные каналы по подписке в США. УУ. Они предлагают услуги LIVE STREAMING, доступ к которым можно получить со смартфонов. Для этого необходимо сначала загрузить приложение TNT GO.

ГДЕ БЕСПЛАТНО ПОСМОТРЕТЬ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ ГРЭММИ 2022 В ПРЯМОМ ЭФИРЕ?

Вы можете посмотреть выпуск Грэмми 2022 года со всеми инцидентами и подробностями на официальном сайте Академии звукозаписи: http://www.grammy.com.

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