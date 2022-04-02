Тим Кэхилл и предупреждение Перу и Арабским Эмиратам в утешительном матче: «Австралия проведет свой шестой чемпионат мира»

Утешительный поединок станет самым ожидаемым для многих перед чемпионатом мира. Там будет три места для восьми команд, и если они одержат победу, они поселятся в уже сформированных группах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Одним из тех, кто говорил об утешительном этапе чемпионата мира, был Тим Кэхилл, бывший футболист и знаковая фигура сборной Австралии, который будет бороться с Объединенными Арабскими Эмиратами и Перу за место в лучшая футбольная вечеринка.

«У сборной Австралии есть все необходимое для достижения цели. Я чувствую, что Австралия сыграет шестой чемпионат мира в истории. Надеюсь, что так и будет, и это сыграет большую роль», — прокомментировал футболист, вышедший на пенсию в 2019 году, во время церемонии в Дохе, где также были представлены талисман и официальная песня чемпионата мира.

Бывший игрок «Эвертона» из Англии, Нью-Йорка, США, среди других клубов, был одним из игроков, отвечавших за сбор мячей для размещения команд в каждой группе. Также были представлены бразильский Кафу, иранец Али Даэй, бывший нигерийский флаер Джей Джей Окоча, немец Лотар Матхаус, бывший катарский защитник Адель Ахмед Малаллах и другие.

Забив пять голов, Тим Кэхилл стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в истории . Он участвовал в четырех дебютах в Германии 2006, Южной Африке 2010, Бразилии 2014 и, наконец, в России 2018, где он сыграл только один матч (37 минут), именно против сборной Перу, которая возвращалась на чемпионат мира через 36 лет.

Напомним, что 7 июня в столице Катара Дохе Австралия встретится с Объединенными Арабскими Эмиратами, чтобы определить соперника сборной Перу, который будет ждать соперника 13 июня в 13:00 по перуанскому времени. Все это было определено и официально заявлено в предварительном просмотре жеребьевки в Выставочно-конгресс-центре.

Победитель этого ключа войдет в группу D, где Франция и Дания из Европы и Тунис из Азии уже были подтверждены. Матчи этой группы начнутся во вторник, 22 ноября, и закончатся в среду 30 того же месяца.

El exfutbolista se retiró en el 2019 y anotó cinco goles en los mundiales.

МАТЧ ПЕРУ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА 2022 В КАТАРЕ (ПО ПЕРУАНСКОМУ ВРЕМЕНИ)

Дата 1: вторник, 22 ноября

Франция — победитель утешительного этапа (время 14:00)

Дата 2: суббота 26 ноября

Победитель утешительного поединка против Туниса (время 5:00)

Дата 3: среда, 30 ноября

Победитель утешительного поединка против Дании (время 10:00)

ХОРХЕ ЛУИС ПИНТО ПОЛЮБИЛ ПЕРУ В REPECHAJE

Хорхе Луис Пинто, бывший тренер ОАЭ, выступил в недавнем интервью и сказал, что южноамериканские команды превосходят тех, кто играет в азиатских квалификациях, в данном случае последнюю команду, которую он возглавлял, и Australia. «Я встречался с Австралией в последней квалификации, потому что мы играли с ними в плей-офф, это более европейская команда, которая давит и играет просто, с быстрым касанием. Эмирейтс более технична и обладает исключительным центровым форвардом. Для меня Перу — фаворит на победу в утешительном поединке. У нас, южноамериканцев, больше динамики, больше касания мяча, в целом больше футбола», - прокомментировал он в интервью Fútbol Como Cancha.

Perú accedió al repechaje de Qatar 2022 luego de vencer a Paraguay en la última fecha.

КОГДА И ГДЕ СОСТОИТСЯ ФИНАЛ ТУРНИРА В КАТАРЕ 2022

Стадион Лусаил, вмещающий 80 000 человек, примет финал. Он расположен в городе Лусай. Будут также сыграны девять других обязательств. Конструкция спроектирована так, чтобы выдерживать кондиционирование воздуха. После чемпионата мира это сооружение перейдет к магазинам, кафе, спортивным объектам, школам и клиникам, а также другим учреждениям.

ФИНАЛ

18 декабря

Победитель полуфинала 1 vs Победитель полуфинала 2 - 14:00

En este escenario se jugará la final del mundial Qatar 2022. Foto: Qatar.

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