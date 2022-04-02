Они обыграли Дибу Мартинеса в Мексике за жеребьевку: «Игры не выигрываются разговорами»

В эту пятницу состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, где сборная Мексики попала в группу C вместе с командами Аргентины, Польши и Саудовской Аравии, поэтому социальные сети начали разниться.

Одним из самых удивительных был случай с Эмилиано Мартинесом, стартовым вратарем Альбиселесты, который был записан членом семьи во время празднования момента, когда в жеребьевке появилось имя Мексика, поскольку он был одним из самых ожидаемых соперников южноамериканской команды. доступно в Bombo 2.

«Легко, легко» был слышен крик от одного из присутствующих дома, когда вратарь «Астон Виллы» прыгнул с мобильным телефоном в руке, на торжестве, которое даже поддержал его сын, который сопровождал жесты радости отца.

Эта реакция не была хорошо воспринята несколькими журналистами в Мексике, которые понимали празднование, но бросились в Эль-Дибу, особенно из-за печально известного празднования.

David Faitelson, de ESPN, es uno de los periodistas con mayor convocatoria en México (Foto: Youtube/Fino Boxing)

В то время как все споры вращались вокруг темы, Дэвид Фейтельсон зашел в свой аккаунт в Twitter, чтобы бросить жесткий намек против 29-летнего вратаря и вообще против всех тех, кто праздновал появление Мексики, или любой другой команды, в его группе.

David Faitelson arremetió contra los que festejaron la salida de una selección en el sorteo (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Другие журналисты прямо указали на Эмилиано Мартинеса и сравнили его с другими футболистами, которые также смотрели свысока на сборную Мексики, с недавней памятью Хорватии и Луки Модрича на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

Так обстоит дело с Мартином дель Паласио, который несколько месяцев работал в ФИФА и сейчас является одним из самых популярных пользователей Twitter в Мексике.

Martín del Palacio, junto a otros periodistas en México, arremetieron contra Emiliano Martínez por festejar (Foto: Twitter/@martindelp)

Позже Дибу Мартинес был в эфире Twitch, в котором он прокомментировал часть произошедшего, утверждая, что он очень взволнован тем, что это его первый чемпионат мира.

«Я переживал это с тревогой, это мой первый чемпионат мира. Это долбаная, милая группа, но мы неплохо начали с Саудовской Аравии. Я не помню, чтобы я видел Аравию, так что, может быть, я посмотрю на некоторых сейчас, чтобы увидеть, как они двигаются. На днях я увидел Польшу, а что касается Мексики, то, возможно, мы сможем сыграть с ними в товарищеский матч раньше», — сказал уроженец Мар-дель-Плата.

Реакция Дибу Мартинеса на Мексику в качестве соперника на чемпионате мира (Фото: Instagram/ @mandinha_martinez)

Наконец, в группу C вошли Мексика, Польша, Саудовская Аравия и Аргентина. Команда под руководством Херардо Тата Мартино дебютирует во второй день занятий, когда встретится со сборной Польши. Повестка дня Мексики в Катаре 2022

Календарь для Мексики в Катаре 2022:

- Мексика против Польши: стадион Рас Абуд Абуд или стадион 974 - вторник, 22 ноября 2022 г. - 10:00 часов по центральному мексиканскому времени (19:00 в Катаре).

- Аргентина против Мексики: стадион Лусайл - суббота, 26 ноября 2022 г. - 13:00 по центральному мексиканскому времени (22:00 в Катаре).

- Саудовская Аравия против Мексики: стадион Рас Абу Абуд или стадион 974 - среда, 30 ноября 2022 г. - 13:00 по центральному мексиканскому времени (22:00 в Катаре).

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